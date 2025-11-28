Recherche
Betclic Élite

Gavin Ware autorisé à jouer les deux prochains matches du Limoges CSP

Betclic ELITE - Gavin Ware pourra finalement tenir sa place avec le Limoges CSP lors des deux prochains matches de Betclic ÉLITE, en attendant la décision officielle de la chambre d’appel de la FFBB.
00h00
Gavin Ware autorisé à jouer les deux prochains matches du Limoges CSP

Gavin Ware pourra jouer le samedi 6 décembre à Cholet ainsi que le mardi 9 à Gravelines.

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Gavin Ware (2,06 m, 32 ans) a reçu deux bonnes nouvelles ce vendredi. Sélectionné pour le All-Star Game LNB, le pivot américain du Limoges CSP sait aussi qu’il pourra prendre part aux deux prochaines rencontres de son équipe.

Sanctionné de deux matches ferme et d’un avec sursis après son geste de frustration mimant des billets en direction des arbitres, reste pour l’instant qualifiable. L’appel du club sera étudié le 19 décembre.

LIRE AUSSI

Gavin Ware encore disponible pour Cholet et Gravelines

L’appel déposé par le Limoges CSP concernant la lourde sanction infligée à Gavin Ware sera examiné le vendredi 19 décembre par la chambre d’appel de la Fédération française de basketball (FFBB), comme le rapporte Le Populaire du Centre.

En attendant cette audience, la suspension n’est pas appliquée. Le pivot limougeaud pourra donc jouer samedi 6 décembre à Cholet puis mardi 9 décembre sur le parquet de Gravelines.

Ce qui attend Limoges selon la décision du 19 décembre

Si la chambre d’appel venait à confirmer la sanction initiale – deux matches ferme et un avec sursis –, Gavin Ware manquerait alors deux rencontres importantes :

  • le déplacement à Boulazac, le 19 décembre

  • la réception du Mans, le 23 décembre à Beaublanc

Autant de rendez-vous qui pèseraient sur la rotation intérieure du CSP, déjà mise sous tension ces dernières semaines.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Gavin Ware.jpg
Gavin WARE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 206 cm
Âge: 32 ans (19/10/1993)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
13,8
#19
REB
7,3
#3
PD
2,1
#68

Quels enjeux pour le CSP ?

La présence de Gavin Ware sur les deux prochains matches apparaît essentielle. Le Limoges CSP, à la recherche de constance dans cette première partie de saison, compte sur le rendement offensif et la densité physique de son pivot pour rester compétitif.

La décision du 19 décembre conditionnera donc largement la suite du mois de décembre pour les Limougeauds.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
