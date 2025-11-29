OFFICIEL : Željko Obradović quitte définitivement le Partizan Belgrade !

Željko Obradović ne reviendra pas sur sa décision. Après plusieurs jours de négociations intenses, le légendaire entraîneur de 65 ans a confirmé son départ du Partizan Belgrade, mettant fin à une saga qui aura tenu en haleine le monde du basket européen pendant près d’une semaine.

Željko Obradović odbio ponudu da nastavi sa radom u KK Partizan – Sednica UO i konferencija za medije početkom naredne nedelje. 🔗 https://t.co/rTVFK3Vtix#KKPartizan pic.twitter.com/GaC89JVAC7 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 29, 2025

Le comité exécutif du KK Partizan avait organisé vendredi 28 novembre une ultime réunion de plus de deux heures avec Obradović pour tenter de le convaincre de rester. Malgré « un soutien total et sans équivoque » renouvelé par la direction, l’entraîneur serbe est resté inflexible sur sa position.

Des raisons personnelles et sportives invoquées

Selon le communiqué officiel du club, Obradović « ne se voit pas travailler avec l’effectif actuel » et évoque également « l’impact d’un travail quotidien à ce niveau sur sa santé ». Des tensions sous-jacentes existaient par ailleurs entre le technicien et sa direction concernant la composition de l’équipe.

Les discussions ont pourtant été constructives, avec « une série de propositions incluant d’éventuelles réductions d’effectif », explique la direction. Mais même ces concessions n’ont pas suffi à faire changer d’avis celui qui restera comme l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du basket européen. Le club reconnaît d’ailleurs que « l’importance de Željko Obradović pour le Partizan et pour le basketball mondial, tant sur le plan sportif que symbolique, est incommensurable ».

Coach du Partizan entre 1991 et 1993 avec qui il a remporté la première de ses neuf EuroLeague dès la première saison, Obradović était « revenu en 2021 dans [son] club de cœur pour se lancer ensemble dans la réalisation d’un rêve magnifique. L’ambition était de voir, après dix ans d’absence, notre Partizan retrouver l’EuroLeague », se remémorait-il dans une lettre ouverte mardi.

Un avenir incertain pour le Partizan

Cette séparation intervient dans un contexte de crise sportive pour le Partizan Belgrade, qui traverse une période difficile tant au niveau des résultats que du jeu proposé. Le départ d’Obradović laisse le club dans l’incertitude, avec Aleksandar Matović, assistant historique, pour assurer l’intérim.

Une réunion du conseil d’administration est programmée en début de semaine prochaine pour nommer un nouveau directeur sportif et définir la stratégie du secteur sportif. Une conférence de presse suivra pour présenter les orientations futures du club.

Malgré cette rupture, le Partizan a tenu à rendre hommage à son ancien entraîneur : « Les portes du Partizan resteront toujours ouvertes pour Željko Obradović, et le club restera à jamais sa maison ». Un message d’espoir pour un éventuel apaisement avec le coach le plus titré de l’histoire de l’EuroLeague.