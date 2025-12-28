Recherche
ELITE 2

Tidjan Keita appelé pour le All-Star Game LNB 2025

All-Star Game - Tidjan Keita va participer au concours de dunks du All-Star Game LNB 2025 ce dimanche 28 décembre à Bercy. L'intérieur de Châlons-Reims remplace Elwin Ndjock, forfait.
00h00
Tidjan Keita appelé pour le All-Star Game LNB 2025

Tidjane Keita va participer au All-Star Game LNB 2025

Crédit photo : SCABB / Laurent Peigue

Tidjan Keita (2,08 m, 29 ans), intérieur de Champagne Basket, a été appelé pour participer au concours de dunks du All-Star Game LNB 2025 ce dimanche 28 décembre à Bercy. Le joueur de Châlons-Reims remplace Elwin Ndjock, l’ailier de Hyères-Toulon Var, contraint de renoncer à l’événement.

Un All-Star Game LNB 2025 pour récompenser la régularité

À 28 ans, Tidjan Keita voit son travail récompensé par une sélection de prestige. Auteur d’une saison solide avec Champagne Basket, l’intérieur francilien fait partie des joueurs réguliers du collectif marnais en ELITE 2.

En championnat, Tidjan Keita tourne à 7,1 points et 3,9 rebonds en 17 matches disputés. En Coupe de France masculine, il compile 5,0 points et 6,0 rebonds de moyenne en deux rencontres. Des statistiques modestes mais une présence constante dans la rotation, notamment sur le plan défensif et dans l’impact physique.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Tidjan Keita.jpg
Tidjan KEITA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 208 cm
Âge: 29 ans (30/11/1996)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
5
#440
REB
6
#98
PD
0
#543

Une belle surprise après la victoire contre Denain

L’annonce est intervenue en marge de la belle victoire de Châlons-Reims face à Denain ce samedi. Un succès important dans la course au haut de tableau d’ELITE 2.

Tidjan Keita prendra donc part à la grande fête du basket français, organisée cette année encore dans un Bercy rempli, et affrontera Gabe Brown (Strasbourg), Shannon Bogues (Le Mans) et Joshua Uduje (SCABB).

LIRE AUSSI
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
