Cinq nouveaux joueurs qualifiés en LNB

Le communiqué de la LNB du 16 octobre 2025 annonce de nouveaux mouvements dans les championnats Betclic Elite et Elite 2, avec la qualification de plusieurs joueurs au profil très varié : du jeune intérieur prometteur Sidy Sène à l’expérimenté John Roberson, en passant par le géant irlandais Neal Quinn.

Les mouvements en Betclic Elite

Neal Quinn, quitte le Portel pour le voisin Gravelines-Dunkerque

Le BCM Gravelines Dunkerque enregistre l’arrivée de Neal Quinn (2,13 m, 24 ans). Le pivot irlandais, né dans l’Illinois est engagé comme remplaçant médical de Tajuan Agee jusqu’au 28 novembre. Déjà aperçu à Aix-Maurienne en Elite 2 la saison passée, puis au Portel en début de saison à l’étage au dessus, il reste donc en Betclic Elite mais avec le maillot maritime à présent. Son recrutement apportera une présence intérieure supplémentaire à l’équipe nordiste.

Sidy Sène, signe un contrat stagiaire au Limoges CSP

Le Limoges CSP a qualifié le jeune intérieur Sidy Sene (2,08 m, 19 ans), originaire de Mbacké au Sénégal. Passé par Antibes, le Sénégalais signe un contrat stagiaire jusqu’à la fin de la saison et aura l’opportunité de poursuivre sa progression au contact du groupe professionnel limougeaud.

Les renforts en ELITE 2

Matthieu Missonnier renforce Quimper

Le meneur français Matthieu Missonnier (1,88 m, 28 ans) rejoint Quimper en tant que remplaçant médical d’Antoine Dudit jusqu’au 21 novembre. Passé par Chalon- sur-Saône, Denain, Pau-Lacq-Orthez ou encore Lorient, ce joueur expérimenté d’Elite 2 apportera sa rigueur et sa lecture du jeu au Béliers, actuellement en quête de stabilité sur le poste 1.

PROFIL JOUEUR Matthieu MISSONNIER Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 28 ans (10/10/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 4,9 #209 REB 1,5 #227 PD 3,8 #26

Le retour de John Roberson en France

John Roberson (1,80 m, 36 ans) fait son retour dans le championnat français. Le meneur américain au passeport bosnien, champion de France 2017 avec Chalon-sur-Saône, rejoint Hyères-Toulon comme remplaçant d’Ikenna Ndugba jusqu’au 8 novembre. Passé par la Turquie, l’Australie, la Russie et tout récemment l’Égypte, l’ancien All Star 2016 apportera toute son expérience au HTV.

Yempabou Palo passe de Poitiers à Nantes

Enfin, Yempabou Palo dit Bubu Palo (1,88 m, 34 ans), s’engage avec Nantes en remplacement de Kyle Riddley (jusqu’au 8 novembre). L’arrière burkinabè a déjà évolué à Évreux et Antibes dans la division. Après un passage par Poitiers en début de saison, il arrive en forme et prend place dans l’effectif nantais.