Julien Mahé comblé après le succès de Nanterre contre Paris : « C’est une victoire magnifique »

Remporter un derby n’est jamais chose facile, encore moins lorsqu’il s’agit d’un match contre le champion de France en titre. Nanterre peut désormais se targuer d’avoir battu le Paris Basketball, qui plus est en menant pendant au score pendant plus de 31 minutes. L’une des raisons pour lesquelles le coach Julien Mahé était satisfait vendredi soir.

Dans les colonnes de L’Équipe, l’entraîneur français s’est réjoui d’une « victoire magnifique, un grand match ». Avant de préciser : « Battre Paris, avec cette qualité de basket, dans ces proportions, en ayant l’avantage une grande partie du match, c’est quelque chose. »

Le plus bas total offensif pour Paris en championnat

Jamais Paris n’avait inscrit au total aussi « faible » que 83 points en Betclic ÉLITE, cette saison. Le club de la capitale, meilleure attaque du championnat avec près de 99 points inscrits à chaque rencontre (!), n’était même resté cloué qu’une seule fois sous la barre des 90 unités (défaite 95-89 au Mans, le 6 octobre).

Mais vendredi, les Nanterriens sont parvenus à maîtriser le rythme, et à ne pas se laisser submerger en contre-attaque. « Contre Paris, le plan de jeu est simple à énoncer mais très dur à exécuter, a expliqué Mahé. Il faut les empêcher de jouer en première intention (…). On a réussi à rester concentrés comme jamais sur le repli, pour les contraindre à aller chercher des attaques longues. »

Des Français brillants dans le derby

Comme souvent depuis le début de saison, Nanterre a pu se reposer sur son axe 1-5 français Benjamin Sene–Mathis Dossou-Yovo, encore brillant face aux Parisiens. Aux côtés des deux internationaux, le jeune Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) et le vice-champion olympique de 3×3 Lucas Dussoulier ont parfaitement joué leur rôle dans la victoire contre le voisin.

Pour Julien Mahé, faire briller les joueurs tricolores est un autre motif de satisfaction : « Avoir un groupe français, c’est très important pour nous. Cela fait partie de l’histoire du club. (…) Je suis heureux et fier, surtout dans une période où on observe un exode terrible, chez les jeunes. C’est notre rôle de montrer que la meilleure étape pour se préparer outre-Atlantique, cela reste ici. » Ce n’est sûrement pas Yimga-Moukouri, auteur de son match référence chez les pros, qui dira le contraire.