ELITE 2

Roanne et Blois redémarrent une dynamique, Évreux relève la tête contre Denain, Challans bloque toujours

ÉLITE 2 - La défaite de l'Élan Béarnais a donné l'opportunité à trois poursuivants de revenir à égalité en tête. Blois, Roanne et Vichy ne se sont pas gênés en l'emportant largement à l'extérieur. La donne est différente dans la seconde moitié du classement.
00h00
Roanne et Blois redémarrent une dynamique, Évreux relève la tête contre Denain, Challans bloque toujours

Après leur large défaite à La Rochelle lors de la dernière journée, Blois retrouve le chemin du succès en championnat

Crédit photo : Tuan Nguyen

Cette cinquième soirée d’ÉLITE 2 fut surtout marquée par la fin de série de l’Élan Béarnais. Seule équipe encore invaincue avant ce vendredi, l’EBPLO est tombé sur le parquet du Champagne Basket porté par un excellent Guillaume Grotzinger. Et comme beaucoup d’écuries sont placées en tête de course, le malheur des uns a fait le bonheur des autres. Car pendant que Pau perdait sa longueur d’avance, Blois, Roanne et Vichy sont revenus à leur hauteur en l’emportant ce vendredi soir. Tous les trois à l’extérieur d’au minimum 10 points, montrant leur supériorité, un peu comme la saison dernière. Dans la deuxième moitié du classement, des écarts se creusent déjà.

Plus d’informations à suivre…

ELITE 2 – Journée 5
10/10/2025
DEN Denain
78 88
EVR Evreux
CAE Caen
85 96
ROA Roanne
NAN Nantes
63 76
VIC Vichy
CHA Champagne Basket
92 88
PAU Pau-Lacq-Orthez
HTV Hyères-Toulon
64 86
BLO Blois
ROC La Rochelle
81 62
CHA Challans
ASA Alliance Sport Alsace
AIX Aix-Maurienne
SCA SCABB
92 105
POI Poitiers
ANT Antibes
76 88
ORL Orléans
11/10/2025
QUI Quimper
ROU Rouen
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Blois
Blois
Roanne
Roanne
Challans
Challans
Evreux
Evreux
Denain
Denain
ELITE 2
ELITE 2
