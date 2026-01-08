Recherche
ELITE 2

Le Paris Basketball prête son meilleur espoir à l’ALM Évreux

Betclic ELITE - Ilian Moungalla quitte temporairement le Paris Basketball. Le jeune meneur est prêté à l’ALM Évreux, actuel 17e d’ELITE 2, afin de gagner du temps de jeu et d’aider le club normand dans sa lutte pour le maintien.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Paris Basketball prête son meilleur espoir à l’ALM Évreux

Ilian Moungalla est prêté par le Paris Basketball à l’ALM Evreux

Crédit photo : Julie Dumélié

Ilian Moungalla (1,92 m, 18 ans) s’offre une première vraie immersion dans le monde professionnel. Le Paris Basketball a décidé de prêter son meilleur espoir à l’ALM Évreux, pensionnaire d’ELITE 2, pour la deuxième partie de la saison 2025-2026. À seulement 18 ans, le meneur français va découvrir un rôle élargi dans un contexte de résultats tendu.

Un leader offensif chez les Espoirs du Paris Basketball

Arrivé au centre de formation du Paris Basketball après une saison au Pôle France en 2022-2023, Ilian Moungalla a confirmé tout son potentiel avec l’équipe Espoirs. Meilleur élément de l’effectif dirigé par Julien Mahé, il tourne cette saison à 16,6 points, 5,2 rebonds et 5,6 passes décisives de moyenne en 11 rencontres d’Espoirs ELITE. Meneur de grande taille (1,92 m), il s’est imposé comme un joueur capable de créer pour lui-même et pour les autres, notamment grâce à sa percussion.

PROFIL JOUEUR
Ilian MOUNGALLA
Poste(s): Arrière / Meneur
Taille: 192 cm
Âge: 18 ans (13/11/2007)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE
PTS
16,6
#13
REB
5,2
#39
PD
5,6
#3

Des apparitions encore limitées au plus haut niveau

Intégré ponctuellement au groupe professionnel, Ilian Moungalla n’a disputé que deux rencontres de Betclic ELITE, ainsi qu’une apparition en SuperCoupe. Non qualifié pour l’EuroLeague, son exposition au très haut niveau est restée limitée depuis le début de la saison, d’où le choix d’un prêt pour accélérer son développement.

Un renfort attendu à la mène pour l’ALM Évreux

À Évreux, Moungalla viendra compléter la rotation au poste de meneur derrière Anthony Da Silva (1,85 m, 24 ans), très sollicité depuis le début de l’exercice avec plus de 31 minutes de moyenne en 18 matches. Le club normand, ALM Évreux, pointe actuellement à la 17e place d’ELITE 2 avec un bilan de 5 victoires pour 12 défaites et vise avant tout le maintien. L’apport d’un jeune meneur capable de dynamiser le jeu et de partager la balle est perçu comme un renfort stratégique pour la deuxième partie de saison.

Qualification encore incertaine pour la reprise

L’ALM Évreux entamera son année 2026 par la réception de Poitiers le 9 janvier, à l’occasion de la 18e journée d’ELITE 2. Reste désormais à savoir si Ilian Moungalla sera qualifié à temps pour cette rencontre et s’il pourra faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs dès cette échéance.

flavor_flav
intéressant. S'il fait comme I. Pietrus à Vichy, c'est tout benef pour Evreux et le joueur
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
