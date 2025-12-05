Recherche
Betclic Élite

Le Portel retrouve la Betclic ÉLITE comme il l’a quittée avant la trêve : par une défaite, contre Nancy

Betclic ÉLITE - Cinquième défaite d'affilée pour Le Portel, à qui les trois semaines de trêve n'ont pas été bénéfique. Les Nordistes se sont inclinés 85-97 à domicile face à Nancy, dont les cadres se sont régalés en attaque.
00h00
Le Portel retrouve la Betclic ÉLITE comme il l’a quittée avant la trêve : par une défaite, contre Nancy

Dur de garder le sourire dans cette situation pour les joueurs portelois

Crédit photo : ESSM Le Portel

Les journées passent et l’ESSM Le Portel s’enfonce encore un peu plus au fond du classement de Betclic la ÉLITE. Pour ce dixième match de championnat de la saison, le club nordiste a encaissé sa neuvième défaite, qui conforte sa place de lanterne rouge. C’est le dernier club à n’avoir toujours pas ouvert son compteur à domicile, leur seule victoire ayant été du côté de Limoges. Cette fois, ils ont subi la loi du SLUC Nancy, qui est venu avec de fortes intentions offensives (97 points marqués, deuxième meilleure marque de la saison, cinq joueurs au-delà des 14 points). Le jour de son anniversaire, Phlandrous Fleming Jr termine meilleur marqueur avec 19 points.

– Journée 10

Toujours sans son meneur titulaire Mike Smith, le coach Kenny Grant a encore dû bricoler au poste 1. Ce qui peut expliquer les 20 pertes de balle porteloises, même si l’adresse a pour une fois été correcte (53% aux tirs, dont 35% à 3-points et 80 aux lancers-francs). L’ESSM était devant au score à la mi-temps (43-41), mais leurs visiteurs ont mis les gaz dans le troisième quart-temps. Malgré la victoire qui échappait clairement des doigts de leurs joueurs, le Chaudron a continué à soutenir son équipe jusqu’au bout. Mais le résultat était inévitable, et c’est une cinquième défaite d’affilée dans le bilan du club maintenu en gagnant les playoffs d’accession la saison dernière. Les réactions des fans sur les réseaux sociaux du club, comme résignés, sont parlantes.

Développement à venir…

