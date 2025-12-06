Cory Joseph arrive à Monaco … avec une période d’essai d’un mois

L’arrivée de Cory Joseph (1,88 m, 34 ans) à l’AS Monaco marque un nouveau chapitre pour la Roca Team, qui a choisi d’intégrer l’international canadien avec une période d’essai d’un mois. À 34 ans, après 14 saisons et 953 matchs NBA, le meneur découvre pour la première fois un championnat européen. Un pari mesuré pour le club, qui mise sur son expérience, sa gestion et son adresse extérieure.

Cory Joseph, un renfort d’expérience sous contrat … mais à l’essai

Monaco a officialisé l’engagement du meneur canadien pour la saison en cours, tout en précisant qu’il disposait d’une période d’essai d’un mois. Joseph sort d’un dernier exercice NBA avec Orlando, fort d’un parcours marqué par une bague obtenue avec San Antonio en 2014, derrière Tony Parker. Son passé chez les Spurs, Raptors, Pacers, Kings, Pistons, Warriors puis Magic illustre une carrière dense, dont le pic offensif reste ses 33 points avec Indiana en 2017.

L’AS Monaco compte sur sa science du jeu pour compenser le départ de Nick Calathes et stabiliser la ligne arrière.

Bienvenue @Cory_Joe ! 👋 Le meneur a passé les tests médicaux et signe pour la saison en cours, avec une période d’essai d’un mois. 💪🔥 Hâte de le voir sur le parquet ! 🤩 ⬇️ Découvrez tous les détails de son arrivée sur notre site web: 🔗 https://t.co/XDQSiYXKwy#RocaTeam… pic.twitter.com/a04uGBpivW — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) December 5, 2025

Un joueur revigoré par un nouveau défi

Dans sa première prise de parole, Cory Joseph explique avoir été séduit par le cadre et la compétitivité de l’équipe. Il évoque notamment que Monaco est « un endroit magnifique » et que l’organisation est « de premier ordre ». Il dit également sentir qu’il peut « avoir un impact positif » tout en admettant devoir encore faire ses preuves.

Le meneur insiste sur son état d’esprit : il aborde ce chapitre avec détermination, affirmant vouloir jouer « avec la rage au ventre » pour aller chercher des titres.

Des repères dans l’effectif et une découverte : l’Europe

Joseph retrouve à Monaco plusieurs visages connus croisés en NBA, citant Daniel Theis, Nikola Mirotic ou encore Mike James, qu’il connaît par amis interposés. Il assure avoir « hâte de découvrir ce groupe ». La saison en Europe sera une première pour lui, mais il pourra s’appuyer sur son vécu NBA pour s’intégrer rapidement.

PROFIL JOUEUR Cory JOSEPH Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 34 ans (20/08/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 3,8 #433 REB 1,5 #454 PD 1,6 #272

Spanoulis, une figure qui compte

Le nouveau meneur monégasque dit également avoir apprécié ses échanges avec le coach Vassilis Spanoulis, qu’il qualifie de « légende » dont il est impatient d’apprendre. Une relation qui pourrait peser dans sa transition vers le basket européen.