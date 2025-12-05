« C’est un génie offensif » : Rasheed Sulaimon retrouve son ancien coach Frédéric Fauthoux et la JL Bourg

Rasheed Sulaimon (1,94 m, 31 ans) retrouve la JL Bourg ce vendredi en EuroCup, deux jours avant que les Burgiens ne reçoivent Nanterre en Betclic ELITE. Passé par la JL Bourg en 2021-2022, l’arrière américain revient à Ekinox sous les couleurs du Buducnost Podgorica, bien installé désormais dans la compétition.

Dans Le Progrès, il évoque son passage dans l’Ain, son lien avec Frédéric Fauthoux et la présence de deux Français à ses côtés cette saison, Axel Bouteille et Jerry Boutsiele.

Frédéric Fauthoux, un coach dont il garde un vif respect

A Bourg-en-Bresse, Rasheed Sulaimon va retrouver un club et une salle qu’il connaît, après y avoir joué en 2021-2022. L’ex-joueur de Dijon y avait connu une saison frustrante sous les ordres de Laurent Legname, qu’il avait auparavant connu à la JDA. A Ekonox, il retrouvera également son ancien coach de Levallois, Frédéric Fauthoux. Souvent blessé, il n’a pas pu évoluer dans les conditions qu’il souhaitait chez les Metropolitans, mais conserve un vrai respect pour le sélectionneur de l’équipe de France. Il glisse ainsi quelques mots sur ce dernier, évoquant « un génie offensif » et expliquant avoir « passé de bons moments avec lui », malgré une année compliquée.

Il insiste aussi sur son unique regret : ne pas avoir pu disputer « une saison entière en pleine possession de [ses] moyens ». Le destin a suivi son cours, dit-il, et les retrouvailles vendredi le font sourire : « C’est marrant, la vie. »

PROFIL JOUEUR Rasheed SULAIMON Poste(s): Arrière Taille: 194 cm Âge: 31 ans (09/03/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / ABA Liga PTS 12 #36 REB 3,8 #59 PD 2,3 #61

Un Sulaimon affirmé en EuroCup avec Buducnost

Depuis son passage à Bourg-en-Bresse, Rasheed Sulaimon s’est solidement installé dans le paysage de l’EuroCup. Avec le Buducnost Podgorica, il affiche une belle régularité : 12 points, 3,8 rebonds et 2,3 passes décisives en Ligue adriatique, et 11 points, 3,1 rebonds et 3,1 passes en EuroCup.

Avec son rôle stabilisé et une équipe ambitieuse autour de lui, l’Américain arrive à Ekinox avec un statut différent… et des objectifs élevés, lui qui ambitionne d’aller chercher le titre dans la deuxième division de l’EuroLeague.

SLAM ALERT 🚨 Rasheed Sulaimon turning Yogi Ferrell’s pass into fireworks 😤@KKBuducnostVOLI | #RoadToGreatness pic.twitter.com/evzt8Ic2C3 — BKT EuroCup (@EuroCup) November 18, 2025

Deux Français à ses côtés : l’importance de Bouteille et Boutsiele

Le Texan apprécie particulièrement évoluer avec Axel Bouteille et Jerry Boutsiele. Il côtoie le premier depuis longtemps et met en avant « un attaquant très talentueux » doté « d’un très beau tir en suspension », mais aussi un travailleur discret qui « montre l’exemple ».

Pour Boutsiele, il évoque « une énergie positive » et un joueur extraverti, moteur au quotidien. Ces deux Français, souligne-t-il, ont un vrai impact autant par leur jeu que par leur personnalité.

Une soirée spéciale à Ekinox

Entre retrouvailles avec un public qu’il connaît, confrontation avec un ancien coach qu’il estime et un statut affirmé en EuroCup, Rasheed Sulaimon vivra un moment particulier vendredi soir. La JL Bourg, de son côté, aura fort à faire pour contenir une équipe monténégrine complète, expérimentée… et motivée.