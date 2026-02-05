Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets

Un troisième quart-temps décisif pour Boston

Le tournant du match s’est produit au troisième quart-temps, lorsque les Celtics ont pris le contrôle de la rencontre. Après un 3-points d’Amen Thompson qui maintenait Houston à seulement quatre points de retard, Boston a répondu par un run dévastateur de 18-3 pour creuser l’écart à 67-48.

Durant cette séquence cruciale, les Celtics ont réussi cinq 3-points, avec notamment deux paniers primés de Derrick White et deux autres de Baylor Scheierman. White a ensuite enfoncé le clou en menant un nouveau run de 10-1, marquant les huit premiers points de cette série avec deux nouveaux 3-points, portant l’avance à 77-51.

Boston's backcourt was ELECTRIC in their road win ☘️ Derrick White: 28 PTS, 8 AST, 6 3PM

Payton Pritchard: 27 PTS, 7 AST, 5 3PM pic.twitter.com/GhwusL5wX2 — NBA (@NBA) February 5, 2026

Tensions et exclusions du côté de Houston

La frustration des Rockets s’est manifestée en fin de troisième quart-temps avec l’exclusion de leur coach Ime Udoka. L’ancien entraîneur des Celtics a écopé de deux fautes techniques consécutives après avoir contesté une faute sifflée contre Reed Sheppard. Boston a converti les quatre lancers francs accordés pour porter le score à 87-63 avant le dernier quart-temps.

Les tensions se sont poursuivies au quatrième quart avec l’exclusion d’Alperen Sengun, qui a reçu deux fautes techniques pour avoir protesté auprès des arbitres suite à un non-sifflet. Le pivot turc, auteur de 39 points et 16 rebonds lors de la victoire contre Indiana lundi, n’a pu terminer cette rencontre, se contentant de 13 points et 9 rebonds.

Neemias Queta a également brillé pour Boston avec 10 points et un record personnel de 19 rebonds, tandis que Luka Garza a ajouté 19 points. Du côté de Houston, Kevin Durant a mené l’attaque avec 15 points lors de son retour après une entorse à la cheville gauche. Les Celtics recevront Miami vendredi, tandis que les Rockets accueilleront Charlotte jeudi.