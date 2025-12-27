Recherche
Betclic Élite

ITW Jeremiah Hill, le scoreur (presque) infatigable au All-Star Game : « L’équipe avait besoin d’une pause comme celle-ci »

Betclic ÉLITE - Sélectionné pour la première fois au All-Star Game, Jeremiah Hill revient sur un début de saison très intense, partagé entre championnat et coupe d'Europe avec l'Élan Chalon d'un côté, et sélection nationale avec le Cameroun de l'autre.
00h00
Résumé
Écouter
ITW Jeremiah Hill, le scoreur (presque) infatigable au All-Star Game : « L'équipe avait besoin d'une pause comme celle-ci »

Jeremiah Hill va disputer son premier Match des Étoiles en France dimanche.

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Élan Chalon

« Je suis fatigué. » Voilà ce qu’a répondu Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans) à la première question qui lui a été posée, ce samedi, pendant le media day du All-Star Game LNB. « Le match de vendredi a été dur (victoire 93-84 contre Nancy) donc j’en ressens encore les effets. Mais évidemment je suis excité d’être ici, de pouvoir jouer avec tous les gars que j’affronte d’habitude. »

PROFIL JOUEUR
Jeremiah HILL
Poste(s): Arrière
Taille: 188 cm
Âge: 30 ans (04/09/1995)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
15,6
#10
REB
3,6
#70
PD
5,6
#5

La première moitié de saison n’a pas été de tout repos pour l’Américano-Camerounais. Entre la Betclic ÉLITE, les qualifications puis la phase de groupes de la Basketball Champions League (BCL), ainsi que la fenêtre internationale de novembre où il a joué à trois reprises avec les Lions Indomptables, Hill a déjà empilé 31 matchs depuis mi-août. « Wow ! Quoi ?! » Même le principal intéressé a du mal à y croire.

Quatre Chalonnais pour le break du All-Star Game

Pour autant, la fatigue ne lui fait pas peur pour la suite : « Quand on bosse aussi dur en début de saison pour s’assurer qu’on sera en forme physiquement, la chose qui nous met en difficulté est plutôt la fatigue mentale. Une pause comme celle-ci est exactement ce dont l’équipe avait besoin plus que tout. » D’autant que quatre Chalonnais participeront au week-end All-Star : Clarence Nadolny (skills challenge), Zac Cuthbertson (Team World) et Lionel Gaudoux (Team France) sont également du voyage.

« J‘ai hâte d’affronter Lionel (Gaudoux) ! Je veux le prendre en 1 contre 1. Il dit à chaque fois qu’il peut défendre sur moi. On verra !  »

Jeremiah Hill

Jeremiah Hill prendra lui aussi part au Match des Étoiles ce dimanche, pour la première fois et après trois années en France, dont deux de suite à Chalon-sur-Saône. Une récompense qu’il doit notamment à plusieurs coups de chauds offensifs depuis septembre, avec une pointe à 35 points au Mans, le 6 décembre.

Une menace offensive reconnue en Betclic ÉLITE

Déjà meilleur marqueur de l’Élan Chalon la saison dernière (15,2 points par match), l’arrière est parti sur des bases encore plus élevées. En 13 matchs de saison régulière, il tourne à 15,6 points et 5,6 passes décisives de moyenne, tandis qu’il monte jusqu’à 16,8 unités au scoring en BCL. Malgré une faible réussite à 3-points (25,5% en Betclic ÉLITE), dont lui-même est grandement insatisfait, il figure comme l’une des principales menaces offensives du championnat.

« D’ailleurs, j’ai hâte d’affronter Lionel (Gaudoux) ! J’espère qu’il est sur le parquet dès que je rentre, parce que je veux le prendre en 1 contre 1. Il dit à chaque fois qu’il peut défendre sur moi. On verra… On verra ! » (Rires) »  Et le 9e meilleur marqueur de Betclic ÉLITE l’assure : pas de restriction pour ce dimanche. Pour le plus grand plaisir des spectateurs, à coup sûr.

Chalon
Chalon
Suivre

