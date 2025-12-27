Bastien Vautier élu MVP de la 18e journée d’EuroLeague
Bastien Vautier a réalisé son meilleur match en EuroLeague et remporté le trophée de MVP de la journée.
Un premier coup d’éclat retentissant. Auteur du meilleur match de sa jeune carrière au plus haut niveau européen mardi lors de la victoire de l’ASVEL contre l’Anadolu Efes (103-99), Bastien Vautier (2,10 m, 27 ans) a été élu MVP de la 18e journée d’EuroLeague. Le pivot français avait compilé 28 points (son record cette saison), 4 rebonds et 2 interceptions en 26 minutes de jeu (son plus haut total dans la compétition).
En plus de sa performance individuelle remarquable, ponctuée de 31 d’évaluation, l’intérieur formé à Nancy a guidé l’ASVEL vers la victoire au bout d’une rude bataille achevée en prolongation. Et il s’est même offert le droit de dunker, par deux reprises, au-dessus de son compatriote Vincent Poirier, qu’il a dominé dans la raquette mardi.
NOT ONE BUT TWICE 🤯 pic.twitter.com/HZF4AEqnic
— SKWEEK (@skweektv) December 23, 2025
Un acte de naissance en EuroLeague ?
Débarqué à Lyon-Villeurbanne cet été après avoir brillé avec Cholet en championnat (4e) et en FIBA Europe Cup, Vautier a réalisé son match référence. Aux côtés de Bodian Massa dans un duo de pivots 100% Français, l’ancien Lillois a pris ses marques en championnat (9,9 points et 4,5 rebonds) mais avait jusqu’à présent peiné à s’imposer en EuroLeague (5,9 points, 2,6 rebonds en 13 minutes).
Nul doute que cette performance et ce titre honorifique de MVP de la 18e journée mettront en confiance « Biggy Bast » – qui plus est auteur de 16 points contre la JL Bourg en championnat vendredi. Bastien Vautier est déjà le cinquième Tricolore à remporter ce trophée depuis le début de la campagne 2024/2025, après Sylvain Francisco, Isaïa Cordinier, Théo Maledon et Élie Okobo.
