Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Le Mans l’emporte contre Paris pour la deuxième fois de la saison

Betclic ELITE - Le Mans Sarthe Basket s’est offert un succès de prestige (95-89) face au Paris Basketball, ce lundi soir à Antarès, en clôture de la deuxième journée de Betclic ÉLITE. Mené au cœur du match, le MSB a trouvé les ressources pour s’imposer dans une fin de rencontre haletante.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Mans l’emporte contre Paris pour la deuxième fois de la saison

Trevor Hudgins a encore joué un mauvais tour à Paris

Crédit photo : Julie Dumélié

Le Mans Sarthe Basket a une nouvelle fois pris le dessus sur le Paris Basketball, seize jours après leur affrontement en demi-finale de la SuperCoupe. Dans une salle d’Antarès bouillante, les joueurs de Guillaume Vizade ont livré une prestation pleine de caractère pour s’imposer 95 à 89. Trevor Hudgins (22 points) et Johnny Berhanemeskel (16 points à 4/9 à 3-points en 20 minutes) ont été les artisans principaux de cette victoire manceau, acquise au terme d’un match à rebondissements.

– Journée 2

Un premier quart-temps à sens unique

D’entrée, le MSB a imposé son tempo. Guidé par son meneur américain Trevor Hudgins, auteur des cinq premiers points du match, Le Mans a pris le contrôle de la rencontre (13-4, 4e). Le collectif manceau s’est appuyé sur son adresse intérieure (9/10 à 2-points dans le premier quart) pour contrer la réussite extérieure parisienne, incarnée par Sebastián Herrera.

Portés par un Antarès bien garni, les Sarthois ont viré en tête après dix minutes de jeu (32-25).

Paris se relance avant la pause

Privé de Nadir Hifi et Justin Robinson, le Paris Basketball a néanmoins su réagir. L’intensité défensive est montée d’un cran et les hommes de Francesco Tabellini ont infligé un 17-3 à leurs hôtes en six minutes. Jonathan Jeanne, pourtant solide en sortie de banc, n’a pu empêcher le retour adverse. Le MSB a vu fondre son avance à la pause (46-45).

Hudgins en patron, Antarès en fusion

Au retour des vestiaires, Paris a pris les commandes (60-68) grâce à Yakuba Ouattara et Sebastian Herrera, avant que le match ne bascule à nouveau. Brouillons mais déterminés, les Sarthois ont repris des couleurs dans le dernier acte. Johnny Berhanemeskel et Trevor Hudgins ont fait feu derrière l’arc pour inverser la tendance (76-75, 34e).

Dans une fin de match à haute intensité, Le Mans a su garder son sang-froid pour valider une première victoire à domicile cette saison (95-89). Déjà en réussite en SuperCoupe, Trevor Hudgins a confirmé son rôle de leader offensif. Auteur de 22 points, il a été décisif au moment opportun avec un très gros tir à 2-points pour conserver deux possessions d’avance.

Trevor HUDGINS
Trevor HUDGINS
22
PTS
0
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
95 89
PAR

Et si Paris a eu une dernière chance pour égaliser à 92 partout, Amath M’Baye a manqué son tir à 3-points. Paris repart donc d’Antarès avec sa première défaite de la saison de Betclic ELITE. Et Le Mans conserve sa place parmi les invaincus. Ils n’auront pas de temps de profiter puisqu’ils partent dès ce mardi pour la Serbie et Subotica, où ils entameront leur saison de Ligue des Champions (BCL) ce mercredi, avant de recevoir l’ASVEL trois jours plus tard.

Betclic ELITE – Journée 2
03/10/2025
CHO Cholet
92 81
BOU Boulazac
04/10/2025
CSP Limoges
80 76
JDA Dijon
JSF Nanterre
101 79
BCM Gravelines
SIG Strasbourg
80 75
LEP Le Portel
NAN Nancy
80 88
JLB Bourg-en-Bresse
05/10/2025
ASM Monaco
99 104
CHA Chalon
SQB Saint-Quentin
76 81
ASV ASVEL
06/10/2025
MSB Le Mans
95 89
PAR Paris Basketball
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Le Mans
Le Mans
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
chab72
Non le MSB se déplace à l'asvel
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Trevor Hudgins a encore joué un mauvais tour à Paris
Betclic ELITE
00h00Le Mans l’emporte contre Paris pour la deuxième fois de la saison
cheick sekou conde avec Rennes
ELITE 2
00h00Challans rapatrie un de ses anciens joueurs
Mehdy Ngouama est officiellement un nouveau joueur de l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00C’est officiel : Mehdy Ngouama rejoint l’ASVEL comme remplaçant médical
L'effectif de l'AS Monaco a été construit avec un budget en nette hausse
Betclic ELITE
00h00Monaco et Paris toujours plus riches : les enseignements des budgets 2025-2026 de Betclic ÉLITE
Francesco Tabellini lors de la SuperCoupe 2025 @Julie Dumélié
Betclic ELITE
00h00Francesco Tabellini veut prouver qu’il mérite sa place au Paris Basketball
Evan Fournier compte bel et bien continuer sa carrière internationale avec l'équipe de France
EuroLeague
00h00Evan Fournier, toujours fidèle aux Bleus, veut « terminer sur des titres avec l’équipe de France »
Dounia Issa attentif devant le banc vichyssois
ELITE 2
00h00Dounia Issa après le tir magique de Jordan Shepherd (Vichy) : « Je ne le vois pas dedans, et c’est pleine ficelle ! »
Tony Parker Senior, ici en 2023 lorsque TP a été intronisé au Hall of Fame, est décédé à 70 ans
France
00h00Tony Parker Senior, le gentleman du basket tricolore, s’en est allé
Lucas Beaufort va manquer le match entre le SCABB et le Limoges CSP
Coupe de France Masculine
00h00Blessé, Lucas Beaufort va manquer ses retrouvailles avec Limoges
Shaquille Harrison est arrêté pour un mois l'ASVEL perd son défenseur d'élite
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL privée d’un joueur clé pour un mois !
1 / 0
Livenews NBA
Joel Embiid pose avec le maillot des Sixers
NBA
00h00Les 76ers dévoilent leurs maillots throwback de l’ère Allen Iverson pour 2025-2026
Bronny James galère avec son tir en présaison
NBA
00h00Bronny James souffre en présaison avec les Lakers malgré ses baskets en or
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
NBA
00h00Les Bulls vont être patients avec Noa Essengue : « Il doit s’étoffer, améliorer sa défense et son shoot »
NBA
00h00Joan Beringer monte en puissance avec Minnesota, Nolan Traoré et Noah Penda se montrent en présaison NBA
NBA
00h00Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »
NBA
00h00Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Un maillot de Kobe Bryant s'est vendu pour près d'un million de dollars !
NBA
00h00Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars
1 / 0