Betclic Élite

Laurent Legname amer après la défaite de Dijon : « Il fallait que Paris gagne »

Betclic ELITE - L’entraîneur de la JDA Dijon Laurent Legname n’a pas caché son agacement quant à l’arbitrage et au scénario défavorable de la rencontre qui ont conduit à la défaite chez le Paris Basketball (97-92).
00h00
Laurent Legname amer après la défaite de Dijon : « Il fallait que Paris gagne »

Laurent Legname n’a pas caché son amertume après la défaite de Dijon face au Paris Basketball.

Crédit photo : Jacques Cormarèche

L’entraîneur de la JDA Dijon Laurent Legname n’a pas su cacher son amertume en conférence d’après-match, quelques minutes seulement après la défaite frustrante de ses hommes sur le parquet du Paris Basketball (97-92).

Rédaction

L’entraîneur varois se montre fataliste, pointant du doigt l’arbitrage favorable à l’équipe de la capitale :

« On a perdu contre une équipe d’EuroLeague. Certes on peut perdre mais pas de cette façon. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il fallait que Paris gagne. Ils mettent les bras à tout-va dans le troisième quart, pendant 8 minutes on ne leur siffle aucune faute. Ils font des pressions tout-terrain, et ils attrapent nos joueurs avant même qu’ils reçoivent la balle. La dernière action, je n’en parle même pas. Les enjeux sont importants, tout le monde le sait. Je m’arrêterai là. »

Il tire toutefois du positif du début de saison, qui « ne mérite pas d’être à 1 victoire pour 3 défaites. On perd à chaque fois d’une possession ou presque. Je suis fier de mes joueurs », continue-t-il. Dijon veut rebondir contre Strasbourg prochain. Mais avant cela, il faudra ouvrir son compteur de victoire en FIBA Europe Cup, mardi chez le Cibona Zagreb.

Arthur Puybertier
Commentaires

raoul_fonfrin
Ce mec me débecte. Il pue l'aigreur, c'est jamais de sa faute. Ferme ta g.... et coache.
Répondre
(2) J'aime
mickey42
Qui ne connait pas Legname dans le milieu basket PRO ??? Il n'a plus aucune crédibilité "et il n'est pas le seul d'ailleurs" depuis déjà quelques années, mais ça fait la une en Bourgogne basket, c'est déjà pas mal pour lui...
Répondre
(0) J'aime
elandu71
Ne mêles pas la Bourgogne à Legname stp. Du côté de Chalon on n'a rien à voir avec ses déclarations ^^
(0) J'aime
fanfan21
Tu as raison Laurent ....y'en a marre de cet arbitrage favorisant l'équipe de Paris.....
Répondre
(0) J'aime
bobpur2
Pour une fois, il n'a pas tort...
Répondre
(0) J'aime
