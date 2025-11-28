Željko Obradović accueilli en héros à Belgrade malgré sa démission du Partizan

Une scène d’émotion rare s’est déroulée jeudi soir à l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade. Des centaines de supporters du Partizan Belgrade se sont rassemblés pour accueillir leur entraîneur Željko Obradović, malgré l’annonce de sa démission qui a secoué le monde du basket européen.

More content from Belgrade Airport where fans came to give unconditional love to #kkp coach Željko Obradović pic.twitter.com/x4RdhRcaxM — Milos (@Milos_Sphere) November 27, 2025

Un départ qui divise entre direction et supporters

L’annonce de la démission d’Obradović a provoqué une onde de choc au sein de la base de supporters du Partizan. Considéré comme l’un des plus grands entraîneurs du basket européen et figure emblématique du sport serbe, le technicien de 64 ans avait annoncé son intention de quitter ses fonctions, une décision qui a été rejetée par le conseil d’administration du club.

Cette situation inédite a créé un élan de soutien massif de la part des fans, qui ont organisé une réception spontanée à son retour d’Athènes, où le Partizan avait affronté le Panathinaikos mardi dernier en EuroLeague.

Une mobilisation exceptionnelle des supporters

L’accueil réservé à Obradović témoigne de l’attachement profond des supporters du Partizan envers leur entraîneur. Les fans ont scandé son nom, agité les drapeaux du club et déployé des banderoles pour le remercier de son travail et de son dévouement, tout en le suppliant de rester sur le banc du Partizan.

Cette démonstration d’affection illustre parfaitement le statut particulier qu’occupe Obradović dans le cœur des supporters belgradois. Les fans ont clairement affiché leur volonté de le voir poursuivre l’aventure avec le club de la capitale serbe, espérant le convaincre de revenir sur sa décision.

L’avenir d’Obradović au Partizan reste donc incertain, entre une démission annoncée mais refusée par la direction, et des supporters mobilisés pour retenir leur entraîneur légendaire. Cette situation exceptionnelle pourrait bien connaître de nouveaux rebondissements dans les prochains jours.