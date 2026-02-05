Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »

Quelques minutes après la folle victoire (86-85) de la JL Bourg face aux London Lions, marquée par un incroyable 9-0 dans les 50 dernières secondes, Frédéric Fauthoux a laissé éclater son agacement. Ce succès permet pourtant aux Burgiens d’assurer au minimum la deuxième place de leur groupe, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale sans passer par le play-in. Mais l’entraîneur de la Jeu a rapidement déplacé le débat vers un autre terrain : celui du calendrier.

Déjà tourné vers le match à venir, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas compris la programmation du prochain match de championnat, prévu vendredi à 20h30 face à Boulazac, soit moins de 48 heures après le buzzer final du choc européen.

Un calendrier jugé « presque dangereux »

Déjà privé d’Adam Mokoka et confronté à plusieurs pépins physiques dans son effectif, Frédéric Fauthoux a estimé que cette situation mettait directement en danger la santé de ses joueurs. Le technicien landais n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la programmation de la Ligue Nationale de Basket.

« On a des organismes fatigués, on enchaîne les matches, on enchaîne les blessés… Ce (mercredi) soir je suis très heureux pour les gars et pour le club, par contre je suis très en colère. Il y a un ou deux mois, on a prévenu qu’on ne pouvait pas mettre le match de Boulazac dans 48 heures, et les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait. C’est vraiment pénible, je ne sais pas dans quel état on sera vendredi. Pour la confiance c’est bien, mais pour la santé des joueurs, c’est presque dangereux. »

Boulazac avec l’avantage de la fraîcheur

En face, Boulazac arrive donc avec un net avantage sur le plan physique. Les Périgourdins n’ont plus joué depuis le week-end dernier et restent sur une victoire éclatante, 103-87, sur le parquet du champion de France en titre, celui du Paris Basketball. Un contraste de préparation qui n’a fait que renforcer l’agacement du staff burgien, alors que la JL Bourg continue de jongler entre ambitions européennes et exigences du championnat.