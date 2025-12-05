Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

« C’est un génie offensif » : Rasheed Sulaimon retrouve son ancien coach Frédéric Fauthoux et la JL Bourg

EuroCup - Rasheed Sulaimon revient à Ekinox avec le Buducnost Podgorica. L’ancien joueur de la JL Bourg salue le travail de Frédéric Fauthoux, qu’il décrit comme « un génie offensif », avant un duel important en EuroCup.
|
00h00
Résumé
Écouter
« C’est un génie offensif » : Rasheed Sulaimon retrouve son ancien coach Frédéric Fauthoux et la JL Bourg

Rasheed Sulaimon retrouve la JL Bourg, mais aussi son ancien coach Frédéric Fauthoux

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Rasheed Sulaimon (1,94 m, 31 ans) retrouve la JL Bourg ce vendredi en EuroCup, deux jours avant que les Burgiens ne reçoivent Nanterre en Betclic ELITE. Passé par la JL Bourg en 2021-2022, l’arrière américain revient à Ekinox sous les couleurs du Buducnost Podgorica, bien installé désormais dans la compétition.

Dans Le Progrès, il évoque son passage dans l’Ain, son lien avec Frédéric Fauthoux et la présence de deux Français à ses côtés cette saison, Axel Bouteille et Jerry Boutsiele.

Frédéric Fauthoux, un coach dont il garde un vif respect

A Bourg-en-Bresse, Rasheed Sulaimon va retrouver un club et une salle qu’il connaît, après y avoir joué en 2021-2022. L’ex-joueur de Dijon y avait connu une saison frustrante sous les ordres de Laurent Legname, qu’il avait auparavant connu à la JDA. A Ekonox, il retrouvera également son ancien coach de Levallois, Frédéric Fauthoux. Souvent blessé, il n’a pas pu évoluer dans les conditions qu’il souhaitait chez les Metropolitans, mais conserve un vrai respect pour le sélectionneur de l’équipe de France. Il glisse ainsi quelques mots sur ce dernier, évoquant « un génie offensif » et expliquant avoir « passé de bons moments avec lui », malgré une année compliquée.

Il insiste aussi sur son unique regret : ne pas avoir pu disputer « une saison entière en pleine possession de [ses] moyens ». Le destin a suivi son cours, dit-il, et les retrouvailles vendredi le font sourire : « C’est marrant, la vie. »

PROFIL JOUEUR
Rasheed SULAIMON
Poste(s): Arrière
Taille: 194 cm
Âge: 31 ans (09/03/1994)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ABA Liga
PTS
12
#36
REB
3,8
#59
PD
2,3
#61

Un Sulaimon affirmé en EuroCup avec Buducnost

Depuis son passage à Bourg-en-Bresse, Rasheed Sulaimon s’est solidement installé dans le paysage de l’EuroCup. Avec le Buducnost Podgorica, il affiche une belle régularité : 12 points, 3,8 rebonds et 2,3 passes décisives en Ligue adriatique, et 11 points, 3,1 rebonds et 3,1 passes en EuroCup.

Avec son rôle stabilisé et une équipe ambitieuse autour de lui, l’Américain arrive à Ekinox avec un statut différent… et des objectifs élevés, lui qui ambitionne d’aller chercher le titre dans la deuxième division de l’EuroLeague.

Deux Français à ses côtés : l’importance de Bouteille et Boutsiele

Le Texan apprécie particulièrement évoluer avec Axel Bouteille et Jerry Boutsiele. Il côtoie le premier depuis longtemps et met en avant « un attaquant très talentueux » doté « d’un très beau tir en suspension », mais aussi un travailleur discret qui « montre l’exemple ».

Pour Boutsiele, il évoque « une énergie positive » et un joueur extraverti, moteur au quotidien. Ces deux Français, souligne-t-il, ont un vrai impact autant par leur jeu que par leur personnalité.

Une soirée spéciale à Ekinox

Entre retrouvailles avec un public qu’il connaît, confrontation avec un ancien coach qu’il estime et un statut affirmé en EuroCup, Rasheed Sulaimon vivra un moment particulier vendredi soir. La JL Bourg, de son côté, aura fort à faire pour contenir une équipe monténégrine complète, expérimentée… et motivée.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
EuroCup
EuroCup
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Rasheed Sulaimon retrouve la JL Bourg, mais aussi son ancien coach Frédéric Fauthoux
EuroCup
00h00« C’est un génie offensif » : Rasheed Sulaimon retrouve son ancien coach Frédéric Fauthoux et la JL Bourg
Markis McDuffie joue son premier match avec Nancy ce vendredi 5 décembre
Betclic ELITE
00h00« Markis McDuffie va prendre une vraie place » : Sylvain Lautié détaille l’importance de sa recrue
Lucas Boucaud reprend la compétition avec Saint-Quentin, à Paris
Betclic Élite
00h00Plus de deux mois après, Saint-Quentin récupère son meneur avant d’aller à Paris
Aix-Maurienne avait gagné à Quimper, mais finalement la victoire lui a été retirée
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne perd sa victoire, Quimper récupère le match sur tapis vert
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
Nando De Colo n'a pas raté de lancers francs en EuroLeague et Betclic ELITE cette saison
Betclic ELITE
00h0061 sur 61 aux lancers francs : Nando De Colo ne gâche rien sur la ligne !
Jeremy Senglin est out pour deux à trois mois
Betclic ELITE
00h00Nanterre privée de Jeremy Senglin jusqu’en février : un coup dur pour le troisième de Betclic ELITE
BeBasket
EuroLeague
00h00Olympiakos – Fenerbahçe reporté : les conditions météo extrêmes forcent l’annulation du choc
Elie Okobo a battu son record d'évaluation en EuroLeague
EuroLeague
00h00Elie Okobo : 39 d’évaluation, un record personnel et une démonstration face au Paris Basketball
1 / 0
Livenews NBA
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
LeBron James en maillot jaune des Lakers levant les bras sur le parquet face aux Raptors, lors du match où sa série de 1297 matchs consécutifs à plus de 10 points a pris fin.
NBA
00h00À 40 ans, LeBron James brise son record… et offre une leçon de basket
Chris Paul dribble le ballon en avançant sur le terrain, vêtu d’un maillot orange des Clippers, durant un match NBA devant un public concentré.
NBA
00h00James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
1 / 0