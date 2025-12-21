Record de points égalé et premier double-double en NBA pour Noah Penda !
Noah Penda a enregistré son premier double-double en NBA lors du court succès d’Orlando à Utah.
À un mois de retrouver l’Europe à l’occasion du NBA Berlin Game (15 janvier), le Orlando Magic de Franz Wagner n’hésite plus à responsabiliser son rookie français Noah Penda (1,99 m, 20 ans). La franchise floridienne a dû passer par la prolongation pour s’imposer à Utah (127-128), comptant sur l’ancien Manceau même dans ces minutes cruciales.
Noah Penda dans les pas de Dwight Howard au Magic
Penda a disputé 24 minutes pour 13 points, un record égalé pour lui, à 6/11 aux tirs. Il y ajoute 12 rebonds, composant ainsi son premier double-double en NBA, mais aussi 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. Rendant la confiance de son coach au centuple, Noah Penda inscrit son nom auprès d’anciennes gloires de la franchise.
L’ailier est le premier rookie du Magic à enregistrer plus de 10 points, plus de 10 rebonds, plus de 2 contres et plus de 2 interceptions depuis Dwight Howard. Rien que ça. Voilà une soirée qui fera date pour le Français, qui peut prendre cette performance comme une référence dans son début de carrière NBA.
Noah Penda vs. the Utah Jazz:
13 points
12 rebounds
2 blocks
2 steals
He is the first Magic rookie to record 10+ PTS, 10+ REB, 2+ BLK, and 2+ STL since Dwight Howard.#MakeItMagic pic.twitter.com/4cLR6Eu0on
— ORLmuse (@ORLmuse) December 21, 2025
