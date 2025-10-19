Laurent Legname amer après la défaite de Dijon : « Il fallait que Paris gagne »

L’entraîneur de la JDA Dijon Laurent Legname n’a pas su cacher son amertume en conférence d’après-match, quelques minutes seulement après la défaite frustrante de ses hommes sur le parquet du Paris Basketball (97-92).

L’entraîneur varois se montre fataliste, pointant du doigt l’arbitrage favorable à l’équipe de la capitale :

« On a perdu contre une équipe d’EuroLeague. Certes on peut perdre mais pas de cette façon. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il fallait que Paris gagne. Ils mettent les bras à tout-va dans le troisième quart, pendant 8 minutes on ne leur siffle aucune faute. Ils font des pressions tout-terrain, et ils attrapent nos joueurs avant même qu’ils reçoivent la balle. La dernière action, je n’en parle même pas. Les enjeux sont importants, tout le monde le sait. Je m’arrêterai là. »

Il tire toutefois du positif du début de saison, qui « ne mérite pas d’être à 1 victoire pour 3 défaites. On perd à chaque fois d’une possession ou presque. Je suis fier de mes joueurs », continue-t-il. Dijon veut rebondir contre Strasbourg prochain. Mais avant cela, il faudra ouvrir son compteur de victoire en FIBA Europe Cup, mardi chez le Cibona Zagreb.