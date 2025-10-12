Soirée cauchemar pour Nantes : défaite contre Vichy et blessure de Dylan Van Eyck

Le Nantes Basket Hermine a vécu une soirée noire ce vendredi à la Trocardière. Battus par une solide équipe de la JA Vichy (63-76) lors de la 5e journée d’Elite 2, les joueurs de Rémy Valin ont concédé leur troisième défaite consécutive à domicile (Orléans, Pau et la JAV). Pire encore, le NBH a vu son poste 4/3 Dylan Van Eyck (2,02 m, 27 ans) quitter le parquet en larmes après une blessure au genou droit survenue dans le troisième quart-temps.

Une nouvelle désillusion collective pour le NBH

Face à une JA Vichy bien en place et pleine de maîtrise, Nantes a rapidement été pris à la gorge. Sans son renfort Bubu Palo (1,88 m, 34 ans), dominés aux rebonds et plombés par 20 ballons perdus, les Nantais étaient déjà relégués à dix longueurs à la pause (34-44). Malgré une réaction dans le troisième quart-temps, les coéquipiers de Lucas Bourhis (14 points, meilleur marqueur nantais) n’ont jamais réussi à inverser la tendance. Sans rythme et sans efficacité offensive, les hommes de Rémy Valin se sont logiquement inclinés (63-76) face à une formation vichyssoise plus agressive et collective et porté par un solide Pape Diop (2,04 m, 29 ans) auteur de 20 points et 12 rebonds pour 32 d’évaluation, qui réalise un très beau début de saison à l’image de son équipe.

La blessure de Dylan Van Eyck assombrit encore la soirée

Au-delà du résultat, la sortie prématurée de Dylan Van Eyck à la 30e minute a glacé la salle de la Trocardière. L’international néerlandais s’est effondré après une torsion du genou après avoir mordu à une feinte sur un tir à longue distance du Vichyssois Damien Nseke Ebele. L’ancien étudiant d’Iowa a dû être ramener dans les vestiaires porté par ses coéquipiers.

PROFIL JOUEUR Dylan VAN EYCK Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 27 ans (19/05/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 12,5 #118 REB 4,5 #153 PD 3,5 #105

Son entraîneur Rémy Valin a confié son inquiétude au site officiel du NBH : « La blessure de Dylan, on va attendre les examens. Déjà qu’on joue sans Kyle, qui nous manque dans le scoring. On perd Dylan qui était dans un bon match en plus… »

Avant sa sortie, l’ancien joueur de Cartagène avait montré de belles choses avec ses 13 points à 2/2 à 3-points et 3 rebonds pour 14 d’évaluation en 17 minutes, posant des soucis aux intérieurs bourbonnais. Déjà amputé de son meilleur scoreur Kyle Riddley (1,90 m, 29 ans), le NBH pourrait devoir se passer pour plusieurs semaines d’un autre élément majeur de son effectif.

Troisième revers de suite à domicile

Cette nouvelle défaite plonge le club nantais dans le doute. Il s’agit du troisième revers consécutif à la Trocardière pour le NBH, qui peine à lancer sa saison à l’image de l’arrière américano-dominicain E.J. Dambreville (1,91 m, 26 ans), encore une fois transparent (0 d’évaluation en 25 minutes). Le calendrier ne s’annonce pas plus clément pour Rémy Valin et ses joueurs, qui devront réagir rapidement pour ne pas s’enfoncer davantage au classement de Pro B.

Le prochain match pour le NBH (12e au classement) sera contre La Rochelle (5e), encore à domicile. Une réaction est obligatoire pour une formation nantaise solide à l’extérieur (2 victoires en 2 matchs) mais en difficulté à la maison.