L’AS Monaco (encore) sanctionnée par la LNB : une victoire de nouveau retirée !

Comme l’an dernier, l’AS Monaco passera la saison avec une victoire de moins au classement Betclic ÉLITE. La LNB a officialisé la sanction ce jeudi.

Par courrier en date du 16 octobre 2025, le CNOSF a proposé au club de l’AS MONACO BASKET SA de s’en tenir à la décision de la chambre d’appel de la FFBB, laquelle a confirmé la décision de la CJDR de la LNB qui lui a infligé une amende de 20 000 €, un retrait ferme et deux retraits avec sursis de victoires au classement sur la saison 2025/2026.

Cette sanction intervient après que la CJDR a été saisie pour défaut de paiement de la Luxury Tax par le club de l’AS MONACO BASKET SA conformément au règlement financier de la LNB.

En conséquence, le retrait d’une victoire au classement est immédiatement appliqué.