Gaëtan Clerc suspendu un match avec sursis

La Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la Ligue Nationale de Basket a eu du travail cette semaine. Outre les cas Mike James et Gavin Ware, qui ont respectivement écopé de trois et deux matchs de suspension, elle a également sanctionné Gaëtan Clerc, le capitaine du Stade Rochelais.

Reconnu coupable d’un « comportement antisportif » lors du naufrage maritime à Saint-Chamond le 24 octobre (73-108), le Chambérien a écopé d’un match de suspension avec sursis.

Lors de cette rencontre face au SCABB, il avait notamment été sanctionné d’une faute antisportive dans le premier quart-temps.