Betclic ELITE

Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »

Betclic ELITE - Frédéric Fauthoux n’a pas caché sa colère après la victoire de la JL Bourg face aux London Lions. Le coach bressan a vivement critiqué la programmation de la LNB, à moins de 48 heures de la réception de Boulazac.
|
00h00
Résumé
Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu'on fait »

Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d’EuroCup

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Quelques minutes après la folle victoire (86-85) de la JL Bourg face aux London Lions, marquée par un incroyable 9-0 dans les 50 dernières secondes, Frédéric Fauthoux a laissé éclater son agacement. Ce succès permet pourtant aux Burgiens d’assurer au minimum la deuxième place de leur groupe, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale sans passer par le play-in. Mais l’entraîneur de la Jeu a rapidement déplacé le débat vers un autre terrain : celui du calendrier.

LIRE AUSSI

Déjà tourné vers le match à venir, le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas compris la programmation du prochain match de championnat, prévu vendredi à 20h30 face à Boulazac, soit moins de 48 heures après le buzzer final du choc européen.

Un calendrier jugé « presque dangereux »

Déjà privé d’Adam Mokoka et confronté à plusieurs pépins physiques dans son effectif, Frédéric Fauthoux a estimé que cette situation mettait directement en danger la santé de ses joueurs. Le technicien landais n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la programmation de la Ligue Nationale de Basket.

« On a des organismes fatigués, on enchaîne les matches, on enchaîne les blessés… Ce (mercredi) soir je suis très heureux pour les gars et pour le club, par contre je suis très en colère. Il y a un ou deux mois, on a prévenu qu’on ne pouvait pas mettre le match de Boulazac dans 48 heures, et les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait. C’est vraiment pénible, je ne sais pas dans quel état on sera vendredi. Pour la confiance c’est bien, mais pour la santé des joueurs, c’est presque dangereux. »

Boulazac avec l’avantage de la fraîcheur

En face, Boulazac arrive donc avec un net avantage sur le plan physique. Les Périgourdins n’ont plus joué depuis le week-end dernier et restent sur une victoire éclatante, 103-87, sur le parquet du champion de France en titre, celui du Paris Basketball. Un contraste de préparation qui n’a fait que renforcer l’agacement du staff burgien, alors que la JL Bourg continue de jongler entre ambitions européennes et exigences du championnat.

Boulazac
Boulazac
Suivre

Commentaires

deideur67
Oh la ptite pleureuse le ptit chouchou protégé est en colère
supp01
même en alsace.....décidément ils sont partout..... est-ce que la sig et nanterre seraient aussi performantes avec le calendrier imposé aux équipes de bcl et eurocup qui jouent au même rythme que celles d'euroligue sans l'effectif xxl ? je pense que les coachs de chalon et du mans seront unanimes dans leur réponse....celui de cholet doit presque être soulagé d'en avoir terminé. après les clubs ont choisi.......
seiguementvotre
C'est une pleureuse, mais quand il dénonce quelque chose de juste, pourquoi ne pas le suivre ?
matthieudittp
*Ce n'est pas un déplacement à Boulazac, c'est une réception de l'équipe de Boulazac !
lulutoutvert
coté transport, ça devrait aller, mais effectivement moins de 48 h, c'est limite non. alors qu'un Gravelines contre Saint Quentin, ça aurait pu mettre du piquant pour entamer la journée, non ?
matthieudittp
Oui bien sûr, c'est carrément abusé !
frenchpaul1988- Modifié
Au moins on ne peut pas dire que la LNB protège la JL sur ce coup-là... Et à une époque où la santé des athlètes est un problème de plus en plus fréquemment évoqué, la LNB montre combien elle se sent concernée en alourdissant les calendriers - compétitions annexes anecdotiques qui donnent une surchage inutile à certains (Leader's Cup, Supercoupe...), programmation de matches qui ne tient pas compte des calendriers européens (Paris a connu le même souci que la JL l'an passé avec un match d'EuroLeague et un en BE sur un même week-end il me semble)... Bientôt les européens auront des calendriers dignes de la NBA avec des matches tous les 2-3 jours voire deux jours de suite.
