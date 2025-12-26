Recherche
Betclic ELITE

Inquiétude autour d’Enzo Goudou-Sinha, sorti blessé face à Chalon

Lors du dernier match de 2025 du SLUC Nancy, le capitaine lorrain Enzo Goudou-Sinha est sorti prématurément en première mi-temps, laissant planer la menace d'une blessure.
00h00
Inquiétude autour d’Enzo Goudou-Sinha, sorti blessé face à Chalon

Enzo Goudou-Sinha s’est-il blessé lors du dernier match de Nancy en 2025 ?

Crédit photo : Théo Caron

Le SLUC Nancy termine-t-il 2025 par une tuile ? Alors que le club lorrain se déplace à Chalon-sur-Saône pour la 14e journée de Betclic ELITE, celui-ci a vu son capitaine Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 27 ans) sortir après le premier quart-temps.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Enzo Goudou-Sinha.jpg
Enzo GOUDOU-SINHA
Poste(s): Meneur
Taille: 182 cm
Âge: 27 ans (26/11/1998)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
7
#119
REB
1,8
#151
PD
2,3
#65

 

Porté par ses coéquipiers pour sortir

Disputant cinq minutes entre le premier quart-temps et le début du deuxième, le capitaine nancéien a dû être porté par ses coéquipiers à la 11e minute, pour ne pas appuyer sur sa jambe visiblement touchée. Le joueur n’est pas rentré en jeu jusqu’à la pause, que ses coéquipiers ont rejointe derrière Chalon (50-44). Il a tout de même assisté à la fin de la première mi-temps depuis le banc, laissant présager une blessure mineure.

Si cette blessure se confirme, elle serait un nouveau coup dur pour le leader du SLUC. En effet, Enzo Goudou-Sinha s’était déjà blessé à la cheville lors du dernier match de présaison face à Charleroi, le 22 septembre dernier. Nancy retient son souffle, espérant qu’une rechute n’est pas survenue.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
