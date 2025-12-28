Tidjan Keita appelé pour le All-Star Game LNB 2025

Tidjan Keita (2,08 m, 29 ans), intérieur de Champagne Basket, a été appelé pour participer au concours de dunks du All-Star Game LNB 2025 ce dimanche 28 décembre à Bercy. Le joueur de Châlons-Reims remplace Elwin Ndjock, l’ailier de Hyères-Toulon Var, contraint de renoncer à l’événement.

Update pour le concours de Dunk ! 👀

Tidjan Keita (Châlons-Reims) remplace Elwin Ndjock (Hyères Toulon Var) pour demain 🔥#AllStarGame #Basketball #BetclicElite pic.twitter.com/QtbKE6ju0F — All Star Game (@ASGLNB) December 27, 2025

Un All-Star Game LNB 2025 pour récompenser la régularité

À 28 ans, Tidjan Keita voit son travail récompensé par une sélection de prestige. Auteur d’une saison solide avec Champagne Basket, l’intérieur francilien fait partie des joueurs réguliers du collectif marnais en ELITE 2.

En championnat, Tidjan Keita tourne à 7,1 points et 3,9 rebonds en 17 matches disputés. En Coupe de France masculine, il compile 5,0 points et 6,0 rebonds de moyenne en deux rencontres. Des statistiques modestes mais une présence constante dans la rotation, notamment sur le plan défensif et dans l’impact physique.

PROFIL JOUEUR Tidjan KEITA Poste(s): Ailier Fort Taille: 208 cm Âge: 29 ans (30/11/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 5 #440 REB 6 #98 PD 0 #543

Une belle surprise après la victoire contre Denain

L’annonce est intervenue en marge de la belle victoire de Châlons-Reims face à Denain ce samedi. Un succès important dans la course au haut de tableau d’ELITE 2.

Tidjan Keita prendra donc part à la grande fête du basket français, organisée cette année encore dans un Bercy rempli, et affrontera Gabe Brown (Strasbourg), Shannon Bogues (Le Mans) et Joshua Uduje (SCABB).