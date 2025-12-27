Matthew Strazel va remplacer Élie Okobo au skills challenge du All-Star Game

Pas de revanche pour Élie Okobo au skills challenge. Défait en finale du « concours des meneurs » l’an dernier (par TJ Shorts), le Monégasque ne participera pas à l’édition 2025, alors qu’il en était à l’affiche. Il cède sa place à son coéquipier Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans), déjà sur place pour le Match des Étoiles dimanche.

Reste à savoir désormais si Okobo, victime d’un « petit pépin » lors de la victoire de Monaco contre le Real Madrid en EuroLeague vendredi, conservera sa place pour la rencontre entre l’équipe All-Star France et celle All-Star Monde. L’ancien joueur de l’Élan Béarnais est annoncé titulaire au poste d’arrière avec la Team France.

Strazel face à Hifi, Nadolny et Keene

C’est donc Matthew Strazel qui accompagnera Nadir Hifi (Paris), Clarence Nadolny (Chalon) et Marcus Keene (Strasbourg) lors du skills challenge. Plébiscité pour disputer la rencontre lors de la phase de votes du public (2422 contre 2161 pour Hifi, deuxième), le meneur monégasque participera pour la première fois à l’épreuve.

Pour rappel, le « concours des meneurs » se déroule désormais en deux phases. Lors de la demi-finale, les concurrents doivent terminer le plus rapidement un circuit prédéfini comme le veut la formule historique. Les deux finalistes s’affronteront ensuite en 1 contre 1 pour déterminer qui succèdera à TJ Shorts.