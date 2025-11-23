15 secondes de conférence de presse pour Laurent Legname, furieux contre l’arbitrage

Laurent Legname a encore écourté sa prise de parole après la courte défaite de la JDA Dijon sur le parquet de l’Asvel (85-80). L’entraîneur dijonnais, déjà frustré mardi soir en FIBA Europe Cup, est apparu très remonté contre l’arbitrage, lâchant une phrase avant de quitter la salle de presse.

Laurent Legname ne reste que quinze secondes

Après la défaite face à Bashkimi en FIBA Europe Cup mardi soir (84-93), où il n’était resté « moins d’une minute » en zone mixte selon Le Bien Public, Laurent Legname a fait encore plus court ce samedi. Battu 85-80 par l’Asvel à l’Astroballe, le technicien dijonnais a pris place devant les journalistes… pour à peine plus de quinze secondes.

« Je ne vais pas rester longtemps ce soir. Bravo à l’Asvel, je ne retiens qu’un chiffre 26 à 5, c’est tout », a-t-il déclaré, avant de quitter immédiatement la salle.

La conférence de presse la plus rapide de l’histoire pour L. Legname @jdadijonbasket « je ne vais pas parler longtemps. Retenez bien ce chiffre 26 à 5 »…5 secondes et puis s’en va ! pic.twitter.com/nEv6M5ux7h — Ghislain Gros (@GhislainGros) November 22, 2025

Un différentiel de lancers francs au cœur de sa colère

Comme le précise Le Bien Public, Laurent Legname faisait référence aux 26 lancers francs tentés par les Villeurbannais en première mi-temps, contre seulement 5 accordés aux Dijonnais sur la même période. Un écart qu’il n’a manifestement pas digéré.

En ne s’exprimant pas davantage, le coach de la JDA n’a donc pas évoqué la prestation de ses joueurs ni analysé les raisons sportives de cette courte défaite. Sa colère était tournée exclusivement vers le trio arbitral.

Déjà plusieurs colères contre l’arbitrage cette saison

Laurent Legname n’en est pas à sa première sortie cette saison. Le 19 octobre, après la défaite à Paris (97-92), il dénonçait déjà un arbitrage à sens unique : « On a perdu contre une équipe d’EuroLeague. Certes on peut perdre mais pas de cette façon… Il fallait que Paris gagne », regrettait-il, évoquant notamment des fautes non sifflées, des pressions tout-terrain et une fin de match qu’il refusait même de commenter.

Laurent Legname (@jdadijonbasket ) à surpris tout le monde avec une conférence de presse de 10 secondes suite à la défaite de son club face à l' @LDLCASVEL . #betclicelite #basketball pic.twitter.com/8iD1rK3Vkx — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) November 23, 2025

Cette accumulation traduit un contexte difficile pour la JDA. Le club est devenu la première équipe française éliminée au premier tour de la FIBA Europe Cup depuis la création de la compétition. En Betclic ELITE, les Dijonnais pointent à la 12e place (6 défaites en 9 matches). Une dynamique compliquée, qui semble renforcer la tension autour du coach.

Une équipe à relancer au plus vite

Dans ce climat chargé, la JDA doit désormais retrouver du calme durant la trêve internationale pour ne pas s’enfoncer. Les résultats serrés du début de saison avaient laissé entrevoir du potentiel, mais les revers s’enchaînent, en France comme en Coupe d’Europe. Alors que les messages de frustration de l’entraîneur se répètent, c’est désormais sur le terrain que Dijon doit tenter de retrouver de la stabilité.