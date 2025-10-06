Le Mans l’emporte contre Paris pour la deuxième fois de la saison

Le Mans Sarthe Basket a une nouvelle fois pris le dessus sur le Paris Basketball, seize jours après leur affrontement en demi-finale de la SuperCoupe. Dans une salle d’Antarès bouillante, les joueurs de Guillaume Vizade ont livré une prestation pleine de caractère pour s’imposer 95 à 89. Trevor Hudgins (22 points) et Johnny Berhanemeskel (16 points à 4/9 à 3-points en 20 minutes) ont été les artisans principaux de cette victoire manceau, acquise au terme d’un match à rebondissements.

Un premier quart-temps à sens unique

D’entrée, le MSB a imposé son tempo. Guidé par son meneur américain Trevor Hudgins, auteur des cinq premiers points du match, Le Mans a pris le contrôle de la rencontre (13-4, 4e). Le collectif manceau s’est appuyé sur son adresse intérieure (9/10 à 2-points dans le premier quart) pour contrer la réussite extérieure parisienne, incarnée par Sebastián Herrera.

😮 | Quel début de match pour Trevor Hudgins ! Le @MSB_Officiel est devant ! Suivez toute la Betclic Élite sur DAZN à partir de 9,99€/mois : https://t.co/m8Y10EymKz#BetclicElite pic.twitter.com/hsnIRyPqbQ — DAZN France (@DAZN_FR) October 6, 2025

Portés par un Antarès bien garni, les Sarthois ont viré en tête après dix minutes de jeu (32-25).

Paris se relance avant la pause

Privé de Nadir Hifi et Justin Robinson, le Paris Basketball a néanmoins su réagir. L’intensité défensive est montée d’un cran et les hommes de Francesco Tabellini ont infligé un 17-3 à leurs hôtes en six minutes. Jonathan Jeanne, pourtant solide en sortie de banc, n’a pu empêcher le retour adverse. Le MSB a vu fondre son avance à la pause (46-45).

Hudgins en patron, Antarès en fusion

Au retour des vestiaires, Paris a pris les commandes (60-68) grâce à Yakuba Ouattara et Sebastian Herrera, avant que le match ne bascule à nouveau. Brouillons mais déterminés, les Sarthois ont repris des couleurs dans le dernier acte. Johnny Berhanemeskel et Trevor Hudgins ont fait feu derrière l’arc pour inverser la tendance (76-75, 34e).

💥 | Trevor Hudgins pour remettre le @MSB_Officiel en tête de ce match ! Suivez toute la @Betclic_ELITE sur DAZN à partir de 9,99€/mois : https://t.co/m8Y10ExOV1#BetclicElite pic.twitter.com/bDkEXNGTl0 — DAZN France (@DAZN_FR) October 6, 2025

Dans une fin de match à haute intensité, Le Mans a su garder son sang-froid pour valider une première victoire à domicile cette saison (95-89). Déjà en réussite en SuperCoupe, Trevor Hudgins a confirmé son rôle de leader offensif. Auteur de 22 points, il a été décisif au moment opportun avec un très gros tir à 2-points pour conserver deux possessions d’avance.

Et si Paris a eu une dernière chance pour égaliser à 92 partout, Amath M’Baye a manqué son tir à 3-points. Paris repart donc d’Antarès avec sa première défaite de la saison de Betclic ELITE. Et Le Mans conserve sa place parmi les invaincus. Ils n’auront pas de temps de profiter puisqu’ils partent dès ce mardi pour la Serbie et Subotica, où ils entameront leur saison de Ligue des Champions (BCL) ce mercredi, avant de recevoir l’ASVEL trois jours plus tard.