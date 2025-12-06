Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Cory Joseph arrive à Monaco … avec une période d’essai d’un mois

Betclic ELITE - Cory Joseph rejoint l’AS Monaco avec une période d’essai d’un mois. Le champion NBA 2014 vient renforcer les lignes arrière de la Roca Team après le départ de Nick Calathes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Cory Joseph arrive à Monaco … avec une période d’essai d’un mois

Cory Joseph n’est pas assuré de passer la saison à Monaco

Crédit photo : AS Monaco

L’arrivée de Cory Joseph (1,88 m, 34 ans) à l’AS Monaco marque un nouveau chapitre pour la Roca Team, qui a choisi d’intégrer l’international canadien avec une période d’essai d’un mois. À 34 ans, après 14 saisons et 953 matchs NBA, le meneur découvre pour la première fois un championnat européen. Un pari mesuré pour le club, qui mise sur son expérience, sa gestion et son adresse extérieure.

LIRE AUSSI

Cory Joseph, un renfort d’expérience sous contrat … mais à l’essai

Monaco a officialisé l’engagement du meneur canadien pour la saison en cours, tout en précisant qu’il disposait d’une période d’essai d’un mois. Joseph sort d’un dernier exercice NBA avec Orlando, fort d’un parcours marqué par une bague obtenue avec San Antonio en 2014, derrière Tony Parker. Son passé chez les Spurs, Raptors, Pacers, Kings, Pistons, Warriors puis Magic illustre une carrière dense, dont le pic offensif reste ses 33 points avec Indiana en 2017.

L’AS Monaco compte sur sa science du jeu pour compenser le départ de Nick Calathes et stabiliser la ligne arrière.

 

Un joueur revigoré par un nouveau défi

Dans sa première prise de parole, Cory Joseph explique avoir été séduit par le cadre et la compétitivité de l’équipe. Il évoque notamment que Monaco est « un endroit magnifique » et que l’organisation est « de premier ordre ». Il dit également sentir qu’il peut « avoir un impact positif » tout en admettant devoir encore faire ses preuves.

Le meneur insiste sur son état d’esprit : il aborde ce chapitre avec détermination, affirmant vouloir jouer « avec la rage au ventre » pour aller chercher des titres.

LIRE AUSSI

Des repères dans l’effectif et une découverte : l’Europe

Joseph retrouve à Monaco plusieurs visages connus croisés en NBA, citant Daniel Theis, Nikola Mirotic ou encore Mike James, qu’il connaît par amis interposés. Il assure avoir « hâte de découvrir ce groupe ». La saison en Europe sera une première pour lui, mais il pourra s’appuyer sur son vécu NBA pour s’intégrer rapidement.

PROFIL JOUEUR
Cory JOSEPH
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 34 ans (20/08/1991)

Nationalités:

logo can.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
3,8
#433
REB
1,5
#454
PD
1,6
#272

Spanoulis, une figure qui compte

Le nouveau meneur monégasque dit également avoir apprécié ses échanges avec le coach Vassilis Spanoulis, qu’il qualifie de « légende » dont il est impatient d’apprendre. Une relation qui pourrait peser dans sa transition vers le basket européen.

LIRE AUSSI
Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
beetlejuice53
Transition vers le basket Européen... C’est sympa mais à 34 ans, les projections sont plutôt vers un départ à la retraite car l’Euroleague est quand même très exigeante tant physiquement que du point de vue du niveau de jeu.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Cem Ciritci est le directeur de la section basket du Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00Fenerbahçe dénonce le report du match contre l’Olympiakos : « S’ils veulent jouer aux échecs, nous sommes bons aussi »
Cory Joseph n'est pas assuré de passer la saison à Monaco
Betclic ELITE
00h00Cory Joseph arrive à Monaco … avec une période d’essai d’un mois
Guillaume Eyango est blessé contre Blois
ELITE 2
00h00Guillaume Eyango forfait pour le déplacement à Blois
ELITE 2
00h00La Rochelle gagne sur un game-winner miracle, T.J. Parker réussit sa première, Vichy et Denain s’inclinent
Betclic ELITE
00h00Le Portel retrouve la Betclic ÉLITE comme il l’a quittée avant la trêve : par une défaite, contre Nancy
ELITE 2
00h00Un retour fracassant pour l’Élan Béarnais, large vainqueur de Saint-Chamond
EuroCup
00h00Bourg continue son (quasi) sans-fautes en EuroCup : au tour de son dauphin Buducnost d’y passer !
Betclic ELITE
00h00Neal Quinn restera à Gravelines-Dunkerque jusqu’à la fin de saison
ELITE 2
00h00« Lors du scouting, je ne connaissais pas beaucoup de joueurs en face » : T.J. Parker va coacher son premier match contre Nantes
Rasheed Sulaimon retrouve la JL Bourg, mais aussi son ancien coach Frédéric Fauthoux
EuroCup
00h00« C’est un génie offensif » : Rasheed Sulaimon retrouve son ancien coach Frédéric Fauthoux et la JL Bourg
1 / 0
Livenews NBA
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
LeBron James en maillot jaune des Lakers levant les bras sur le parquet face aux Raptors, lors du match où sa série de 1297 matchs consécutifs à plus de 10 points a pris fin.
NBA
00h00À 40 ans, LeBron James brise son record… et offre une leçon de basket
Chris Paul dribble le ballon en avançant sur le terrain, vêtu d’un maillot orange des Clippers, durant un match NBA devant un public concentré.
NBA
00h00James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
1 / 0