L’AS Monaco sanctionnée par l’EuroLeague : interdiction de recrutement et 300 000 € d’amende !

L’AS Monaco se retrouve au cœur d’un dossier lourd sur le plan administratif. La Commission financière de l’Euroleague Basketball a confirmé une sanction incluant une interdiction de qualifier de nouveaux joueurs et entraîneurs, ainsi qu’une amende totale de 300 000 €.

L’affaire, transmise le 10 novembre 2025 par la Commission de Contrôle de Gestion (CCG), porte sur plusieurs violations du Code disciplinaire, un point que l’EuroLeague a tenu à détailler dans son communiqué.

« La Commission financière de l’Euroleague Basketball, organe de régulation indépendant, a infligé à l’AS Monaco une sanction consistant en une interdiction de qualifier de nouveaux joueurs et entraîneurs jusqu’à un mois après le règlement intégral des sommes dues ou la conclusion d’un accord, ainsi qu’une amende de 300 000 € pour infractions aux articles 32(a), 32(c) et 32(e) du Code disciplinaire d’Euroleague Basketball. L’affaire a été déférée à la Commission financière le 10 novembre 2025 par la Commission de contrôle de gestion (MCC), commission indépendante chargée d’examiner les performances financières des clubs et leur conformité à la réglementation. La Commission financière avait ouvert une procédure contentieuse et prononcé une suspension provisoire de l’AS Monaco, lui interdisant l’inscription de joueurs et d’entraîneurs. Cette suspension provisoire est maintenue jusqu’au règlement complet des sommes dues. Les sanctions imposées tiennent compte de la gravité des infractions, notamment le non-paiement de factures, le défaut de fourniture des documents requis et le manque de coopération avec la Commission de contrôle de gestion. Cette décision est susceptible d’appel devant le Tribunal arbitral du sport. «

Lourdes sanctions pour Monaco

L’AS Monaco a enfreint les articles 32.a), 32.c) et 32.d) du Code disciplinaire, concernant des retards de paiement (évoqués par BeBasket en juin 2025), le défaut de fourniture de documents obligatoires et un manque de coopération avec les instances indépendantes. Le club est ainsi frappé d’une interdiction de recrutement toujours en vigueur, une mesure déjà appliquée à titre conservatoire avant même la décision définitive. La sanction prévoit que Monaco ne pourra qualifier aucun nouveau joueur ou entraîneur tant que l’intégralité des sommes dues n’aura pas été réglée ou qu’un accord formel n’aura pas été conclu. Ce blocage pourrait donc s’étendre sur plusieurs semaines si la situation financière ne se régularise pas rapidement.

Une procédure déclenchée par la CCG

La CCG, organe indépendant chargé d’évaluer la performance financière des clubs, a transmis le dossier le 10 novembre dernier, estimant que Monaco n’avait pas répondu aux obligations réglementaires. La Commission financière a alors ouvert une procédure disciplinaire, qui a débouché sur une première interdiction provisoire de qualification, désormais confirmée et prolongée. Dans sa décision, la Commission financière met en avant la gravité des manquements, soulignant des malversations financières et un non-respect des processus attendus d’un club engagé dans une compétition d’élite comme l’EuroLeague.

Quelle suite pour le club monégasque ?

L’AS Monaco a la possibilité de faire appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). En attendant, le club devra composer avec un effectif figé. Une situation délicate alors que la saison bat son plein et que l’équipe doit déjà gérer un calendrier chargé entre la Coupe d’Europe au sein de l’EuroLeague et le championnat de France, la Betclic ELITE.

Cette sanction administrative intervient dans un contexte où la situation financière de l’AS Monaco pose régulièrement souci, sur la scène continentale et hexagonale.