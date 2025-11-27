Le Partizan Belgrade retient son entraîneur démissionnaire Željko Obradović !

Et si le « rêve magnifique » de Željko Obradović au Partizan Belgrade n’était finalement pas terminé ? Au lendemain de la démission posée par le légendaire entraîneur, le club serbe a réuni son conseil d’administration en urgence pour décider s’il accepte ou non la démission de celui qui « après toutes ces années difficiles, a rallumé le feu des émotions chez les noir et blanc ».

Malgré une « démission irrévocable », le Conseil Exécutif a annoncé dans un communiqué « avoir décidé à l’unanimité de ne pas l’accepter » et donc voir Obradović rester au club.

Soutien réexprimé et « sans réserve » pour Obradović

Selon le communiqué officiel du club, la « réunion d’urgence » a débouché sur une proposition du président du club Ostoja Mijailović, de ne pas accepter la démission d’Obradović. Plus encore, la direction a souhaité « lui apporter son soutien sans réserve, souhaitant qu’il reste l’entraîneur principal du Partizan et prenne les mesures nécessaires pour améliorer les résultats des Noirs et Blancs ».

La suite dépendra bien sûr de la réponse finale d’Obradović à cette marque de confiance exceptionnelle de la part du club serbe. Celui-ci a indiqué s’être immédiatement « tourné vers Željko Obradović, et lui a demandé de reconsidérer sa démission, d’y renoncer et de poursuivre son travail ». Au point mort, la gestion actuelle de la crise au Partizan met en tout cas fin, ne serait-ce que temporairement, aux spéculations concernant un éventuel remplaçant à l’entraîneur le plus titré de l’histoire de l’EuroLeague.