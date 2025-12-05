Un retour fracassant pour l’Élan Béarnais, large vainqueur de Saint-Chamond

La trêve internationale aura été bénéfique pour l’Élan Béarnais. Après une série noire de quatre défaites en cinq matchs et une nouvelle fois diminuée avec l’absence prolongée de Joshua Mballa jusqu’en 2026, la formation paloise a relancé la machine. Victorieux de Saint-Chamond ce vendredi soir (82-104), l’EBPLO reste ainsi accroché au wagon de tête et remporte un succès très important, tant sur le plan comptable que moralement.

Un Élan Béarnais conquérant en tête à la pause

C’est une équipe paloise conquérante qui se déplaçait ce vendredi soir sur le parquet de Saint-Chamond. Après une entame de match très compliquée et rapidement menée par des locaux en grande réussite (10-4, 3′), la formation de Mickaël Hay a imposé son rythme. Grâce à une défense très agressive, ingrédient qui a fait la recette du succès d’un début de saison réussi, les Palois ont pris les commandes dans cette rencontre. Porté par la paire Bastien Pinault (17 points, 2 rebonds et 4 passes décisives) – Sitraka Raharimanantoanina (24 points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 3 contres), l’Élan Béarnais a fini très fort ce premier quart-temps pour prendre 10 longueurs d’avance (15-25, 10′). L’intensité défensive paloise n’a pas faibli, bien au contraire. Asphyxiés et incapables de stopper les assauts répétés des Béarnais, les Sud-Ligériens ont laissé leurs adversaires du soir s’envoler au tableau d’affichage, sans jamais pouvoir combler l’écart. Mené de 12 points à la mi-temps (35-47, 20′), le SCABB n’a jamais réussi à inverser la tendance au retour des vestiaires.

Un Raharimanantoanina XXL et l’expérience de Cornely font la différence

Bousculés en première période, les Sud-Ligériens sont revenus sur le parquet avec de bien meilleures intentions. Beaucoup plus agressifs et profitant d’une efficacité retrouvée, les locaux se sont totalement relancés dans ce match. Mais, ce vendredi, les Palois ont su tirer les leçons des rencontres passées. Si l’équipe du SCABB a réagi dès l’entame de la seconde période, les hommes de Mickaël Hay n’ont pas paniqué, laissant passer l’orage pour conserver un maigre avantage. Discret en terme de scoring, Thomas Cornely (6 points, 6 rebonds et 14 passes décisives) a fait parler son expérience et sa vision du jeu pour porter les siens vers la victoire ce vendredi soir à Saint-Chamond. Revenus à 6 points de Pau à dix minutes du terme (67-73, 30′), les coéquipiers du capitaine Arthur Bruyas (25 points et 1 passe décisive) auront tout tenter pour repasser devant, en vain.

Avec 6 joueurs à plus de 10 points et une barre des 100 points dépassée, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez a assuré le spectacle sur le parquet de Saint-Chamond. Une large victoire qui permet à l’EBPLO de regarder vers le haut. Tout l’inverse du SCABB qui stagne dans le bas du classement.