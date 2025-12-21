Record de points égalé et premier double-double en NBA pour Noah Penda !

À un mois de retrouver l’Europe à l’occasion du NBA Berlin Game (15 janvier), le Orlando Magic de Franz Wagner n’hésite plus à responsabiliser son rookie français Noah Penda (1,99 m, 20 ans). La franchise floridienne a dû passer par la prolongation pour s’imposer à Utah (127-128), comptant sur l’ancien Manceau même dans ces minutes cruciales.

NOAH PENDA OH MY- pic.twitter.com/VJ4uFe9AI1 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) December 21, 2025

Noah Penda dans les pas de Dwight Howard au Magic

Penda a disputé 24 minutes pour 13 points, un record égalé pour lui, à 6/11 aux tirs. Il y ajoute 12 rebonds, composant ainsi son premier double-double en NBA, mais aussi 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. Rendant la confiance de son coach au centuple, Noah Penda inscrit son nom auprès d’anciennes gloires de la franchise.

L’ailier est le premier rookie du Magic à enregistrer plus de 10 points, plus de 10 rebonds, plus de 2 contres et plus de 2 interceptions depuis Dwight Howard. Rien que ça. Voilà une soirée qui fera date pour le Français, qui peut prendre cette performance comme une référence dans son début de carrière NBA.