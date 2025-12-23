Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite

NBA - Moussa Diabaté a encore pesé de toutes ses forces ce lundi en NBA. L’intérieur français des Hornets a compilé 14 rebonds et 6 interceptions à Cleveland, illustrant une nouvelle fois son impact bien au-delà des statistiques.
|
00h00
Résumé
Écouter
Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite

Moussa Diabaté s’est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland

Crédit photo : © David Richard-Imagn Images

Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) n’a pas changé de recette. Ce lundi 22 décembre, le Français a livré une prestation typique de sa part avec les Charlotte Hornets, dans une défaite serrée à Cleveland (139-132). Peu utilisé offensivement, mais omniprésent dans l’énergie, le rebond et la défense, il a terminé avec un différentiel positif (+8) malgré un revers collectif de sept points.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
5
PTS
14
REB
2
PDE
Logo NBA
CLE
139 132
CHA

Une activité défensive hors norme pour Moussa Diabaté

En 28 minutes, Moussa Diabaté a noirci la feuille de stats de manière atypique mais précieuse : 5 points, 14 rebonds dont 6 offensifs, 2 passes décisives et surtout 6 interceptions, un record en carrière. Une performance rare, qui le place parmi les très rares joueurs cette saison à cumuler au moins 14 rebonds et 6 interceptions sur un même match, aux côtés de Jalen Johnson.

Si son adresse est restée limitée (2/6 au tir), l’ancien joueur passé par Charenton a constamment pesé sur les lignes de passe et dans la bataille du rebond, apportant une intensité qui a clairement changé le visage de Charlotte lorsqu’il était sur le parquet.

Un rôle encore fluctuant, mais un impact évident

Avant cette rencontre, le contexte n’était pourtant pas favorable. Sur ses quatre derniers matchs, Diabaté restait sur des moyennes modestes, autour de 17 minutes, 3 points et 4 rebonds, dans un effectif des Hornets remanié et privé de Ryan Kalkbrenner au coup d’envoi. Face aux Cavaliers, il a répondu par l’effort, compensant le manque de repères offensifs par une débauche d’énergie.

LIRE AUSSI

Même dans une soirée où Cleveland, emmené par Donovan Mitchell (30 points) et Darius Garland (27 points et 10 passes), a fini par faire la différence, l’intérieur français a été l’un des moteurs de Charlotte, incarnant parfaitement ce profil de joueur dont l’impact ne se mesure pas uniquement aux points inscrits.

Charlotte s’incline, Diabaté confirme son ADN

Les Hornets ont longtemps tenu tête aux Cavaliers, avec 12 changements de leader et 10 égalités en première période, avant de céder dans le troisième quart-temps. LaMelo Ball (23 points, 9 passes) et Brandon Miller (20 points) ont porté l’attaque, mais l’apport défensif et l’activité de Moussa Diabaté ont maintenu Charlotte dans le match jusqu’au bout. Tidjane Salaün s’est contenté de 2 points à 1/4, 3 rebonds et 1 passe en 21 minutes.

Tidjane SALAÜN
Tidjane SALAÜN
2
PTS
3
REB
1
PDE
Logo NBA
CLE
139 132
CHA

Dans une NBA toujours plus tournée vers le scoring, le Français continue de se faire une place avec ce qui fait sa marque de fabrique : l’intensité, le combat et une capacité rare à multiplier les “winning plays”, même dans la défaite.

Noah Penda et Orlando largement battus

Utilisé 15 minutes, Noah Penda (1,99 m, 20 ans) n’a pas pu empêcher la large défaite du Magic contre les Warriors de Golden State (97-120). Le rookie français a cumulé 5 points à 2/3 et 4 rebonds en 15 minutes.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
La rencontre de ce samedi 20 décembre entre la JL Bourg et l'Elan Chalon a été très tendue
Betclic ELITE
00h00Bourg réagit, Chalon répond : « Nous appelons la JL à faire preuve de responsabilité et de discernement »
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
Edon Maxhuni, ici à Dijon, est de retour en Bourgogne avec le BCM, mais cette fois à Chalon
Betclic ELITE
00h00Face à l’Elan Chalon, le BCM Gravelines-Dunkerque compte sur le retour d’Edon Maxhuni
NBA
00h00Mohamed Diawara est désormais devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot est le nouveau meilleur marqueur de l’EuroLeague !
Léo Westermann et son équipe d'Obradoiro ont signé une victoire historique en Espagne
À l’étranger
00h00+70, la victoire historique de l’équipe de Léo Westermann avec Obradoiro
Le Fenerbahçe Istanbul va-t-il prolonger sa licence en EuroLeague
EuroLeague
00h00EuroLeague ou NBA Europe : l’ASVEL, le Real Madrid, Barcelone et le Fenerbahçe face à un choix décisif dès janvier
Betclic ELITE
00h00Gavin Ware (Limoges) suspendu contre Le Mans mardi ? Réponse le jour du match…
Le match entre la JL Bourg et l'Elan Chalon s'est révélé accroché, mais aussi très tendu
Betclic ELITE
00h00JL Bourg – Elan Chalon : un derby tendu suivi d’une communication acerbe
1 / 0
Livenews NBA
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
NBA
00h00Mohamed Diawara est désormais devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks
Rudy Gobert a passé le cap des 10 000 rebonds !
NBA
00h00Gobert entre dans l’histoire, Raynaud confirme, Traoré s’affirme
Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92 en 2022-2023
Betclic ELITE
00h00Le maire de Boulogne-Billancourt visé par une enquête sur le transfert de Wembanyama aux Metropolitans 92
Victor Wembanyama a dominé la raquette des Wizards ce dimanche
NBA
00h00Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes
NBA
00h00Alexandre Sarr, Noah Penda et Maxime Raynaud en double-double, Tidjane Salaün responsabilisé à Charlotte
NBA
00h00Record de points égalé et premier double-double en NBA pour Noah Penda !
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
NM1
00h00Ja Morant et les Metropolitans, l’improbable union : la superstar NBA investit à Levallois !
1 / 0