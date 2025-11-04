« Une victoire sur laquelle on peut construire » : la JL Bourg signe un final ébouriffant contre Chemnitz !

Il restait un peu plus de 7 minutes à jouer à Bourg-en-Bresse quand Robbie Beran a déprimé un peu plus Ékinox. Une coupe, presque en trottinant, sous le cercle et un panier pour offrir 13 points d’avance à Chemnitz (58-71). Et le spectre d’un premiers revers européen à domicile qui se profilait pour la JL Bourg.

Gach – Mokoka, quel duo !

Sauf qu’il y a visiblement, dans cette équipe, des joueurs qui abhorrent la défaite. Prenez Both Gach par exemple. L’ailier sud-soudanais s’est chargé de la partie visible du travail en scorant 12 points d’affilée pour remettre la Jeu à flots (70-73, 35e minute). « Il est tellement agressif, il peut apporter de plein de façons différentes », souligne Darius McGhee.

Ou prenez Adam Mokoka, aussi. On a l’habitude de dire que la défense peut faire partie du travail de l’ombre, imperceptible pour le grand public, mais quand c’est l’ancien Bull qui s’y colle, si, cela saute aux yeux… « C’est dur de remonter le ballon face à Adam, hein », sourit son coéquipier, McGhee. Allez donc demander à l’ancien gravelinois Corey Davis, option n°1 des Niners (25 points à 8/15), qui a dû se le coltiner tout terrain toute la soirée et qui avait du mal à garder sa frustration pour lui…

Amadou Sow très critiqué par son coach

Développant une intensité hors du commun, l’arrière originaire de Cergy-Pontoise a parfaitement incarné la dimension physique d’un match qui n’avait rien à envier aux joutes de Betclic ÉLITE, peut-être de par le côté très français de Chemnitz qui s’est présenté avec cinq anciens LNBers en Bresse : Corey Davis donc, mais aussi Gavin Schilling, Kaza Kajami-Keane ainsi que les ex-strasbourgeois Kostja Mushidi et Amadou Sow (5 fautes chacun, en respectivement 10 et 13 minutes), ciblés par leur coach Rodrigo Pastore en conférence de presse. « On aurait aimé qu’ils nous apportent beaucoup plus. 5 fautes en 13 minutes et -16 de +/-, on attend bien plus d’Amadou ! »

L’arbitrage n’a pas plus à Chemnitz

S’il est resté très policé, le technicien argentin était également contrarié par un arbitrage, supposément favorable à la JL. « Les mathématiques disent que nous avons été plus agressifs que Bourg (31 fautes à 21 pour Chemnitz, ndlr). Or, je n’ai pas trouvé que c’était le cas sur le terrain. Nos manieurs de ballon auraient pu être traités d’une façon un peu différente. Je n’ai même pas trouvé que c’était notre match le plus physique de la saison. La défense tout terrain de Mokoka, ça, c’est physique ! J’ai vu certaines situations un peu différemment que les arbitres, mais peut-être que je me trompe… »

Longtemps léthargique offensivement, surtout face à une équipe qui s’est présentée sans trois éléments majeurs (Nike Sibande, John Newman III et Kevin Yebo, n°5 de l’EuroCup à l’évaluation), la JL Bourg a donc suivi la révolte initiée par le duo Mokoka – Gach pour finalement l’emporter 85-82. « À -13, on est resté ensemble », relève Darius McGhee. « On s’entraîne si dur que l’on croit dur comme fer les uns en les autres. On savait que ça allait tourner à un moment. Il fallait juste rester ensemble et continuer à se battre. Ça s’est fait doucement, mais sûrement… »

« Il y a dix jours, on aurait perdu ce match »

« On a joué comme on le voulait à la fin », apprécie Frédéric Fauthoux. « Les gars ont été excellents défensivement dans les cinq dernières minutes et ça nous a donné du rythme en attaque. À l’usure, avec les rotations, les gars sur le parquet ont réussi à apporter ce petit plus qui fait qu’on a réussi ce match d’un niveau très élevé en termes d’intensité. Là où il y a dix jours, on aurait perdu ce match, on l’a gagné cette fois… C’est une victoire sur laquelle on peut construire. »

Et si « les mathématiques » ont déplu aux Niners ce mardi, elles sourient, en revanche, grandement à la JL Bourg, qui profite de la défaite du Besiktas Istanbul à Podgorica (79-82) pour reprendre seule les commandes de son groupe au tiers de la première phase (5v-1d). « À nous de continuer notre petit bonhomme de chemin pour continuer à progresser, il reste des matchs très compliqués. Restons humbles, on sait qui on est, on avance. » Et c’est toujours plus facile de le faire avec un tel succès en poche…

À Bourg-en-Bresse,