EuroLeague

« C’est ça, Monaco… » : battue par Obradovic et l’Étoile Rouge, la Roca Team repart à vide de Belgrade

La semaine serbe de l'AS Monaco s'achève par un triste 0/2. 48 heures après son retour inachevé face au Partizan, la Roca Team s'est complètement délitée dans le money-time contre l'Étoile Rouge de Sasa Obradovic. Son successeur sur le banc de l'ASM, Vassilis Spanoulis, a regretté le retour de l'éternelle inconstance monégasque.
00h00
Résumé
Écouter
« C’est ça, Monaco… » : battue par Obradovic et l’Étoile Rouge, la Roca Team repart à vide de Belgrade

Sasa Obradovic a eu le dernier mot lors de ses retrouvailles avec Mike James et l'ASM

Crédit photo : EuroLeague

Encensé par la journaliste de terrain serbe d’EuroLeague TV, couvert d’éloges comme il ne l’avait sûrement jamais été en France (« Vous dites que vos joueurs sont des héros mais si toute la salle chante, c’est grâce à vous ! »), Sasa Obradovic a souri et lâché un bon mot. « Disons que l’Étoile Rouge a fait un bon choix en m’embauchant ! » 

Presque un an jour pour jour après son éviction de Monaco

Quasiment un an jour pour jour après son éviction de l’AS Monaco, le 18 novembre 2024, le technicien serbe a validé la dernière étape de sa guérison personnelle. Il a traversé toutes les phases : l’incompréhension, l’amertume, l’acceptation, l’attente et le retour sur un banc. Adulé depuis qu’il a repris l’Étoile Rouge en mains, transfigurant une équipe moribonde, le coach double champion de France a eu sa petite revanche face à la Roca Team (91-79).

– Journée 11

« Bravo à mon équipe, qui a fait un super boulot, surtout en deuxième mi-temps », glisse Obradovic. « Notre défense nous a permis de nous retrouver dans cette situation. Il nous manque sept joueurs dans la rotation mais ceux sur le terrain ont été héroïques ! Je suis extrêmement fier d’eux. » 

Une adresse folle à 3-points

Alors que les Monégasques avaient pris le meilleur départ, flirtant rapidement avec la barre des 10 points d’avance (28-37, 15e minute), l’Étoile Rouge a pu s’appuyer sur une adresse longue distance diabolique pour faire dérailler l’ASM (12/18 à 3-points). Un festival parfaitement incarné par Ognjen Dobric, 4/5 à titre personnel, pour égaler son record offensif (22 points).

Ognjen DOBRIC
Ognjen DOBRIC
22
PTS
4
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
CRV
91 79
ASM

Pourtant toujours dans le coup à l’aube du money-time, propulsée devant par un tir longue distance de Matthew Strazel (74-75, 36e minute), les Monégasques ont complètement craqué dans les derniers instances, se rendant coupables d’une gestion plus que douteuse, encaissant un terrible 17-4 pour finir…

« On a retrouvé le mauvais Monaco »

Soit une fin de match opposée à celle de mardi, lorsqu’ils étaient revenus de l’enfer face au Partizan avec un 22-0 sorti de nulle part, mais pour la même conclusion : voilà la Roca Team qui va quitter Belgrade à vide, lestée de deux défaites consécutives en Serbie alors qu’on la pensait lancée. Et Vassilis Spanoulis aussi…

« On n’a pas développé le basket que l’on voulait », peste le technicien grec. « Après trois bons matchs, on a de nouveau changé le visage. On a retrouvé le mauvais. C’est ça, Monaco… Un coup bon, un coup mauvais, un coup bon, un coup mauvais. Il faut que je change ça et je vais le faire. Je vais trouver une solution… » Un discours qui ressemble furieusement à celui qu’il tenait il y a un an lors de son arrivée, sans effet concret pour l’instant…

Les stats disponibles ici

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
