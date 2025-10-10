Quand les joueurs de Blois s’entraînent sans leur staff à Toulon

Les joueurs de l’ADA Blois n’ont pas vécu un déplacement comme les autres avant leur match de Betclic ÉLITE à Toulon. Selon La Nouvelle République, l’équipe blésoise a dû s’adapter à une logistique particulière : les joueurs ont pris l’avion jeudi matin, pendant que le staff, lui, descendait en bus jusqu’au Var. Résultat : un entraînement de veille de match sans coach, mais pas sans encadrement ni ambition.

Un entraînement assuré par le capitaine

Privés de leur entraîneur principal David Morabito et de son staff technique, les Blésois ont tout de même respecté leur rituel de veille de match. Sous la supervision du préparateur physique Raphaël Loie et du kiné Sylvain Courtin, le capitaine Jacques Alingue a pris les commandes de la séance, épaulé par Timothé Vergiat et Romuald Morency.

« Je tente un truc, comme au rugby on va faire l’entraînement du capitaine la veille du match », a expliqué Morabito à La Nouvelle République. Une méthode rare dans le basket professionnel, mais que le coach voit comme une opportunité : « C’est un bon truc pour responsabiliser les joueurs ».

L’idée : confier la séance aux leaders du vestiaire pour renforcer la cohésion et la communication interne. « Le coach nous laisse le leadership, il m’a envoyé un message avec les systèmes mais c’est plus un rappel qu’autre chose », raconte Jacques Alingue, qui dirigera aussi la causerie d’avant-match. Une fois le match terminé, toute la délégation pourra regagner Blois au plus tôt, le bus étant arrivé sur place en fin de journée ce jeudi.

Responsabilisation et revanche après La Rochelle

Cette organisation peu commune tombe dans un contexte particulier pour l’ADA Blois, battue lourdement à La Rochelle (89-63) vendredi dernier. Le groupe a su se remobiliser en Coupe de France, mardi 7 octobre, en s’imposant logiquement face à Fougères (NM1).

« On a été cohérent dans ce qu’on a fait. Plus consistant, même si notre basket est encore en construction », souligne David Morabito. L’objectif est désormais clair : confirmer cette montée en puissance face au HTV, dans un déplacement long et exigeant, mais préparé avec sérieux.

Et si cette expérience de “self-coaching” portait ses fruits, elle pourrait bien inspirer d’autres équipes. En attendant, les Blésois ont prouvé qu’ils savaient aussi avancer sans leurs coachs… du moins le temps d’un entraînement.