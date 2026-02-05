Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder

Jared McCain rejoint Oklahoma City contre un premier tour de Draft 2026 et trois seconds tours. Le jeune arrière de 21 ans, ancien favori pour le titre de Rookie de l'année, quitte Philadelphie pour les champions en titre malgré ses difficultés actuelles.
|
00h00
Résumé
Écouter
NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder

Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d’adresse au tir.

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Les Philadelphie Sixers ont officialisé le transfert de Jared McCain vers le Thunder, selon les informations d’ESPN. L’arrière de 21 ans rejoint les champions NBA en titre contre le premier tour de Draft 2026 des Houston Rockets et trois choix au second tour (2027, 2028 Milwaukee et 2028 OKC).

Un pari sur l’avenir pour le Thunder

McCain, sélectionné en 16e position lors de la Draft 2024, avait brillé lors de sa saison rookie avec des moyennes de 15,3 points, 2,6 passes et 2,4 rebonds par match, tout en affichant 38,1% de réussite à 3-points. Désigné meilleur rookie du mois de novembre en Conférence Est, il était alors en course pour le trophée de Rookie de l’année avant qu’une grave blessure au genou ne vienne stopper net sa progression.

Cette saison, McCain n’a jamais retrouvé son niveau d’antan. Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d’adresse au tir. Sa blessure au pouce droit survenue avant le début de saison l’avait déjà handicapé, retardant ses débuts jusqu’au 4 novembre.

Pour Oklahoma City, ce transfert représente une opportunité intéressante d’acquérir un jeune talent à potentiel sans se déplumer outre mesure. Le timing semble d’ailleurs parfait puisque Shai Gilgeous-Alexander souffre actuellement d’une blessure abdominale qui le tiendra éloigné des parquets jusqu’après la pause All-Star.

Philadelphie fait le ménage dans son effectif

Du côté des Sixers, ce transfert permet de récupérer des atouts pour l’avenir tout en libérant de l’espace salarial. La franchise était légèrement au-dessus du luxury tax avec seulement 1,3 million de dollars d’écart, et le départ du salaire de 4,2 millions de McCain règle temporairement ce problème.

Cette transaction offre également plus de flexibilité à Philadelphie pour conserver Quentin Grimes lors de la prochaine free agency et permet de convertir le contrat two-way de Dominick Barlow en contrat standard. L’émergence de V.J. Edgecombe, troisième choix de la Draft 2025, avait également réduit les opportunités de McCain dans la rotation.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Le MVP du dernier Final Four envoyé chez les Milwaukee Bucks
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
Frédéric Fauthoux regrette que la JL Bourg soit contrainte de jouer à Boulazac ce vendredi soir, deux jours après un match d'EuroCup
Betclic ELITE
00h00Frédéric Fauthoux en colère contre le calendrier LNB : « Les gens qui programment les matches ne respectent pas le travail qu’on fait »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le MVP du dernier Final Four envoyé chez les Milwaukee Bucks
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
1 / 0