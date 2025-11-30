Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans), Moussa Diabaté et Nicolas Batum ont tous joué dans des scénarios accrochés lors de cette nouvelle soirée NBA. Si Minnesota a fait tomber Boston, Charlotte a renversé Toronto et les Clippers ont fini par s’incliner face à Dallas.

Rudy Gobert, du répondant face aux Celtics

Le pivot des Minnesota Timberwolves a parfois été dominé par un très gros Neemias Queta, mais n’a pas démérité du tout face aux Boston Celtics. Il a cumulé 12 points, 8 rebonds et 3 passes décisives à 5/6 au tir et 2/3 aux lancers. Surtout, il a été l’auteur d’une séquence capillaire marquante après la rencontre, largement relayée sur les réseaux.

Minnesota s’est imposé 119-115, notamment grâce aux 39 points d’Anthony Edwards, auteur d’un 3-points improbable à 14 secondes de la fin pour sceller la victoire. Jaylen Brown, lui, a terminé avec 41 points et un record en première mi-temps pour Boston. Neemias Queta a signé un double-double massif (19 points, 18 rebonds).

Rudy Gobert just told Jaylen Brown to go bald 😭😭😭 pic.twitter.com/PLjpRK9Mxq — BrickCenter (@BrickCenter_) November 30, 2025

Moussa Diabaté, l’impact qui fait gagner

Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) continue d’enchaîner les minutes utiles. Aligné dans le cinq qui a fait basculer la rencontre, le pivot des Hornets a une nouvelle fois apporté de l’énergie et des possessions cruciales dans le succès 118-111 face à des Toronto Raptors qui restaient sur 9 victoires de suite.

Il a compilé 7 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 3/5 au tir et 1/2 aux lancers. Son impact a dépassé ses statistiques, notamment dans les moments clés. Miles Bridges a porté Charlotte en prolongation avec 10 de ses 35 points inscrits dans cette période.

Nicolas Batum encore précieux malgré son manque d’adresse

Nicolas Batum n’a pas marqué ce samedi (0/4 au tir) mais a apporté 4 rebonds et 1 interception en 28 minutes. Son coach lui a accordé une vraie confiance dans la défaite 114-110 des Clippers (la 15e en 20 matches !) contre Dallas.

Kawhi Leonard (30 points) et James Harden (29 points, 11 passes, 8 rebonds) ont porté les Clippers, mais la fin de match a tourné en faveur de Dallas, emmené par un Cooper Flagg impressionnant (35 points) et un Klay Thompson décisif dans le dernier quart (17 points dans la période).