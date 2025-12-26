Inquiétude autour d’Enzo Goudou-Sinha, sorti blessé face à Chalon

Le SLUC Nancy termine-t-il 2025 par une tuile ? Alors que le club lorrain se déplace à Chalon-sur-Saône pour la 14e journée de Betclic ELITE, celui-ci a vu son capitaine Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 27 ans) sortir après le premier quart-temps.

PROFIL JOUEUR Enzo GOUDOU-SINHA Poste(s): Meneur Taille: 182 cm Âge: 27 ans (26/11/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7 #119 REB 1,8 #151 PD 2,3 #65

Porté par ses coéquipiers pour sortir

Disputant cinq minutes entre le premier quart-temps et le début du deuxième, le capitaine nancéien a dû être porté par ses coéquipiers à la 11e minute, pour ne pas appuyer sur sa jambe visiblement touchée. Le joueur n’est pas rentré en jeu jusqu’à la pause, que ses coéquipiers ont rejointe derrière Chalon (50-44). Il a tout de même assisté à la fin de la première mi-temps depuis le banc, laissant présager une blessure mineure.

Si cette blessure se confirme, elle serait un nouveau coup dur pour le leader du SLUC. En effet, Enzo Goudou-Sinha s’était déjà blessé à la cheville lors du dernier match de présaison face à Charleroi, le 22 septembre dernier. Nancy retient son souffle, espérant qu’une rechute n’est pas survenue.