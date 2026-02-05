NBA Trade Deadline : Jared McCain transféré au Thunder

Les Philadelphie Sixers ont officialisé le transfert de Jared McCain vers le Thunder, selon les informations d’ESPN. L’arrière de 21 ans rejoint les champions NBA en titre contre le premier tour de Draft 2026 des Houston Rockets et trois choix au second tour (2027, 2028 Milwaukee et 2028 OKC).

Un pari sur l’avenir pour le Thunder

McCain, sélectionné en 16e position lors de la Draft 2024, avait brillé lors de sa saison rookie avec des moyennes de 15,3 points, 2,6 passes et 2,4 rebonds par match, tout en affichant 38,1% de réussite à 3-points. Désigné meilleur rookie du mois de novembre en Conférence Est, il était alors en course pour le trophée de Rookie de l’année avant qu’une grave blessure au genou ne vienne stopper net sa progression.

BREAKING: The Philadelphia 76ers are trading guard Jared McCain to the Oklahoma City Thunder for a 2026 Rockets first-round pick and three second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/0wGXxzPURG — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2026

Cette saison, McCain n’a jamais retrouvé son niveau d’antan. Limité à 16,8 minutes de temps de jeu par match, il tourne à seulement 6,6 points, 2,0 rebonds et 1,7 passes avec 38,5% d’adresse au tir. Sa blessure au pouce droit survenue avant le début de saison l’avait déjà handicapé, retardant ses débuts jusqu’au 4 novembre.

Pour Oklahoma City, ce transfert représente une opportunité intéressante d’acquérir un jeune talent à potentiel sans se déplumer outre mesure. Le timing semble d’ailleurs parfait puisque Shai Gilgeous-Alexander souffre actuellement d’une blessure abdominale qui le tiendra éloigné des parquets jusqu’après la pause All-Star.

🚨 BREAKING: Shai Gilgeous-Alexander suffered an abdominal strain against the Orlando Magic and is out indefinitely 😳 He will be re-evaluated following the All-Star break, and won't take his place in the All Star game. pic.twitter.com/XURoOH6F1R — Basketball Forever (@bballforever_) February 4, 2026

Philadelphie fait le ménage dans son effectif

Du côté des Sixers, ce transfert permet de récupérer des atouts pour l’avenir tout en libérant de l’espace salarial. La franchise était légèrement au-dessus du luxury tax avec seulement 1,3 million de dollars d’écart, et le départ du salaire de 4,2 millions de McCain règle temporairement ce problème.

Cette transaction offre également plus de flexibilité à Philadelphie pour conserver Quentin Grimes lors de la prochaine free agency et permet de convertir le contrat two-way de Dominick Barlow en contrat standard. L’émergence de V.J. Edgecombe, troisième choix de la Draft 2025, avait également réduit les opportunités de McCain dans la rotation.