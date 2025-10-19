Laurent Legname amer après la défaite de Dijon : « Il fallait que Paris gagne »
Laurent Legname n’a pas caché son amertume après la défaite de Dijon face au Paris Basketball.
L’entraîneur de la JDA Dijon Laurent Legname n’a pas su cacher son amertume en conférence d’après-match, quelques minutes seulement après la défaite frustrante de ses hommes sur le parquet du Paris Basketball (97-92).
L’entraîneur varois se montre fataliste, pointant du doigt l’arbitrage favorable à l’équipe de la capitale :
« On a perdu contre une équipe d’EuroLeague. Certes on peut perdre mais pas de cette façon. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il fallait que Paris gagne. Ils mettent les bras à tout-va dans le troisième quart, pendant 8 minutes on ne leur siffle aucune faute. Ils font des pressions tout-terrain, et ils attrapent nos joueurs avant même qu’ils reçoivent la balle. La dernière action, je n’en parle même pas. Les enjeux sont importants, tout le monde le sait. Je m’arrêterai là. »
Il tire toutefois du positif du début de saison, qui « ne mérite pas d’être à 1 victoire pour 3 défaites. On perd à chaque fois d’une possession ou presque. Je suis fier de mes joueurs », continue-t-il. Dijon veut rebondir contre Strasbourg prochain. Mais avant cela, il faudra ouvrir son compteur de victoire en FIBA Europe Cup, mardi chez le Cibona Zagreb.
Commentaires