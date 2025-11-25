[Analyse] L’Étoile Rouge de Belgrade de Sasa Obradovic, meilleure défense d’EuroLeague : Process Corporation décrypte les clés du renouveau serbe

Depuis l’arrivée de Sasa Obradovic, l’Étoile Rouge de Belgrade a trouvé un nouvel élan en EuroLeague. En difficulté en tout début de saison, l’équipe serbe a soudain changé de visage, jusqu’à devenir la meilleure défense de la compétition. Le tout exposé dans une analyse vidéo particulièrement limpide de Process Corporation, qui revient sur les choix tactiques ayant permis ce virage spectaculaire, symbolisé par une série de 7 victoires consécutives malgré une cascade de blessures.

Analyse : comment l’Étoile Rouge d’Obradovic verrouille l’EuroLeague

Au cœur du dispositif d’Obradovic, Process Corporation insiste sur le step-out, utilisé de façon agressive mais toujours contrôlée. Les intérieurs, notamment Donatas Motiejunas avec qui le coach travaille depuis son arrivée à Monaco, sortent systématiquement sur les porteurs de balle. Parfois fort, parfois plus léger selon la menace, mais toujours avec un objectif clair : casser le rythme, repousser le ballon loin de la peinture et empêcher les attaques de s’installer.

Autour de cette première pression, toute l’équipe applique des rotations disciplinées. Dès que le porteur s’arrête pour passer, les lignes de passe sont attaquées. Ce sont des principes simples, mais exécutés avec une précision constante qui met les attaques sous tension permanente.

Changer pour survivre, mais avec des aides ciblées

Lorsque les steps deviennent trop risqués face à certains profils offensifs, Obradovic n’hésite pas à changer sur les écrans porteurs (switch). Mais Process Corporation souligne que l’Étoile Rouge ne laisse jamais ses intérieurs seuls dans une situation dangereuse. Les aides arrivent vite, mais pas de manière systématique : certaines menaces sont volontairement laissées libres.

L’idée est claire : forcer les attaques à jouer le « bon » choix, celui que la défense souhaite concéder. Une logique de contrôle, encore une fois, au cœur de la mécanique.

Attaquer le ballon au moment opportun

Autre marqueur de l’équipe : l’agression sur le ballon dans les moments où l’attaque est la plus fragile. Derrière les écrans, sur les coupes ou en transition, les Serbes n’hésitent pas à piquer le dribble ou à sauter sur les lignes. Process Corporation rappelle que cette pression ciblée explique une grande partie des ballons perdus provoqués par l’Étoile Rouge, et donc sa montée au sommet des défenses d’EuroLeague.

Une transformation spectaculaire depuis la prise de fonction d’Obradovic

Ce changement d’identité intervient alors que l’Étoile Rouge a été frappée par une série de blessures importantes, comme celle de Chima Moneke. Pourtant, Sasa Obradovic a réussi à instaurer un cadre clair, lisible et surtout répété avec rigueur. C’est ce socle défensif qui a permis d’enchaîner les victoires et de retrouver un collectif consistant sur 40 minutes.

Une revanche sur Monaco et un message à toute l’EuroLeague

Le match contre Monaco, quelques jours seulement après son arrivée, a marqué les esprits. L’ex-coach monégasque a posé un piège parfait à son ancienne équipe, véritable acte fondateur de cette nouvelle dynamique. Et avec une meilleure défense d’EuroLeague au bout de 12 journées, le message est limpide : l’Étoile Rouge compte bien rester dans le haut du classement.