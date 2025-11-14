Sasa Obradovic savoure la victoire contre Monaco et glisse avec humour une ambition XXL pour l’Étoile Rouge

Sasa Obradovic a forcément vécu une soirée particulière ce jeudi à Belgrade. Opposé à l’AS Monaco, son ancien club, l’entraîneur de l’Étoile Rouge a vu ses joueurs s’imposer avec autorité et rejoindre le haut du classement de l’EuroLeague. À l’issue de la rencontre, Sasa Obradovic est revenu sur ce succès, son départ de Monaco et la progression de son groupe, glissant même, dans un sourire, une référence au titre.

Sasa Obradovic savoure : « Je vais profiter aujourd’hui et demain, mais c’est tout »

À Belgrade, Sasa Obradovic n’a pas éludé le poids émotionnel de la rencontre. Dans des propos rapportés par Basketball Sphere, il a rappelé son départ mouvementé de Monaco : « Maintenant, il n’y a plus d’émotions. Tout le monde sait comment j’ai quitté Monaco, comment tout est sorti — je dirais de manière imméritée. Je vais profiter aujourd’hui et demain puisque c’est un jour off, mais c’est tout. »

L’entraîneur estime surtout que son équipe a encore une marge de progression importante, notamment avec les retours de joueurs blessés : « Nous attendons de récupérer les joueurs revenant de blessure pour les intégrer progressivement. Quand tout sera en place, on devrait être bien. »

« Si on continue comme ça, on va devenir champions d’EuroLeague (rire) »

En confiance, porté par une salle encore en fusion, Sasa Obradovic a glissé une phrase qui a fait sourire l’auditoire : « Si nous continuons à jouer comme ça, alors nous sommes sur le point de devenir champions d’EuroLeague (rire). J’ai de grandes attentes, je sais ce que j’ai — en termes de mentalité et de talent. Nous devons juste rester ensemble, avec ces fans. »

Contre Monaco, l’Étoile Rouge a aussi bénéficié de la connaissance fine que possède Obradovic de ses anciens joueurs : « Je les connais bien, et eux aussi me connaissent, toutes les actions que nous jouons. Nous nous sommes bien préparés — autant que possible en un jour et demi. C’est important d’avoir les joueurs capables d’exécuter notre mise en place tactique. Nous avons répondu à un niveau élevé. »

Avec ce succès, Belgrade continue d’afficher un visage solide et un collectif en croissance. Et même si la boutade sur le titre reste une pirouette, elle traduit la confiance installée dans un groupe lancé à pleine vitesse, qui reste co-leader de l’EuroLeague avec 8 victoires et 3 défaites.