Roanne et Blois redémarrent une dynamique, Évreux relève la tête contre Denain, Challans bloque toujours

Cette cinquième soirée d’ÉLITE 2 fut surtout marquée par la fin de série de l’Élan Béarnais. Seule équipe encore invaincue avant ce vendredi, l’EBPLO est tombé sur le parquet du Champagne Basket porté par un excellent Guillaume Grotzinger. Et comme beaucoup d’écuries sont placées en tête de course, le malheur des uns a fait le bonheur des autres. Car pendant que Pau perdait sa longueur d’avance, Blois, Roanne et Vichy sont revenus à leur hauteur en l’emportant ce vendredi soir. Tous les trois à l’extérieur d’au minimum 10 points, montrant leur supériorité, un peu comme la saison dernière. Dans la deuxième moitié du classement, des écarts se creusent déjà.

Plus d’informations à suivre…