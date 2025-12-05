Recherche
ELITE 2

La Rochelle gagne sur un game-winner miracle, T.J. Parker réussit sa première, Vichy et Denain s’inclinent

ÉLITE 2 - Le peloton de tête du classement n'en finit plus de bouger, et les résultats de ce vendredi 5 décembre viennent encore un peu plus rebattre les cartes. Robert Ford III (game-winner) et T.J. Parker (première victoire) sont les hommes forts de la soirée.
00h00
La Rochelle gagne sur un game-winner miracle, T.J. Parker réussit sa première, Vichy et Denain s'inclinent

Le désarroi des joueurs d’Aix-Maurienne, crucifiés au buzzer par Robert Ford (La Rochelle)

Crédit photo : Cécile Thomas

Orléans est la seule équipe paisiblement en tête d’ÉLITE 2 depuis plusieurs semaines. Derrière, la bataille est rude. Cette journée de retour de trêve en est une nouvelle illustration. Lors de sa réception de Poitiers dimanche, l’ADA Blois va avoir la pression puisque deux concurrents reviennent à toute vitesse derrière. Roanne d’abord, qui a étrillé Nantes (101-77) ce soir pour la première sur le banc de T.J. Parker. Celui-ci disait avant le match vouloir retrouver sa défense de l’ASVEL mais imprimer « un jeu un peu plus rapide » en attaque. Mission réussie avec la barre des 100 points dépassée pour la deuxième fois de la saison, et 23 passes décisives pour 12 pertes de balle. Jahvon Blair est encore une fois celui qui a le plus brillé, en marquant 28 points !

Développement à venir…

Tous les résultats de cette 13e journée d’ÉLITE 2, qui continuera ce week-end avec les deux dernières affiches :

ELITE 2 – Journée 13
05/12/2025
ROU Rouen
93 79
DEN Denain
CHA Champagne Basket
104 72
QUI Quimper
AIX Aix-Maurienne
68 69
ROC La Rochelle
CAE Caen
94 89
ANT Antibes
ROA Roanne
101 77
NAN Nantes
ASA Alliance Sport Alsace
82 77
VIC Vichy
SCA SCABB
82 104
PAU Pau-Lacq-Orthez
CHA Challans
73 83
HTV Hyères-Toulon
06/12/2025
ORL Orléans
EVR Evreux
07/12/2025
BLO Blois
POI Poitiers
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l'actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s'intéresse autant aux stars qu'aux rôles clés dans l'ombre, avec l'envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s'est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l'intérieur.
