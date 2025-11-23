Gaëtan Clerc suspendu un match avec sursis
ÉLITE 2 - Objet d'un rapport lors du match à Saint-Chamond le 24 octobre, le capitaine rochelais Gaëtan Clerc a reçu un match de suspension avec sursis par la LNB suite à un comportement antisportif.
|
Gaëtan Clerc sanctionné par la LNB
Crédit photo : Laurent Peigue
La Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la Ligue Nationale de Basket a eu du travail cette semaine. Outre les cas Mike James et Gavin Ware, qui ont respectivement écopé de trois et deux matchs de suspension, elle a également sanctionné Gaëtan Clerc, le capitaine du Stade Rochelais.
Reconnu coupable d’un « comportement antisportif » lors du naufrage maritime à Saint-Chamond le 24 octobre (73-108), le Chambérien a écopé d’un match de suspension avec sursis.
Lors de cette rencontre face au SCABB, il avait notamment été sanctionné d’une faute antisportive dans le premier quart-temps.
