Après sa grave blessure et une relance inégale à Strasbourg, Amadou Sow renaît en Allemagne

Amadou Sow (2,05 m, 27 ans) n’a pas tardé à se faire un nom de l’autre côté du Rhin. Arrivé l’été dernier aux Niners Chemnitz, l’intérieur malien réalise un début de saison très solide en Basketball Bundesliga, au point de s’installer parmi les références du championnat. Sa dernière sortie en est la meilleure illustration.

Amadou Sow porte Chemnitz face à Trier

Lundi, Chemnitz a signé une troisième victoire consécutive en championnat face aux Gladiators Trier (96-84), devant 4 880 spectateurs. Menés par un Amadou Sow dominant, les hommes de Rodrigo Pastore ont fait la différence dans le dernier quart-temps avec un cinglant 24-12 pour s’imposer 96 à 84.

L’ancien intérieur de Blois et Strasbourg a livré une prestation XXL : 27 points à 11/18, 11 rebonds et 2 interceptions pour 30 d’évaluation en 34 minutes. Un match référence, dans un contexte relevé face à un candidat aux playoffs, qui confirme son influence grandissante dans le jeu des Niners.

Un retour au premier plan outre-Rhin

Depuis l’ouverture de la saison de BBL, Amadou Sow affiche des moyennes très consistantes : 15 points, 7,5 rebonds et 0,5 passe décisive pour 15,2 d’évaluation en 26 minutes sur 13 matchs. Grâce à cette régularité, Chemnitz pointe à la 8e place avec un bilan positif de 8 victoires pour 7 défaites, pleinement dans la course au top 8. Il est le leader statistique de son équipe.

🇲🇱Otra gran actuación de Amadou Sow ante Trier. El maliense completó un gran partido, terminando con 27 puntos (11/18 T2), 11 rebotes y 2 robos ℹ️Sow está dando pasos agigantados durante la temporada, un 5 muy móvil que puede abrir la pista y poner el balón en el suelo pic.twitter.com/C5HcCeaEyV — Fran Díaz NBA (@FranDiazzNBA) December 31, 2025

Des performances aussi en EuroCup

Des chiffres qui prouvent que l’ancien pensionnaire de LNB a réussi à se hisser aux exigences de son coach. Début novembre, après un match à Bourg-en-Bresse, il avait été particulièrement critiqué par son entraîneur. « On aurait aimé qu’Amadou nous apporte beaucoup plus. 5 fautes en 13 minutes et -16 de +/-, on attend bien plus d’Amadou ! » Récemment, ses 27 points contre le Besiktas Istanbul prouvent qu’il est bien sur la bonne dynamique, même en EuroCup.

Une belle nouvelle quand on se rappelle ce que l’ancien épatant rookie de l’ADA dû traverser. Gravement blessé au genou lors d’un match d’EuroCup avec Ljubljana, il a été éloigné des parquets pendant plus de 400 jours, avant de retrouver les parquets l’an dernier à Strasbourg le temps d’une demi-saison. Un passage délicat puisque la SIG n’a pas réussi à se qualifier en playoffs et lui n’a pas brillé outre mesure (7,4 points à 46% aux tirs et 3,6 rebonds).

Une dynamique à confirmer dès janvier

Le renouveau d’Amadou Sow se poursuit donc pleinement en Allemagne, où il semble avoir trouvé un environnement propice à son expression. Prochain rendez-vous dès le 4 janvier, avec un déplacement sur le parquet de Rasta Vechta, pour continuer à faire parler la puissance et l’impact d’un intérieur redevenu incontournable.