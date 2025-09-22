Recherche
Betclic Élite

Une nouvelle tuile pour Nancy : Goudou-Sinha blessé juste avant le début de saison

Betclic ELITE - Le SLUC Nancy a terminé sa préparation par une victoire convaincante à Charleroi (78-99), mais a vu son meneur titulaire Enzo Goudou-Sinha quitter le parquet prématurément, touché à la cheville.
|
00h00
Résumé
Écouter
Une nouvelle tuile pour Nancy : Goudou-Sinha blessé juste avant le début de saison

Enzo Goudou-Sinha s’est blessé avec Nancy à Charleroi

Crédit photo : Victor Lecomte

Le SLUC Nancy a conclu sa série de matchs de préparation sur une bonne note ce samedi 20 septembre en s’imposant largement sur le parquet du Spirou Charleroi (78-99). Grâce à un départ canon (12-31 après dix minutes), les joueurs de Sylvain Lautié ont rapidement pris les devants et géré la rencontre. Mais la soirée a pris une tournure beaucoup moins réjouissante avec la sortie prématurée d’Enzo Goudou-Sinha (1,82 m, 26 ans).

Une entame brillante gâchée par la blessure

Le meneur tricolore avait pourtant lancé les siens de la meilleure des manières. En dix minutes à peine, il avait compilé 11 points à 4/5 aux tirs et 4 passes décisives pour 14 d’évaluation. Mais une blessure à la cheville est venue stopper net sa prestation. « Blessé à la cheville, Enzo Goudou-Sinha va devoir passer quelques examens médicaux », rapporte L’Est Républicain.

Déjà privé de Stéphane Gombauld pour le début de saison, le SLUC Nancy voit ainsi planer un nouveau doute sur son effectif à une semaine de la reprise du championnat.

Une incertitude avant le choc à l’ASVEL

Le club lorrain lancera sa saison officielle le dimanche 28 septembre sur le parquet de l’ASVEL. La question est désormais de savoir si Enzo Goudou-Sinha pourra tenir son rang pour cette première journée de Betclic ELITE. En cas d’absence, le staff devra trouver une solution rapide pour combler ce vide à la mène. Car l’effectif n’est pas très long à l’arrière, même si dans l’aile Mohammad Amini reprend lui l’entraînement ce lundi.

La semaine à venir sera donc décisive, entre examens médicaux pour le meneur et derniers ajustements collectifs avant le grand saut dans la compétition.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Nancy
Nancy
