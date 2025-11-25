James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite

L’annonce de la retraite de Chris Paul au terme de cette saison 2025-2026 a marqué la soirée de victoire des Charlotte Hornets (131-116). Alors que James Harden venait d’établir le nouveau record de franchise avec 55 points, c’est pourtant l’hommage à son coéquipier qui a dominé ses déclarations d’après-match.

« C’est un vrai leader, un frère, un pur meneur qui a vraiment impacté ce sport positivement. » James Harden a rendu hommage à Chris Paul, qui prendra sa retraite en fin de saison : « Il représente beaucoup pour la NBA. Beaucoup, déjà en tant que président du syndicat des… pic.twitter.com/oWl4PtVNYq — Basket-Infos (@Basket_Infos) November 23, 2025

Un impact majeur sur la NBA et sur James Harden

« Il a apporté énormément (à la NBA). Simplement pour avoir été le président du syndicat des joueurs et sur le terrains, pour avoir connu de très bonnes périodes pour différentes équipes en étant un meneur de jeu qui gagne », a déclaré James Harden. Le nouveau recordman des Clippers n’a pas manqué de souligner les statistiques exceptionnelles de CP3 : « Il est deuxième meilleur passeur de l’histoire de la ligue. Il a tellement impacté le jeu et il a gagné dans chaque franchise où il est passé. »

Les deux hommes partagent une histoire particulière, ayant été coéquipiers à Houston de 2017 à 2019, puis aux Jeux olympiques de 2012, avant de se retrouver cette saison aux Clippers. « J’ai eu la chance d’être son coéquipier, et c’est la deuxième fois en NBA », a rappelé Harden. « A Houston, on a eu une grande opportunité de faire quelque chose de singulier. On a échoué de peu, mais dans l’ensemble, il a eu une carrière incroyable. »

Malgré leur séparation tendue du Texas en 2019, James Harden ne retient que le positif de leur collaboration. Il a notamment souligné l’aide précieuse de Chris Paul durant sa période MVP en 2018 : « Simplement par sa lecture de jeu, en communiquant, en s’assurant que chaque gars est au bon endroit et en faisant passer un cap à l’équipe en attaque. Par sa façon de lire les défenses, la façon de se jouer de l’adversaire et en ayant une influence sur le jeu. »

Une reconversion déjà en préparation

Concernant l’avenir de Chris Paul après ses 21 années de carrière, James Harden se montre confiant : « A un moment, tu sais que la fin approche. Je pense qu’il a déjà entamé sa reconversion. Il est toujours au téléphone, organise des réunions, des trucs comme ça. Donc je prends des notes pour le moment où mon tour viendra. »

Cette dernière saison aux Clippers représente donc la conclusion d’une aventure exceptionnelle pour le meneur de 40 ans, qui recevra sans doute de nombreux hommages lors de chaque déplacement de son équipe.