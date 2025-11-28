Deux intérieurs français ont brillé en NCAA cette semaine

Amaël L’Étang et Petar Majstorovic ont confirmé leur montée en puissance en NCAA cette semaine. Le pivot de Dayton a encore été l’un des visages de la victoire contre Georgetown, alors que l’intérieur passé par le centre de formation de l’ASVEL a signé son match le plus prolifique avec Long Beach State.

Amaël L’Étang confirme son bon début de saison avec Dayton

Le pivot français (2,16 m), en sophomore, a livré une nouvelle prestation complète lors de la victoire de Dayton contre Georgetown (84-79 après prolongation). Il a égalé son record en carrière avec 18 points, accompagnés de 6 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres, le tout à 5/7 aux tirs et 6/7 aux lancers-francs. Il a également réussi ses deux tentatives à 3-points.

Joueur « sept pieds », Amael L’Etang (2,15 m, 20 ans) continue de montrer une palette offensive rare pour un intérieur de son gabarit : capacité à courir, finir au cercle, jouer dans le pick-and-roll mais aussi espacer le jeu avec une mécanique propre derrière l’arc. Sa présence dans la raquette, en protection du cercle, reste l’un des marqueurs de son impact.

Dayton a pu compter sur cinq joueurs à plus de 10 points selon le game recap officiel, où il est rappelé que « le sophomore Amaël L’Étang a mené l’équipe avec 18 points ». Cette victoire permet aux Flyers d’accéder à la finale de l’ESPN Events Invitational contre BYU.

🇫🇷 Amaël L’Étang

7’1” • Sophomore • Center • Dayton Flyers Amaël L’Étang delivered another strong all-around performance for Dayton in the win over Georgetown, asserting himself as the Flyers’ most efficient offensive option and continuing his impressive sophomore campaign.… pic.twitter.com/IRHk0TOXMD — Scouting lab (@scouting_lab) November 28, 2025

Petar Majstorovic explose son record de points avec Long Beach State

Le Franco-Serbe Petar Majstorovic (2,02 m, 20 ans) a profité du déplacement à Portland pour signer son meilleur match universitaire : 23 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 interception en 29 minutes (9/16 aux tirs dont 2/6 à 3-points). Une performance saluée dans le communiqué de Long Beach State, qui indique qu’il « a réalisé un record personnel de 23 points ».

L’intérieur formé à Gries puis passé par le centre de formation de l’ASVEL confirme sa progression : capacité à scorer à trois niveaux, pick-and-pop, jeu dos au panier, finition dans le trafic… Son tir haut perché et sa mobilité en font une option offensive de plus en plus régulière pour Long Beach State (12,5 points et 7 rebonds de moyenne).

Dans une équipe en difficulté (1 victoire – 6 défaites), Majstorovic apparaît comme l’une des satisfactions du début de saison. Malgré sa performance, Long Beach State s’est incliné lourdement (93-73), plombé par l’adresse exceptionnelle de Portland (70 % aux tirs).

🇫🇷🇷🇸 Petar Majstorovic

(6’8 Forward • 6’9 Wingspan • Sophomore • Long Beach State) delivered his strongest outing of the season in the matchup against Portland, showcasing his scoring versatility, size, and improving offensive polish despite the loss. 📊 vs Portland (L)

23… pic.twitter.com/B6lA9UWBnK — Scouting lab (@scouting_lab) November 27, 2025

Léopold Levillain continue d’apprendre dans la rotation

Toujours à Long Beach State, Leopold Levillain (2,02 m, 21 ans), autre intérieur français, a apporté 1 point et 2 rebonds en 8 minutes en sortie de banc. Une participation régulière dans une rotation intérieure en quête de stabilité. L’ancien joueur de Lunel est parvenu à inscrire jusqu’à 10 points sur un match contre une formation universitaire de niveau inférieur.