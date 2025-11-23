Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Gaëtan Clerc suspendu un match avec sursis

ÉLITE 2 - Objet d'un rapport lors du match à Saint-Chamond le 24 octobre, le capitaine rochelais Gaëtan Clerc a reçu un match de suspension avec sursis par la LNB suite à un comportement antisportif.
|
00h00
Résumé
Écouter
Gaëtan Clerc suspendu un match avec sursis

Gaëtan Clerc sanctionné par la LNB

Crédit photo : Laurent Peigue

La Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la Ligue Nationale de Basket a eu du travail cette semaine. Outre les cas Mike James et Gavin Ware, qui ont respectivement écopé de trois et deux matchs de suspension, elle a également sanctionné Gaëtan Clerc, le capitaine du Stade Rochelais.

Reconnu coupable d’un « comportement antisportif » lors du naufrage maritime à Saint-Chamond le 24 octobre (73-108), le Chambérien a écopé d’un match de suspension avec sursis.

Lors de cette rencontre face au SCABB, il avait notamment été sanctionné d’une faute antisportive dans le premier quart-temps.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00« C’est une fierté » : la JL Bourg d’un énorme duo Mokoka – Kokila signe l’exploit à Monaco !
Liga Femenina Endesa
00h00[Vidéo] Les 23 points de Lou Lopez-Sénéchal, son record de la saison en Espagne
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
BCL
00h00Après Bourg, retour à la case départ pour J.T. Shumate
Espoirs ELITE
00h00Oscar Wembanyama bat presque tous ses records en Espoirs : « Un potentiel à long-terme évident ! »
Betclic ELITE
00h00Grosse inquiétude à Nancy autour du genou d’Aundre Hyatt
Betclic ELITE
00h009e journée de Betclic ELITE : le choc entre Monaco et Bourg-en-Bresse gratuit sur DAZN
Betclic ELITE
00h00Boris Dallo quitte Saint-Quentin sur une bonne note : « Une expérience très positive »
ELITE 2
00h00T.J. Parker bientôt nommé entraîneur de… la Chorale de Roanne ?
ELITE 2
00h00Gaëtan Clerc suspendu un match avec sursis
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
NBA
00h00Débuts victorieux en NBA pour Noa Essengue face à un Alexandre Sarr en double-double, Nicolas Batum brille encore à 3-points
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
1 / 0