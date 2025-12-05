La Rochelle gagne sur un game-winner miracle, T.J. Parker réussit sa première, Vichy et Denain s’inclinent

Orléans est la seule équipe paisiblement en tête d’ÉLITE 2 depuis plusieurs semaines. Derrière, la bataille est rude. Cette journée de retour de trêve en est une nouvelle illustration. Lors de sa réception de Poitiers dimanche, l’ADA Blois va avoir la pression puisque deux concurrents reviennent à toute vitesse derrière. Roanne d’abord, qui a étrillé Nantes (101-77) ce soir pour la première sur le banc de T.J. Parker. Celui-ci disait avant le match vouloir retrouver sa défense de l’ASVEL mais imprimer « un jeu un peu plus rapide » en attaque. Mission réussie avec la barre des 100 points dépassée pour la deuxième fois de la saison, et 23 passes décisives pour 12 pertes de balle. Jahvon Blair est encore une fois celui qui a le plus brillé, en marquant 28 points !

Robert Ford III game-winner La Rochelle pic.twitter.com/aURm85Haip — Medias (@xcptxMedias) December 5, 2025

Développement à venir…

Tous les résultats de cette 13e journée d’ÉLITE 2, qui continuera ce week-end avec les deux dernières affiches :