Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite

Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) n’a pas changé de recette. Ce lundi 22 décembre, le Français a livré une prestation typique de sa part avec les Charlotte Hornets, dans une défaite serrée à Cleveland (139-132). Peu utilisé offensivement, mais omniprésent dans l’énergie, le rebond et la défense, il a terminé avec un différentiel positif (+8) malgré un revers collectif de sept points.

Une activité défensive hors norme pour Moussa Diabaté

En 28 minutes, Moussa Diabaté a noirci la feuille de stats de manière atypique mais précieuse : 5 points, 14 rebonds dont 6 offensifs, 2 passes décisives et surtout 6 interceptions, un record en carrière. Une performance rare, qui le place parmi les très rares joueurs cette saison à cumuler au moins 14 rebonds et 6 interceptions sur un même match, aux côtés de Jalen Johnson.

Si son adresse est restée limitée (2/6 au tir), l’ancien joueur passé par Charenton a constamment pesé sur les lignes de passe et dans la bataille du rebond, apportant une intensité qui a clairement changé le visage de Charlotte lorsqu’il était sur le parquet.

Moussa Diabaté 🇫🇷 cette nuit : 5 points

14 rebonds (dont 6 offensifs)

2 passes

6 interceptions (career-high)

2/6 au tir

en 28 minutes Bon bah Moussa a fait du Moussa quoi mdr. +8 de plus/minus dans une défaite de 7 points, voilà voilàpic.twitter.com/XRMysvNdWB — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) December 23, 2025

Un rôle encore fluctuant, mais un impact évident

Avant cette rencontre, le contexte n’était pourtant pas favorable. Sur ses quatre derniers matchs, Diabaté restait sur des moyennes modestes, autour de 17 minutes, 3 points et 4 rebonds, dans un effectif des Hornets remanié et privé de Ryan Kalkbrenner au coup d’envoi. Face aux Cavaliers, il a répondu par l’effort, compensant le manque de repères offensifs par une débauche d’énergie.

Même dans une soirée où Cleveland, emmené par Donovan Mitchell (30 points) et Darius Garland (27 points et 10 passes), a fini par faire la différence, l’intérieur français a été l’un des moteurs de Charlotte, incarnant parfaitement ce profil de joueur dont l’impact ne se mesure pas uniquement aux points inscrits.

Charlotte s’incline, Diabaté confirme son ADN

Les Hornets ont longtemps tenu tête aux Cavaliers, avec 12 changements de leader et 10 égalités en première période, avant de céder dans le troisième quart-temps. LaMelo Ball (23 points, 9 passes) et Brandon Miller (20 points) ont porté l’attaque, mais l’apport défensif et l’activité de Moussa Diabaté ont maintenu Charlotte dans le match jusqu’au bout. Tidjane Salaün s’est contenté de 2 points à 1/4, 3 rebonds et 1 passe en 21 minutes.

Dans une NBA toujours plus tournée vers le scoring, le Français continue de se faire une place avec ce qui fait sa marque de fabrique : l’intensité, le combat et une capacité rare à multiplier les “winning plays”, même dans la défaite.