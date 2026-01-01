Recherche
À l’étranger

Après sa grave blessure et une relance inégale à Strasbourg, Amadou Sow renaît en Allemagne

Amadou Sow retrouve des couleurs en BBL. Nouveau joueur des Niners Chemnitz cette saison, l’ancien intérieur de Blois et de Strasbourg s’affirme semaine après semaine comme l’un des joueurs majeurs du championnat allemand 2025/2026.
00h00
Amadou Sow en feu en Allemagne

Crédit photo : Eurocup

Amadou Sow (2,05 m, 27 ans) n’a pas tardé à se faire un nom de l’autre côté du Rhin. Arrivé l’été dernier aux Niners Chemnitz, l’intérieur malien réalise un début de saison très solide en Basketball Bundesliga, au point de s’installer parmi les références du championnat. Sa dernière sortie en est la meilleure illustration.

Amadou Sow porte Chemnitz face à Trier

Lundi, Chemnitz a signé une troisième victoire consécutive en championnat face aux Gladiators Trier (96-84), devant 4 880 spectateurs. Menés par un Amadou Sow dominant, les hommes de Rodrigo Pastore ont fait la différence dans le dernier quart-temps avec un cinglant 24-12 pour s’imposer 96 à 84.

L’ancien intérieur de Blois et Strasbourg a livré une prestation XXL : 27 points à 11/18, 11 rebonds et 2 interceptions pour 30 d’évaluation en 34 minutes. Un match référence, dans un contexte relevé face à un candidat aux playoffs, qui confirme son influence grandissante dans le jeu des Niners.

Amadou SOW
Amadou SOW
27
PTS
11
REB
0
PDE
Logo EasyCredit BBL
CHE
96 84
TRI

Un retour au premier plan outre-Rhin

Depuis l’ouverture de la saison de BBL, Amadou Sow affiche des moyennes très consistantes : 15 points, 7,5 rebonds et 0,5 passe décisive pour 15,2 d’évaluation en 26 minutes sur 13 matchs. Grâce à cette régularité, Chemnitz pointe à la 8e place avec un bilan positif de 8 victoires pour 7 défaites, pleinement dans la course au top 8. Il est le leader statistique de son équipe.

Des performances aussi en EuroCup

Des chiffres qui prouvent que l’ancien pensionnaire de LNB a réussi à se hisser aux exigences de son coach. Début novembre, après un match à Bourg-en-Bresse, il avait été particulièrement critiqué par son entraîneur.  « On aurait aimé qu’Amadou nous apporte beaucoup plus. 5 fautes en 13 minutes et -16 de +/-, on attend bien plus d’Amadou ! » Récemment, ses 27 points contre le Besiktas Istanbul prouvent qu’il est bien sur la bonne dynamique, même en EuroCup.

Une belle nouvelle quand on se rappelle ce que l’ancien épatant rookie de l’ADA dû traverser. Gravement blessé au genou lors d’un match d’EuroCup avec Ljubljana, il a été éloigné des parquets pendant plus de 400 jours, avant de retrouver les parquets l’an dernier à Strasbourg le temps d’une demi-saison. Un passage délicat puisque la SIG n’a pas réussi à se qualifier en playoffs et lui n’a pas brillé outre mesure (7,4 points à 46% aux tirs et 3,6 rebonds).

Une dynamique à confirmer dès janvier

Le renouveau d’Amadou Sow se poursuit donc pleinement en Allemagne, où il semble avoir trouvé un environnement propice à son expression. Prochain rendez-vous dès le 4 janvier, avec un déplacement sur le parquet de Rasta Vechta, pour continuer à faire parler la puissance et l’impact d’un intérieur redevenu incontournable.

Allemagne
Allemagne
Commentaires

johnwhite
À la SIG Strasbourg c'était pour ce remettre en rythme et retrouver du jeu. C'est souvent le cas avec les joueurs qui reviennent de blessure qui explosent la saison suivante. Son profil et ses qualités athlétiques le font dominer logiquement en Allemagne comme par exemple Zacharie Perrin.
