Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

« Une victoire sur laquelle on peut construire » : la JL Bourg signe un final ébouriffant contre Chemnitz !

Menée de 13 points à la 33e minute, la JL Bourg a signé le hold-up parfait face à Chemnitz (85-82). Un cinquième succès en six rencontres d'EuroCup, marqué par la patte du duo Gach - Mokoka, qui permet à l'équipe bressane de redevenir seule première de son groupe.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Une victoire sur laquelle on peut construire » : la JL Bourg signe un final ébouriffant contre Chemnitz !

Adam Mokoka a été exceptionnel pour permettre à la JL Bourg de braquer Chemnitz

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Il restait un peu plus de 7 minutes à jouer à Bourg-en-Bresse quand Robbie Beran a déprimé un peu plus Ékinox. Une coupe, presque en trottinant, sous le cercle et un panier pour offrir 13 points d’avance à Chemnitz (58-71). Et le spectre d’un premiers revers européen à domicile qui se profilait pour la JL Bourg.

Gach – Mokoka, quel duo ! 

Sauf qu’il y a visiblement, dans cette équipe, des joueurs qui abhorrent la défaite. Prenez Both Gach par exemple. L’ailier sud-soudanais s’est chargé de la partie visible du travail en scorant 12 points d’affilée pour remettre la Jeu à flots (70-73, 35e minute). « Il est tellement agressif, il peut apporter de plein de façons différentes », souligne Darius McGhee.

Both GACH
Both GACH
18
PTS
7
REB
1
PDE
Logo EuroCup
JLB
85 82
CHE

Ou prenez Adam Mokoka, aussi. On a l’habitude de dire que la défense peut faire partie du travail de l’ombre, imperceptible pour le grand public, mais quand c’est l’ancien Bull qui s’y colle, si, cela saute aux yeux… « C’est dur de remonter le ballon face à Adam, hein », sourit son coéquipier, McGhee. Allez donc demander à l’ancien gravelinois Corey Davis, option n°1 des Niners (25 points à 8/15), qui a dû se le coltiner tout terrain toute la soirée et qui avait du mal à garder sa frustration pour lui…

Adam MOKOKA
Adam MOKOKA
15
PTS
5
REB
2
PDE
Logo EuroCup
JLB
85 82
CHE

Amadou Sow très critiqué par son coach

Développant une intensité hors du commun, l’arrière originaire de Cergy-Pontoise a parfaitement incarné la dimension physique d’un match qui n’avait rien à envier aux joutes de Betclic ÉLITE, peut-être de par le côté très français de Chemnitz qui s’est présenté avec cinq anciens LNBers en Bresse : Corey Davis donc, mais aussi Gavin SchillingKaza Kajami-Keane ainsi que les ex-strasbourgeois Kostja Mushidi et Amadou Sow (5 fautes chacun, en respectivement 10 et 13 minutes), ciblés par leur coach Rodrigo Pastore en conférence de presse. « On aurait aimé qu’ils nous apportent beaucoup plus. 5 fautes en 13 minutes et -16 de +/-, on attend bien plus d’Amadou ! » 

L’arbitrage n’a pas plus à Chemnitz

S’il est resté très policé, le technicien argentin était également contrarié par un arbitrage, supposément favorable à la JL. « Les mathématiques disent que nous avons été plus agressifs que Bourg (31 fautes à 21 pour Chemnitz, ndlr). Or, je n’ai pas trouvé que c’était le cas sur le terrain. Nos manieurs de ballon auraient pu être traités d’une façon un peu différente. Je n’ai même pas trouvé que c’était notre match le plus physique de la saison. La défense tout terrain de Mokoka, ça, c’est physique ! J’ai vu certaines situations un peu différemment que les arbitres, mais peut-être que je me trompe… » 

Longtemps léthargique offensivement, surtout face à une équipe qui s’est présentée sans trois éléments majeurs (Nike Sibande, John Newman III et Kevin Yebo, n°5 de l’EuroCup à l’évaluation), la JL Bourg a donc suivi la révolte initiée par le duo Mokoka – Gach pour finalement l’emporter 85-82. « À -13, on est resté ensemble », relève Darius McGhee. « On s’entraîne si dur que l’on croit dur comme fer les uns en les autres. On savait que ça allait tourner à un moment. Il fallait juste rester ensemble et continuer à se battre. Ça s’est fait doucement, mais sûrement… » 

– Journée 6

« Il y a dix jours, on aurait perdu ce match » 

« On a joué comme on le voulait à la fin », apprécie Frédéric Fauthoux. « Les gars ont été excellents défensivement dans les cinq dernières minutes et ça nous a donné du rythme en attaque. À l’usure, avec les rotations, les gars sur le parquet ont réussi à apporter ce petit plus qui fait qu’on a réussi ce match d’un niveau très élevé en termes d’intensité. Là où il y a dix jours, on aurait perdu ce match, on l’a gagné cette fois… C’est une victoire sur laquelle on peut construire. » 

Both Gach a marqué 14 de ses 18 points dans le quatrième quart-temps (photo : Jacques Cormarèche)

Et si « les mathématiques » ont déplu aux Niners ce mardi, elles sourient, en revanche, grandement à la JL Bourg, qui profite de la défaite du Besiktas Istanbul à Podgorica (79-82) pour reprendre seule les commandes de son groupe au tiers de la première phase (5v-1d). « À nous de continuer notre petit bonhomme de chemin pour continuer à progresser, il reste des matchs très compliqués. Restons humbles, on sait qui on est, on avance. » Et c’est toujours plus facile de le faire avec un tel succès en poche…

Les statistiques sont disponibles ici

À Bourg-en-Bresse,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
EuroCup
EuroCup
Suivre
Both Gach
Both Gach
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague Féminine
00h00Basket Landes et Bourges rejoignent les Flammes Carolo au second tour !
EuroCup
00h00« Une victoire sur laquelle on peut construire » : la JL Bourg signe un final ébouriffant contre Chemnitz !
Fiba Europe Cup
00h00Victoire très précieuse de la JDA Dijon en Italie : tout est encore possible !
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon en pôle position pour faire venir le prospect Noa Kouakou-Heugue, déçu de la NBL
Basketball Champions League
00h00Cholet prend sa revanche en prolongations sur l’Hapoel Holon malgré un Jordan McRae en feu
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
NBA
00h00Victor Wembanyama perd un coéquipier prolifique pour plusieurs semaines
ELITE 2
00h00Antoine Eïto et Antibes se séparent officiellement
NBA
00h00Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?
EuroLeague
00h00Spencer Dinwiddie porte le Bayern Munich avant d’affronter Paris
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
NBA
00h00Victor Wembanyama perd un coéquipier prolifique pour plusieurs semaines
NBA
00h00Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?
NBA
00h00Houston Rockets – Dallas Mavericks : un duel texan explosif dominé par Amen Thompson et Kevin Durant
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo crucifie les Pacers au buzzer : soirée magique à Indianapolis
Sidy Cissoko a marqué 5 points en 14 minutes contre les Lakers ce lundi
NBA
00h00Sidy Cissoko joue enfin et réalise de belles séquences face aux Lakers
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Le MSB restera toujours dans mon cœur ! »
Rudy Gobert a dominé Brooklyn ce lundi 3 novembre
NBA
00h00Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn
Alexandre Sarr face à Karl-Anthony Towns
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly se montrent dans la défaite des Wizards face aux Knicks
Zaccharie Risacher au tir contre Cleveland
NBA
00h00Zaccharie Risacher bat son record de passes mais peine à s’imposer à Atlanta
1 / 0