Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »

Quelques heures avant le succès serré des Minnesota Timberwolves face aux Raptors (128-126), Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a pris la parole sur le projet NBA Europe. Auteur d’un double-double (10 points, 12 rebonds), l’intérieur tricolore a répondu aux questions du journaliste de Mundo Deportivo Toni Canyameras, livrant un avis globalement très favorable à l’initiative portée par la NBA.

Un projet jugé « très prometteur » par Gobert

Interrogé sur la création d’une ligue européenne sous l’égide de la NBA, Rudy Gobert n’a pas caché son enthousiasme :

« Je pense que cela peut être très prometteur. Je crois que nous n’avons pas encore exploré tout le potentiel du basket en Europe, et j’espère que cela pourra y contribuer. Le basket continue de grandir chaque jour en Europe, beaucoup de gens adorent ce sport. Ils veulent voir le meilleur spectacle de basket possible, et les fans le méritent.»

Le quadruple Défenseur de l’année NBA reconnaît toutefois la place centrale occupée par l’EuroLeague, tout en estimant qu’un développement supplémentaire reste possible.

« Évidemment, l’EuroLeague est une grande ligue, mais je pense qu’il y a encore davantage de potentiel à exploiter », a-t-il ajouté, rejoignant ainsi l’argumentaire de la NBA autour de la dimension entertainment et commerciale du basket européen.

🏀🇪🇺 Rudy Gobert, told @mundodeportivo he think NBA Europe can make European basketball reach its full potential “Obviously the EuroLeague is a great league, but I think there is even more potential we can tap into” pic.twitter.com/O9Pw1r2qxD — Toni Canyameras (@Canyameridis71) February 4, 2026

Paris et le PSG, un potentiel attractif

Alors que plusieurs grands clubs européens sont évoqués dans le cadre de NBA Europe, le Paris Saint-Germain apparaît comme l’un des plus cités. Sur ce point, Rudy Gobert s’est montré particulièrement enthousiaste :

« Je pense que Paris est une ville incroyable. C’est l’une de ces villes uniques au monde, qui attire énormément de fans locaux mais aussi beaucoup de touristes internationaux. Avoir une grande équipe de basket là-bas serait incroyable pour la ville », a estimé l’intérieur de 33 ans. « Je trouve que le Paris Basketball fait des choses formidables, mais je pense sincèrement qu’il existe encore des opportunités incroyables là-bas », a-t-il poursuivi.

Des discussions encore indirectes avec la NBA

Le commissionnaire de la NBA, Adam Silver, a récemment indiqué avoir échangé avec plusieurs stars européennes, comme Luka Dončić ou Franz Wagner, au sujet de NBA Europe. De son côté, Rudy Gobert assure ne pas avoir été contacté directement : « Pas vraiment. La NBPA a eu quelques discussions à ce sujet, j’en ai entendu parler, mais pas directement avec la NBA », a-t-il conclu.

Si le pivot de Minnesota va garder un œil sur ce qu’il se passe sur son continent, il va devoir garder l’esprit à la compétition, alors que les équipes viennent de passer les 2/3 de la saison régulière. Les Wolves sont cinquièmes de la conférence Ouest avec 32 victoires en 52 rencontres.