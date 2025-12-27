Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Julien Mahé comblé après le succès de Nanterre contre Paris : « C’est une victoire magnifique »

Betclic ÉLITE - Après la victoire lors du derby francilien contre le Paris Basketball, le coach de Nanterre 92 Julien Mahé s'est réjoui de la performance de son équipe. Dans les colonnes de L'Équipe, il s'est dit "heureux" pour les joueurs et plus généralement le club.
|
00h00
Résumé
Écouter
Julien Mahé comblé après le succès de Nanterre contre Paris : « C’est une victoire magnifique »

Julien Mahé a remporté son premier derby d’Île-de-France à la tête de Nanterre.

Crédit photo : Julie Dumélié

Remporter un derby n’est jamais chose facile, encore moins lorsqu’il s’agit d’un match contre le champion de France en titre. Nanterre peut désormais se targuer d’avoir battu le Paris Basketball, qui plus est en menant pendant au score pendant plus de 31 minutes. L’une des raisons pour lesquelles le coach Julien Mahé était satisfait vendredi soir.

LIRE AUSSI

Dans les colonnes de L’Équipe, l’entraîneur français s’est réjoui d’une « victoire magnifique, un grand match ». Avant de préciser : « Battre Paris, avec cette qualité de basket, dans ces proportions, en ayant l’avantage une grande partie du match, c’est quelque chose. »

Le plus bas total offensif pour Paris en championnat

Jamais Paris n’avait inscrit au total aussi « faible » que 83 points en Betclic ÉLITE, cette saison. Le club de la capitale, meilleure attaque du championnat avec près de 99 points inscrits à chaque rencontre (!), n’était même resté cloué qu’une seule fois sous la barre des 90 unités (défaite 95-89 au Mans, le 6 octobre).

– Journée 14

Mais vendredi, les Nanterriens sont parvenus à maîtriser le rythme, et à ne pas se laisser submerger en contre-attaque. « Contre Paris, le plan de jeu est simple à énoncer mais très dur à exécuter, a expliqué Mahé. Il faut les empêcher de jouer en première intention (…). On a réussi à rester concentrés comme jamais sur le repli, pour les  contraindre à aller chercher des attaques longues. »

Des Français brillants dans le derby

Comme souvent depuis le début de saison, Nanterre a pu se reposer sur son axe 1-5 français Benjamin SeneMathis Dossou-Yovo, encore brillant face aux Parisiens. Aux côtés des deux internationaux, le jeune Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) et le vice-champion olympique de 3×3 Lucas Dussoulier ont parfaitement joué leur rôle dans la victoire contre le voisin.

Hugo YIMGA-MOUKOURI
Hugo YIMGA-MOUKOURI
16
PTS
6
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
JSF
99 83
PAR

Pour Julien Mahé, faire briller les joueurs tricolores est un autre motif de satisfaction : « Avoir un groupe français, c’est très important pour nous. Cela fait partie de l’histoire du club. (…) Je suis heureux et fier, surtout dans une période où on observe un exode terrible, chez les jeunes. C’est notre rôle de montrer que la meilleure étape pour se préparer outre-Atlantique, cela reste ici. » Ce n’est sûrement pas Yimga-Moukouri, auteur de son match référence chez les pros, qui dira le contraire.

Nanterre
Nanterre
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic Élite
00h00Julien Mahé comblé après le succès de Nanterre contre Paris : « C’est une victoire magnifique »
NBA
00h00Moussa Diabaté et Tidjane Salaün précieux avec les Hornets, Nicolas Batum et les Clippers victorieux
William McDowell-White
Betclic ELITE
00h00William McDowell-White forfait plusieurs semaines, la JL Bourg cherche un renfort
Le Maccabi Tel-Aviv s'est imposé dans les grandes largeurs contre le Partizan Belgrade
EuroLeague
00h00Le Maccabi Tel-Aviv de Jaylen Hoard écrase le Partizan Belgrade lors des débuts de Penarroya et Payne
Betclic Élite
00h00L’ASVEL voit… un pilote de F1 français entrer dans son capital !
NBA
00h00Bilal Coulibaly réussit son meilleur match de la saison dans une victoire : « Je me sens en confiance »
Evan Fournier a marqué 21 points contre la Virtus Bologne, comme face à l'ASVEL sur le dernier match
EuroLeague
00h0021 points à 7/10 à 3-points : Evan Fournier guide l’Olympiakos à Bologne
Betclic ELITE
00h0021 ans après, Bourg brise enfin la malédiction du derby à Ekinox face à l’ASVEL !
ELITE 2
00h00Derrière un fabuleux duo Roberson-Knezevic, Hyères-Toulon prend un derby crucial contre Antibes
Matthew Strazel a réalisé un très gros match dans la victoire de l'AS Monaco contre le Real Madrid
EuroLeague
00h00Monaco sécurise sa place dans le Top 6 en venant à bout du Real Madrid
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Bilal Coulibaly réussit son meilleur match de la saison dans une victoire : « Je me sens en confiance »
Draymond Green a bien joué face aux Dallas Mavericks pour Noël
NBA
00h00Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
NBA
00h00Anthony Davis se blesse encore, les Mavericks s’inclinent face aux Warriors le jour de Noël
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander reconnaît la supériorité des Spurs après trois défaites consécutives
NBA
00h00Les Rockets écrasent les Lakers : domination totale à Los Angeles, J.J. Reddick en colère
NBA
00h00« Ces rumeurs me donnent de la force pour travailler plus dur » : Guerschon Yabusele lucide face à sa situation aux Knicks
Nikola Jokic a signé un match de Noël exceptionnel contre Minnesota
NBA
00h00Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation
Victor Wembanyama au dunk sur la défense d'OKC
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs infligent une troisième défaite au Thunder et brisent l’invincibilité d’Oklahoma City à domicile
NBA
00h00Vincent Collet sur le banc des Cavaliers, mais Cleveland perd (encore) chez les Knicks lors du Christmas Game
1 / 0