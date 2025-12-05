Recherche
ELITE 2

« Je suis content de le voir arriver » : Antoine Diot retrouve à Roanne son ancien coach T.J. Parker

ÉLITE 2 - Antoine Diot retrouve T.J. Parker à Roanne, un coach qu’il connaît parfaitement, et avec qui il espère contribuer au redressement de la Chorale dans les prochaines semaines.
|
00h00
Écouter
Antoine Diot espère ramener la Chorale de Roanne en Betclic ELITE, avec T.J. Parker

Crédit photo : Chorale de Roanne

L’arrivée de T.J. Parker à Roanne réactive un lien fort avec Antoine Diot (1,93 m, 36 ans), passé plusieurs saisons sous ses ordres à l’ASVEL. Le meneur de la Chorale voit dans ces retrouvailles une opportunité pour accélérer la transition sportive, tout en assumant pleinement son rôle actuel dans l’effectif roannais.

Le lien Diot – Parker, un atout immédiat pour la Chorale

Le meneur connaît par cœur les habitudes et les principes de jeu de son ancien coach. Il explique dans Le Progrès qu’il peut naturellement servir d’intermédiaire pour faciliter l’adaptation du groupe. Il évoque ainsi qu’il a « bien pratiqué » T.J. Parker et qu’il est « content de le voir arriver », conscient du basket que ce dernier veut mettre en place. Ses premières années sous ses ordres lui avaient d’ailleurs permis de se montrer performant.

Même si leur collaboration s’était achevée sur une période plus compliquée, Antoine Diot rappelle avoir tourné la page. Il confie que la fin avait été plus frustrante pour lui, mais il dit comprendre les choix d’un coach gérant « un groupe de 14 ». Pour lui, inutile de rester sur des ressentis négatifs : avancer reste essentiel, surtout dans un club qui a besoin de résultats rapides.

LIRE AUSSI

Un rôle de sniper assumé et valorisé

À Roanne, Antoine Diot vit une phase différente de sa carrière mais tout aussi épanouissante. Il semble pleinement investi dans la mission confiée par Thomas Andrieux avant son départ : tenir un rôle de sniper. Le meneur dit aujourd’hui être « bien dans [sa] tête », ce qui se ressent sur le terrain. Son impact n’est plus exactement le même qu’auparavant, mais son efficacité et sa fiabilité à longue distance servent une Chorale en recherche de constance offensive.

Il assure vouloir apporter « bonne humeur, expérience » et « qualité » au collectif. Son objectif est clair : contribuer à la remontée du club au classement et viser haut en fin de saison.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Antoine Diot.jpg
Antoine DIOT
Poste(s): Meneur
Taille: 193 cm
Âge: 36 ans (17/01/1989)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
14
#96
REB
2
#384
PD
3
#147

Un objectif simple : battre Nantes et relancer la machine

Dans ce contexte de reconstruction, la réception de Nantes représente une étape importante. Le bonheur sportif, comme le dit Antoine Diot, passera par une victoire indispensable pour relancer la dynamique et installer les premières bases de l’ère T.J. Parker à Roanne.

Gabriel Pantel-Jouve
Commentaires

thetruth
"Thomas Andrieux avant son départ : tenir un rôle de sniper (...) son efficacité et sa fiabilité à longue distance servent une Chorale" 28% à 3 pts en 5 tentatives de moyenne par match, on comprend mieux pourquoi la Chorale est en difficulté !
jeanjeff33
Quel faux cul ce mec!
