ELITE 2

Bubu Palo officiellement à Nantes : Rémy Valin explique sa signature

Elite 2 - En quête d’un combo capable de combler l’absence de Kyle Riddley, Nantes mise sur l’expérience de Bubu Palo. Bien connu des parquets d’Élite 2, l’Américano-burkinabé arrive en Loire-Atlantique avec du rythme et l’ambition d’apporter stabilité et leadership au groupe de Rémy Valin.
00h00
Pigiste à Poitiers en début de saison, Bubu Palo va tenir le même rôle à Nantes

Crédit photo : Miko Missana

C’était annoncé il y a quelques jours, c’est maintenant officiel ! Le Nantes Basket Hermine renforce son effectif avec la signature du meneur américano-burkinabé Bubu Palo (1,88 m, 34 ans), recruté comme pigiste médical de Kyle Riddley, blessé à la cheville lors du match victorieux à Challans.

Un meneur expérimenté déjà en rythme

Tout juste sortir d’une pige médicale avec Poitiers en ce début de saison, l’ancien pensionnaire d’Iowa State arrive à Nantes avec du rythme et une bonne condition physique. En quatre rencontres d’ÉLITE 2 sous les couleurs du PB86, il compilait 8 points, 3,3 rebonds et 2 passes décisives pour 6,3 d’évaluation moyenne en 20 minutes de jeu.

Le nouveau meneur nantais connaît déjà très bien les parquets français, lui qui a porté les couleurs d’Évreux, Antibes et donc Poitiers ces dernières saisons. En 92 matchs disputés en Élite 2, il affiche des statistiques solides : 12,1 points, 2,3 rebonds et 3,1 passes décisives de moyenne.

Un renfort d’expérience attendu

Avec cette arrivée, le NBH s’assure un relais fiable et expérimenté à la mène pour compenser l’absence de Kyle Riddley, dont l’indisponibilité est prévue pour plusieurs semaines. Le staff nantais mise sur la polyvalence et la connaissance du championnat de Palo pour s’intégrer rapidement au collectif.

« Bubu est un joueur d’expérience, qui connaît le championnat et qui est prêt à jouer immédiatement. Il est capable de s’adapter vite et d’apporter de la sérénité dans le jeu. C’est le profil dont nous avions besoin pour pallier l’absence de Kyle », décrit l’entraîneur nantais Rémy Valin sur le site officiel du Nantes Basket Hermine.

Après avoir passé avec succès les tests médicaux, le néo-Nantais a rejoint ses nouveaux coéquipiers à l’entraînement. Il est déjà qualifié pour la 6e journée de ce week-end contre La Rochelle.

Un match très important pour le NBH qui n’a encore jamais gagné dans sa salle cette saison et qui doit retrouver une dynamique après le match cauchemar face à Vichy la semaine dernière. Entre-deux ce vendredi soir à 20h à la Trocardière.

