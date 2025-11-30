Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors

NBA - Rudy Gobert, Moussa Diabaté et Nicolas Batum étaient sur les parquets NBA ce samedi. Le pivot des Timberwolves a tenu son rang face aux Celtics, Moussa Diabaté a pesé dans la victoire des Hornets et Nicolas Batum a encore été utilisé longuement par les Clippers.
|
00h00
Résumé
Écouter
Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors

Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum

Crédit photo : © Sam Sharpe-Imagn Images

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans), Moussa Diabaté et Nicolas Batum ont tous joué dans des scénarios accrochés lors de cette nouvelle soirée NBA. Si Minnesota a fait tomber Boston, Charlotte a renversé Toronto et les Clippers ont fini par s’incliner face à Dallas.

Rudy Gobert, du répondant face aux Celtics

Le pivot des Minnesota Timberwolves a parfois été dominé par un très gros Neemias Queta, mais n’a pas démérité du tout face aux Boston Celtics. Il a cumulé 12 points, 8 rebonds et 3 passes décisives à 5/6 au tir et 2/3 aux lancers. Surtout, il a été l’auteur d’une séquence capillaire marquante après la rencontre, largement relayée sur les réseaux.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
12
PTS
8
REB
3
PDE
Logo NBA
MIN
119 115
BOS

Minnesota s’est imposé 119-115, notamment grâce aux 39 points d’Anthony Edwards, auteur d’un 3-points improbable à 14 secondes de la fin pour sceller la victoire. Jaylen Brown, lui, a terminé avec 41 points et un record en première mi-temps pour Boston. Neemias Queta a signé un double-double massif (19 points, 18 rebonds).

Moussa Diabaté, l’impact qui fait gagner

Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) continue d’enchaîner les minutes utiles. Aligné dans le cinq qui a fait basculer la rencontre, le pivot des Hornets a une nouvelle fois apporté de l’énergie et des possessions cruciales dans le succès 118-111 face à des Toronto Raptors qui restaient sur 9 victoires de suite.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
7
PTS
9
REB
2
PDE
Logo NBA
CHA
118 111
TOR

Il a compilé 7 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception à 3/5 au tir et 1/2 aux lancers. Son impact a dépassé ses statistiques, notamment dans les moments clés. Miles Bridges a porté Charlotte en prolongation avec 10 de ses 35 points inscrits dans cette période.

NBA – Journée 30112025
29/11/2025
MIN Minnesota Timberwolves
119 115
BOS Boston Celtics
CHA Charlotte Hornets
118 111
TOR Toronto Raptors
30/11/2025
IND Indiana Pacers
103 101
CHI Chicago Bulls
MIL Milwaukee Bucks
116 99
BRO Brooklyn Nets
MIA Miami Heat
135 138
DET Detroit Pistons
GSW Golden State Warriors
104 96
NOP New Orleans Pelicans
PHO Phoenix Suns
112 130
DEN Denver Nuggets
LAC LA Clippers
110 114
DAL Dallas Mavericks

Nicolas Batum encore précieux malgré son manque d’adresse

Nicolas Batum n’a pas marqué ce samedi (0/4 au tir) mais a apporté 4 rebonds et 1 interception en 28 minutes. Son coach lui a accordé une vraie confiance dans la défaite 114-110 des Clippers (la 15e en 20 matches !) contre Dallas.

Kawhi Leonard (30 points) et James Harden (29 points, 11 passes, 8 rebonds) ont porté les Clippers, mais la fin de match a tourné en faveur de Dallas, emmené par un Cooper Flagg impressionnant (35 points) et un Klay Thompson décisif dans le dernier quart (17 points dans la période).

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
yo1935- Modifié
Batum c'est surtout le premier défenseur pour l'equipe adverse, qui sait qu elle n'a pas besoin de defendre le peu de shoots qu'il prend. Ce qui est embetant vu son nombre de minutes
Répondre
(0) J'aime
Livenews
EuroLeague
00h00« Si vous pensez que nous en savons plus… » : Le capitaine du Partizan Belgrade s’adresse aux fans après le départ de Željko Obradović
G League
00h00Olivier Sarr omniprésent avec le leader de G-League face à Nolan Traoré !
Alex Mumbru a recoaché l'Allemagne vendredi contre Israël
EuroLeague
00h00Alex Mumbrú de retour sur le banc allemand après sa maladie
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
EuroLeague
00h00La démission de Željko Obradović est « la plus lourde défaite de l’histoire du Partizan Belgrade » selon une légende du club
La Boulangère Wonderligue
00h00Landerneau reste invaincu à domicile, quatre victoires à la suite pour les Flammes, Toulouse n’y arrive toujours pas…
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
LBWL
00h00L’ASVEL Féminin fait tomber Villeneuve-d’Ascq au Palacium !
Betclic ELITE
00h00Markis McDuffie a accepté « le bon rôle dans la bonne équipe » à Nancy
Qualif' Coupe du Monde
00h00Sans Alpha Diallo mais avec un grand Shannon Evans, la Guinée dispose du Nigéria
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
1 / 0