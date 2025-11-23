Recherche
Betclic Élite

15 secondes de conférence de presse pour Laurent Legname, furieux contre l’arbitrage

Betclic ELITE - Laurent Legname n’a passé que quelques secondes devant les médias après la défaite de la JDA Dijon à Villeurbanne, se limitant à pointer un différentiel de lancers francs qu’il jugeait incompréhensible.
00h00
Laurent Legname a pesté contre l’arbitrage après la défaite de Dijon chez l’ASVEL

Crédit photo : Victor Lecomte

Laurent Legname a encore écourté sa prise de parole après la courte défaite de la JDA Dijon sur le parquet de l’Asvel (85-80). L’entraîneur dijonnais, déjà frustré mardi soir en FIBA Europe Cup, est apparu très remonté contre l’arbitrage, lâchant une phrase avant de quitter la salle de presse.

Laurent Legname ne reste que quinze secondes

Après la défaite face à Bashkimi en FIBA Europe Cup mardi soir (84-93), où il n’était resté « moins d’une minute » en zone mixte selon Le Bien Public, Laurent Legname a fait encore plus court ce samedi. Battu 85-80 par l’Asvel à l’Astroballe, le technicien dijonnais a pris place devant les journalistes… pour à peine plus de quinze secondes.

« Je ne vais pas rester longtemps ce soir. Bravo à l’Asvel, je ne retiens qu’un chiffre 26 à 5, c’est tout », a-t-il déclaré, avant de quitter immédiatement la salle.

Un différentiel de lancers francs au cœur de sa colère

Comme le précise Le Bien Public, Laurent Legname faisait référence aux 26 lancers francs tentés par les Villeurbannais en première mi-temps, contre seulement 5 accordés aux Dijonnais sur la même période. Un écart qu’il n’a manifestement pas digéré.

En ne s’exprimant pas davantage, le coach de la JDA n’a donc pas évoqué la prestation de ses joueurs ni analysé les raisons sportives de cette courte défaite. Sa colère était tournée exclusivement vers le trio arbitral.

Déjà plusieurs colères contre l’arbitrage cette saison

Laurent Legname n’en est pas à sa première sortie cette saison. Le 19 octobre, après la défaite à Paris (97-92), il dénonçait déjà un arbitrage à sens unique : « On a perdu contre une équipe d’EuroLeague. Certes on peut perdre mais pas de cette façon… Il fallait que Paris gagne », regrettait-il, évoquant notamment des fautes non sifflées, des pressions tout-terrain et une fin de match qu’il refusait même de commenter.

Cette accumulation traduit un contexte difficile pour la JDA. Le club est devenu la première équipe française éliminée au premier tour de la FIBA Europe Cup depuis la création de la compétition. En Betclic ELITE, les Dijonnais pointent à la 12e place (6 défaites en 9 matches). Une dynamique compliquée, qui semble renforcer la tension autour du coach.

Une équipe à relancer au plus vite

Dans ce climat chargé, la JDA doit désormais retrouver du calme durant la trêve internationale pour ne pas s’enfoncer. Les résultats serrés du début de saison avaient laissé entrevoir du potentiel, mais les revers s’enchaînent, en France comme en Coupe d’Europe. Alors que les messages de frustration de l’entraîneur se répètent, c’est désormais sur le terrain que Dijon doit tenter de retrouver de la stabilité.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
headband_dri
Il y a eu 26 lancers parce que Dijon, surtout en 1ère mi-temps, s'est retrouvé dans la pénalité très tôt. Ceci parce que la défense avait du mal à contenir les joueurs adverses.
lou_grand
Peut-être mais dans un match aussi serré, ce différentiel n'est pas normal. C'est toujours pareil : les arbitres laissent les équipes d'EL mettre de l'intensité et les sifflent comme en EL. En revanche, l'adversaire est sifflé comme une équipe de proA. Que d'incohérences ! Cela donne des matches hachés qui s'éternisent avec des 40-50 fautes, des lancers à n'en plus finir, des pinaillages sur des fautes futiles, des plombes sur la vidéo mais des fautes grossières oubliées. Et, ça, à chaque rencontre et quel que soit le trio arbitral. Depuis le début de la saison, quelle équipe n'a jamais rien dit contre l'arbitrage ? C'est bien qu'il y a un problème.
mitch
A mon avis, vous accordez beaucoup de crédit au fait qu’un arbitre puisse switcher son mode d’arbitrage d’un côté du terrain vers l’autre, et pas assez au fait qu’un coach ou qu’un team technique soit en capacité de se dire qu’il va affronter une équipe d’euroleague et que par conséquent, il va falloir s’adapter à ce que va faire l’adversaire qui est habitué aux joutes d’EL ...
yo1935
Legname se plaint a chaque fois de l'arbitrage. Difficile de savoir quand il a raison
cyril68
Le problème c'est n'est pas les 26, ce sont les 5. Mais comme ça ne sert à rien de parler de l'arbitrage, à part risquer amende et suspension, il vaut mieux se taire. Aux journalistes d'analyser les matchs...
headband_dri
Les commentaires sur l'arbitrage me sidèrent, sur le match d'hier ce n'est absolument pas le sujet. Le sujet c'est la défense de la JDA en retard sur les tirs extérieurs, les 15 balles perdues, la bataille du rebond perdue encore une fois, les incompréhensions de certains joueurs sur les systèmes offensifs, et la gestion du money time. L'ASVEL méritait de gagner ce match, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Laurent Legname n'arrive pas à faire gagner cette équipe, en tout cas pas à hauteur des ambitions affichées par le club, et comme il n'assume pas il se cache derrière les blessures, la prépa tronquée ou l'arbitrage. Il a bien compris qu'en mobilisant ce dernier argument il allait trouver des soutiens, mais la vérité c'est que la très grande majorité des supporters de la JDA (dont je fais partie) pensent qu'il devrait partir.
macroy- Modifié
Très intéressant commentaire car tu restes objectif malgré ta qualité de supporter de Dijon. La ou tu m'étonnes beaucoup, c'est quand tu dis que "la TRÈS grande majorité des supporters de la JDA pensent qu'il devrait partir". Pour moi, Legname n'est pas formaté pour coacher a très haut niveau car il est beaucoup trop dans l'émotionnel. On l'a vu hier soir pendant la conf', je l'ai vu en direct quand il avait cassé en deux une plaquette de coaching lors d'un simple match amical. Sans parler d'autres épisodes mémorables, de ses expériences a Gravelines et Bourg qui se sont mal terminées. Mais on a l'impression qu'il bénéficie d'un totem d'immunité a Dijon pour services rendus et qu'il a le soutien de tout le monde ou presque la bas. Tu dis presque le contraire. Instructif. On verra par la suite. Bien a toi.
headband_dri
J'aurais du préciser "en dehors du kop sud a.k.a. la team blue" ;-) Si totem d'immunité il y a c'est auprès du président qui l'a resigné jusqu'en 2028, et encore je pense qu'il s'en mord les doigts actuellement. Tout le monde en a marre des défaites, la dernière contre Bashkimi à la maison était honteuse. Beaucoup de supporters souhaitent qu'Elise Prodhomme soit promue coach de l'équipe sénior en raison de ses qualités sur les plans technique et humain. Legname est dépassé dans les deux cas.
fab87
Alors je ne porte pas ce coach sur le cœur , mais je le rejoins sur l’arbitrage cette saison, où il y a des polémiques partout. Des matchs qui durent des heures , une incohérence dans les coups de sifflet , et une arrogance arbitrale de plus en plus flagrante
chorale58
Arrogance et Bissang, c'est synonyme non ?
claude_e
je ne suis pas fan de legname mais en ayant vu d'autres matches, je suis de son avis; il y a 5% de nos arbitres de betclic qui sont valables et bissang - boubert n'en font pas partie; c'est surtout lamentable puisqu'au fil des saisons on ne costate aucun progrès; on dirait que le mot formation n'existe plus?!?!
as3842
Je rajouterais Rossot
jamesnaysmith- Modifié
Énième match arbitré absolument n’importe comment par l’imbuvable Boubert… Quand est-ce que ce guignol va être mis hors d’état de nuire à notre basket ?
as3842
Il était a Olympiacos la veille et la aussi un bon coup de main !!
nicofournier92
Ah l'histoire se répète, très (trop) prévisible... Si on reprend les déclarations hebdomadaires : Jda > les arbitre avantage les adversaires (attention carte à jouer uniquement en cas de défaite) Sig > Les gars se sont bien battu et M Keene est un leader (dommage il a été HS ce soir) JLB > l'attitude des adversaires est irrespectueuse BCM > nous ne sommes pas au niveau attendu CSP > Défaite mais fier du visage affiché Et j'anticipe une éventuelle signature de JD Choulet à St Quentin > les "ricains" ne sont pas au niveau
mitch
"Ce soir, l’Asvel devait gagner".
sagesse
Nous avons une fédé dirigée par des arbitres depuis tout temps. Qu’ils sont bons ou mauvais rien ne change. Il y a très peu de bons arbitres. Leur niveau et leurs attitudes sont détestables. Aucune remise en question. Et attention ces messieurs ont demandé une revalorisation de leur salaire déjà haut. Ils gagnent plus que pratiquement tous les joueurs d’ élite2 et plus que certains de betclic. N’oublions pas que les artistes se sont les joueurs pas eux, ni les coachs !!!!!!
as3842
Rien d’étonnant l’asvel comme Paris sont protégés par contre quand il s’agit de pénaliser Monaco là ils sont forts 😤
dauw24
Je n'ai pas vu le match ASVEL-JDA mais l'argument resservi régulièrement de la différence dans le nombre des LF n'est pas recevable. Aucune règle ne dit que les arbitres doivent équilibrer les fautes... Lorsque une équipe défend dur mais en retard, que les joueurs perdent les duels, elle se retrouve vite dans la pénalité et logiquement l'équipe adverse provoque des fautes pour aller aux lancers. Par ailleurs, une différence de stat sur les LF ne suffit pas pour gagner, la preuve hier entre la JSF et le BBD : 8/15 à Nanterre contre 30/33 (!) à Boulazac et malgré cela la JSF s'en est sortie.
jeanjeff33
J’ai tendance à penser que ça sera des teams comme Le Portel, ST Quentin, Gravelines qui joueront les places de relégations et de barragistes, mais une équipe comme la JDAa tous les symptômes cette année pour également jouer uniquement le maintien . Blessures, faiblesses à l’intérieur, coach dépassé et râleur à souhait
crossbar89
Je ne pense pas qu'il faille mettre l'intégrité des arbitres en avant, ils sont faibles, très faibles. Tous les coachs se plaignent de la faiblesse des acteurs fédéraux. Ils sont en train de tuer l'attrait du basket. Ceci étant Dijon avait la place de passer mais la fin a été calamiteuse.
bernar
Pour une fois je rejoins son constat . Malheureusement l'ensemble des matchs est arbitré par des intouchables qui font et défont les confrontations .Ce n'est pas eux de faire le spectacle ,c'est aux joueurs !!! Les coachs ne peuvent rien dire car la punition ,a sens unique ,est immédiate et sans appel .... Cela n'invite pas à regarder cette bouillie !!!!
marcosolo
Moins de 15 secondes suffisent pour dire ouin oin
raoul_fonfrin
Legname; le baltringue ultime.
glidos
Le plus gros raleur du basket français. N'a jamais défendu de sa vie en tant que joueur, mais demande à ses joueurs d'être des acharnés défensifs , "faites ce que je dis, pas ce je fais". Vu ses expériences à Bourg puis Gravelines, il a de la chance d'être encore protégé à Dijon.
samuel92
Les mauvaises langues diraient que 15 secondes de Legname, c'est déjà trop ;-)
