Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Quand les joueurs de Blois s’entraînent sans leur staff à Toulon

ÉLITE 2 - En déplacement à Toulon pour affronter le Hyères-Toulon Var Basket, les joueurs de l’ADA Blois ont vécu une situation inédite : un entraînement sans leur staff technique, resté sur la route. Une organisation originale, mais voulue par leur coach David Morabito pour responsabiliser son groupe.
|
00h00
Résumé
Écouter
Quand les joueurs de Blois s’entraînent sans leur staff à Toulon

Les joueurs de l’ADA Blois ont du s’auto-gérer un temps à Toulon

Crédit photo : Cécile Thomas

Les joueurs de l’ADA Blois n’ont pas vécu un déplacement comme les autres avant leur match de Betclic ÉLITE à Toulon. Selon La Nouvelle République, l’équipe blésoise a dû s’adapter à une logistique particulière : les joueurs ont pris l’avion jeudi matin, pendant que le staff, lui, descendait en bus jusqu’au Var. Résultat : un entraînement de veille de match sans coach, mais pas sans encadrement ni ambition.

Un entraînement assuré par le capitaine

Privés de leur entraîneur principal David Morabito et de son staff technique, les Blésois ont tout de même respecté leur rituel de veille de match. Sous la supervision du préparateur physique Raphaël Loie et du kiné Sylvain Courtin, le capitaine Jacques Alingue a pris les commandes de la séance, épaulé par Timothé Vergiat et Romuald Morency.

« Je tente un truc, comme au rugby on va faire l’entraînement du capitaine la veille du match », a expliqué Morabito à La Nouvelle République. Une méthode rare dans le basket professionnel, mais que le coach voit comme une opportunité : « C’est un bon truc pour responsabiliser les joueurs ».

L’idée : confier la séance aux leaders du vestiaire pour renforcer la cohésion et la communication interne. « Le coach nous laisse le leadership, il m’a envoyé un message avec les systèmes mais c’est plus un rappel qu’autre chose », raconte Jacques Alingue, qui dirigera aussi la causerie d’avant-match. Une fois le match terminé, toute la délégation pourra regagner Blois au plus tôt, le bus étant arrivé sur place en fin de journée ce jeudi.

Responsabilisation et revanche après La Rochelle

Cette organisation peu commune tombe dans un contexte particulier pour l’ADA Blois, battue lourdement à La Rochelle (89-63) vendredi dernier. Le groupe a su se remobiliser en Coupe de France, mardi 7 octobre, en s’imposant logiquement face à Fougères (NM1).

« On a été cohérent dans ce qu’on a fait. Plus consistant, même si notre basket est encore en construction », souligne David Morabito. L’objectif est désormais clair : confirmer cette montée en puissance face au HTV, dans un déplacement long et exigeant, mais préparé avec sérieux.

Et si cette expérience de “self-coaching” portait ses fruits, elle pourrait bien inspirer d’autres équipes. En attendant, les Blésois ont prouvé qu’ils savaient aussi avancer sans leurs coachs… du moins le temps d’un entraînement.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Blois
Blois
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
flavor_flav
et pourquoi pas? ça peut resserrer les liens, et ce n'est pas l'entrainement qui change toute la stratégie préparée la semaine, ce n'est qu"une répétition
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Mike Joseph a été arrêté pour trafic de cocaïne
NM1
00h00Cocaïne, garde à vue : Mike Joseph (Tarbes-Lourdes) arrêté pour trafic de stupéfiants
ELITE 2
00h00« Tu nous as pris pour le Real Madrid ou quoi ?! » : comment le HTV a réussi à signer… John Roberson !
Marina Ewodo, ici au centre, évolue désormais à Ostrava, en Tchéquie
EuroCup Féminine
00h00Après Salaün, Ayayi, Astier et Wadoux, une nouvelle Française en Tchéquie
Isaïa Cordinier monte en puissance pour ses débuts avec l'Anadolu Efes Istanbul
EuroLeague
00h00Isaïa Cordinier et Timothé Luwawu-Cabarrot, un duo antibois en grande forme en EuroLeague
Les joueurs de l'ADA Blois ont du s'auto-gérer un temps à Toulon
ELITE 2
00h00Quand les joueurs de Blois s’entraînent sans leur staff à Toulon
Sarah Cissé a été convoquée en équipe de France A
Équipe de France
00h00Un équipe de France féminine très rajeunie en novembre, les joueuses WNBA au repos
Camille Sevaux avec l'équipe de France U16
LF2
00h00Camille Sevaux, 34 d’évaluation à 16 ans pour finir MVP de la journée de LF2
Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison
NBA
00h00Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue
Bubu Palo sort d'une pige de quatre matches à Poitiers
ELITE 2
00h00Après Poitiers, Bubu Palo rejoint un autre club d’Élite 2
Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York - Minnesota
NBA
00h00Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner » : Giannis menace-t-il les Bucks ?
NBA
00h00NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse
Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison
NBA
00h00Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue
Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York - Minnesota
NBA
00h00Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota
NBA
00h00LeBron James accusé de fraude par un fan trahi : il pensait vivre son dernier match… il porte plainte
NBA
00h00Victor Wembanyama dévoile son entraînement avec Hakeem Olajuwon
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
Victor Wembanyama face à Andrew Wiggins et Miami en match de présaison NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama égare encore beaucoup de ballons, mais San Antonio s’impose à Miami
NBA
00h00À 40 ans, LeBron annonce sa « Second Decision » : retraite ou coup de bluff XXL pour Amazon ?
NBA
00h00Ousmane Dieng complet mais maladroit face au n°1 de la Draft Cooper Flagg
1 / 0