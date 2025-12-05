Recherche
ELITE 2

Aix-Maurienne perd sa victoire, Quimper récupère le match sur tapis vert

ÉLITE 2 - La Commission Juridique, de Discipline et des Règlements (CJDR) a tranché : Aix-Maurienne se voit retirer sa victoire contre Quimper, conséquence de la participation irrégulière d’un joueur.
|
00h00
Résumé
Écouter
Aix-Maurienne perd sa victoire, Quimper récupère le match sur tapis vert

Aix-Maurienne avait gagné à Quimper, mais finalement la victoire lui a été retirée

Crédit photo : Julien Marino

L’affaire Aix-Maurienne connaît son premier dénouement. La CJDR de la LNB a annoncé ce jeudi le retrait de la victoire savoyarde obtenue à Quimper le 11 novembre, match désormais attribué sur tapis vert aux Béliers. Une décision attendue depuis l’audience de mercredi, dans ce dossier lié à la participation du meneur Lucas Demahis Ballou (1,90 m, 21 ans).

Les conséquences de l’affaire pour Aix-Maurienne

Réunie le 4 décembre, la commission a infligé une perte par pénalité à Aix-Maurienne pour la rencontre de la 3e journée d’ÉLITE 2. L’article 244.1 prévoit qu’en cas de match perdu sur pénalité, la victoire est donnée à l’adversaire et le score modifié en 0-0, tout en pénalisant le goal-average futur de l’équipe fautive en cas d’égalité au classement.

Ce retrait fait suite à la participation de Demahis-Ballou lors de cette 3e journée. Arrivé tout juste en Savoie, le meneur prêté par Blois avait disputé la rencontre… alors qu’il avait déjà joué la même journée pour l’ADA, ce qu’interdit explicitement l’article 218 du règlement de la LNB.

LIRE AUSSI

“Affaire Demahis-Ballou” : un contexte déjà installé

Mercredi, Jean-Paul Genon, 83 ans, accompagné de Yannis Bourgeon, s’était présenté devant la commission pour défendre les intérêts d’Aix-Maurienne, comme nous l’évoquions dans notre article précédent. Le club pouvait mettre en avant un manque d’information de la LNB avant la rencontre, mais l’infraction étant claire, la sanction était difficile à éviter.

Une décision qui pourrait mener à un appel

Un appel de la décision semble désormais probable. L’historique des sanctions de ce type montre d’ailleurs que la suite pourrait réserver des rebondissements. En 2015, par exemple, la CJDR avait d’abord donné match gagné à Cholet après une irrégularité de Limoges, avant que la chambre d’appel de la FFBB ne réforme partiellement la décision et n’attribue finalement la victoire… à aucun des deux clubs.

Pour l’heure, Quimper récupère bien la victoire sur tapis vert, conformément au texte du règlement. Le club breton n’avait pas fait le déplacement à Paris pour l’audience, préférant y assister en visioconférence.

Quelles conséquences au classement ?

Pour Aix-Maurienne, cette pénalité ne se limite pas à un simple retrait de victoire : elle impactera aussi son point-average en cas d’égalité future. Dans une ÉLITE 2 extrêmement dense cette saison, ce détail pourrait peser lourd au moment du décompte final.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
dragonneau
Situation que les deux équipes connaissent bien. En 2023, Aix-Maurienne et Quimper (et Nantes) étaient à égalité avec 12 victoires ... et c'est Quimper qui est descendu.
Répondre
(0) J'aime
