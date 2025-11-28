Recherche
NCAA

Deux intérieurs français ont brillé en NCAA cette semaine

NCAA - Amaël L’Étang et Petar Majstorovic ont signé deux belles performances en NCAA cette semaine, confirmant la bonne dynamique des intérieurs français dans le championnat universitaire.
00h00
Amael L’Etang réalise un bon début de saison avec Dayton

Crédit photo : © Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Amaël L’Étang et Petar Majstorovic ont confirmé leur montée en puissance en NCAA cette semaine. Le pivot de Dayton a encore été l’un des visages de la victoire contre Georgetown, alors que l’intérieur passé par le centre de formation de l’ASVEL a signé son match le plus prolifique avec Long Beach State.

Amaël L’Étang confirme son bon début de saison avec Dayton 

Le pivot français (2,16 m), en sophomore, a livré une nouvelle prestation complète lors de la victoire de Dayton contre Georgetown (84-79 après prolongation). Il a égalé son record en carrière avec 18 points, accompagnés de 6 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres, le tout à 5/7 aux tirs et 6/7 aux lancers-francs. Il a également réussi ses deux tentatives à 3-points.

Joueur « sept pieds », Amael L’Etang (2,15 m, 20 ans) continue de montrer une palette offensive rare pour un intérieur de son gabarit : capacité à courir, finir au cercle, jouer dans le pick-and-roll mais aussi espacer le jeu avec une mécanique propre derrière l’arc. Sa présence dans la raquette, en protection du cercle, reste l’un des marqueurs de son impact.

Dayton a pu compter sur cinq joueurs à plus de 10 points selon le game recap officiel, où il est rappelé que « le sophomore Amaël L’Étang a mené l’équipe avec 18 points ». Cette victoire permet aux Flyers d’accéder à la finale de l’ESPN Events Invitational contre BYU.

Petar Majstorovic explose son record de points avec Long Beach State

Le Franco-Serbe Petar Majstorovic (2,02 m, 20 ans) a profité du déplacement à Portland pour signer son meilleur match universitaire : 23 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 interception en 29 minutes (9/16 aux tirs dont 2/6 à 3-points). Une performance saluée dans le communiqué de Long Beach State, qui indique qu’il « a réalisé un record personnel de 23 points ».

L’intérieur formé à Gries puis passé par le centre de formation de l’ASVEL confirme sa progression : capacité à scorer à trois niveaux, pick-and-pop, jeu dos au panier, finition dans le trafic… Son tir haut perché et sa mobilité en font une option offensive de plus en plus régulière pour Long Beach State (12,5 points et 7 rebonds de moyenne).

Dans une équipe en difficulté (1 victoire – 6 défaites), Majstorovic apparaît comme l’une des satisfactions du début de saison. Malgré sa performance, Long Beach State s’est incliné lourdement (93-73), plombé par l’adresse exceptionnelle de Portland (70 % aux tirs).

Léopold Levillain continue d’apprendre dans la rotation

Toujours à Long Beach State, Leopold Levillain (2,02 m, 21 ans), autre intérieur français, a apporté 1 point et 2 rebonds en 8 minutes en sortie de banc. Une participation régulière dans une rotation intérieure en quête de stabilité. L’ancien joueur de Lunel est parvenu à inscrire jusqu’à 10 points sur un match contre une formation universitaire de niveau inférieur.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
