« Markis McDuffie va prendre une vraie place » : Sylvain Lautié détaille l’importance de sa recrue

Markis McDuffie (2,03 m, 28 ans) fait désormais partie de l’effectif du SLUC Nancy. Arrivé juste avant la trêve internationale après la blessure d’Aundre Hyatt, l’ancien ailier-fort de Dijon doit rapidement s’intégrer dans une équipe toujours en quête de stabilité. Sylvain Lautié a dressé un premier bilan de son acclimatation dans L’Est Républicain.

Markis McDuffie, un profil d’expérience attendu à Nancy

L’entraîneur nancéien se montre satisfait de l’état d’esprit de son nouvel intérieur. « C’est un joueur d’expérience qui a envie de retrouver du rythme et qui fait tous les efforts pour réussir », apprécie Sylvain Lautié dans L’Est Républicain.

Encore discret en dehors du terrain, McDuffie séduit surtout par sa fiabilité : « Il est très concentré et très introverti pour l’instant mais c’est un joueur qui gâche peu et qui est disponible pour le ballon continuellement. On sait que ce sera un joueur majeur pour nous. »

Le technicien tempère toutefois les attentes immédiates : « Il ne sera pas capable immédiatement de nous apporter 25 minutes mais c’est un garçon qui va prendre une vraie place dans le groupe. »

Isaiah Cozart attendu pour un retour progressif

Le SLUC devrait également récupérer de la rotation intérieure avec la réapparition d’Isaiah Cozart, qui n’avait pas joué face au Mans.

« Il va mieux. Il ne s’est pas encore tout à fait entraîné avec nous jusqu’ici. Mais ce jeudi, il va reprendre définitivement l’entraînement collectif. On peut espérer qu’il nous apporte au moins 10 à 12 minutes correctes », détaille Sylvain Lautié.

Un apport non négligeable alors que Nancy doit gagner en densité.

Un déplacement important au Portel

Neuvième de Betclic ELITE, le SLUC Nancy se rend ce vendredi à 20h30 chez le dernier, Le Portel. Avec McDuffie qui monte en puissance et Cozart en retour progressif, les Lorrains espèrent consolider leur position dans la première moitié de tableau.