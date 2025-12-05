Neal Quinn restera à Gravelines-Dunkerque jusqu’à la fin de saison

Nouveau mouvement d’effectif pour le BCM Gravelines-Dunkerque. Neal Quinn (2,13 m, 24 ans) vient de voir son statut de pigiste médical transformé en contrat professionnel jusqu’à la fin de saison 2025/26, selon un communiqué de la LNB. Le pivot américano-irlandais était arrivé mi-octobre en tant que pigiste médical de Tajuan Agee, touché par une tendinite à l’époque, mais qui est aujourd’hui un joueur de la JL Bourg. Le club nordiste se devait donc de pérenniser la présence de son remplaçant.

Un pivot solide

Lors de ses premiers matchs sous le maillot maritime, Quinn a montré des qualités intéressantes, notamment par sa présence physique dans la raquette. En cinq apparitions en Betclic ÉLITE, il a compilé 5,4 points à 57,1% aux tirs, 5,6 rebonds et 1,4 passe décisive en 18 minutes de moyenne. Il s’est surtout montré régulier dans ses performances, ce que recherche le BCM. Ce choix s’inscrit en effet dans une volonté du club de reconstruire un effectif solide pour la deuxième partie de saison, dans un contexte de maintien compliqué.

Alors qu’il avait débuté la saison avec Le Portel, Quinn avait été remarqué par le staff gravelinois lors de son excellent match de Coupe de France contre l’équipe, une semaine avant sa signature : 9 points, 12 rebonds et 6 passes décisives. Ce renfort intérieur capable de tenir la raquette en sortie de banc est le bienvenu dans une équipe qui est avant-dernière en nombre de rebonds captés par match (29,9), et dernière en termes d’efficacité défensive (129,4 de Defensive Rating). Il a aussi pu jouer la fenêtre internationale avec sa sélection irlandaise.

Après trois défaites consécutives d’au moins 20 points (-21 contre l’ASVEL, -30 contre Boulazac, -26 contre Dijon), le BCM doit impérativement redresser le navire. Nul doute que des choses ont été dites par le staff pour remotiver les joueurs pendant cette trêve internationale. Il y aura deux matchs de championnat à domicile la semaine prochaine pour essayer d’apporter des premières réponses. Première épisode ce mardi 9 décembre contre Limoges.