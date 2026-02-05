Recherche
Betclic ELITE

Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom

EuroLeague - L’AS Monaco Basket traverse une crise sans précédent, marquée par un assèchement de ses liquidités et une accumulation de dettes. Pour mesurer l’ampleur du problème, BeBasket publiera un tableau retraçant l’évolution des salaires de la Roca Team depuis 2019-2020, révélant une augmentation exponentielle sous l’ère Aleksej Fedorycsev.
00h00
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’AS Monaco Basket vit l’une des périodes les plus critiques de son histoire récente. Si le club continue de performer sur le terrain, la réalité économique est tout autre : la trésorerie ne permet plus de faire face aux charges colossales générées par un modèle devenu hors de contrôle.

Pour mieux comprendre cette situation, BeBasket partagera prochainement un tableau détaillant l’évolution des salaires de la Roca Team depuis la saison 2019-2020 jusqu’à 2024-2025, à partir de données issues de BasketEurope. Un document édifiant, qui met en lumière une progression spectaculaire des dépenses salariales.

Une masse salariale qui s’envole avec l’arrivée d’Aleksej Fedorycsev

L’analyse de ces chiffres montre une rupture nette à partir de la saison 2021-2022, correspondant à la prise de contrôle du club par Aleksej Fedorycsev en cours de saison. Depuis cette période, la masse salariale de l’AS Monaco a connu une croissance exponentielle, jusqu’à atteindre un niveau inédit dans le basket français.

Cette stratégie a permis au club du Rocher de changer de dimension sportive, avec deux titres de champion de France en 2023 et 2024, puis une finale d’EuroLeague en 2025. Mais elle s’est accompagnée d’un modèle économique extrêmement fragile, reposant quasi exclusivement sur la capacité financière de son président.

LIRE AUSSI

Retards de salaire et tensions internes

Aujourd’hui, ce modèle a atteint ses limites. La trésorerie d’Aleksej Fedorycsev est gelée dans le contexte du conflit russo-ukrainien, empêchant le club d’assumer ses engagements. Les joueurs de la Roca Team ont notamment perçu leur salaire de novembre à la mi-janvier, après avoir menacé de faire grève. Ces paiements tardifs, parfois partiels, se répètent depuis plusieurs mois.

Malgré cela, les performances sportives n’ont pas immédiatement chuté, illustrant le professionnalisme d’un effectif évoluant dans un climat de plus en plus instable.

Un passif lourd auprès de multiples acteurs

Les joueurs ne sont pas les seuls concernés par ces impayés. Le passif du club s’étend à de nombreux acteurs de l’écosystème du basket. La Ligue nationale de basket attend notamment le règlement de la Luxury Tax 2025-2026, estimée à 2,25 millions d’euros, ainsi qu’un reliquat de 340 000 euros lié au contrat de Mike James pour la saison 2024-2025. L’EuroLeague réclame également 300 000 euros, tandis que des agents et prestataires extérieurs attendent toujours le paiement de commissions et de factures.

Face à cette accumulation, la situation est devenue intenable.

La Principauté reprend la main pour solder le passif

Étudiée en conseil du gouvernement puis par le Parlement monégasque, une solution institutionnelle a été retenue. La Principauté va reprendre le contrôle de la situation afin de solder le passif et permettre au club de poursuivre son activité.

Dans un communiqué volontairement évasif, l’AS Monaco Basket évoque une « phase de transition structurée », assurant que la situation est « stable sur le plan opérationnel » et que « les activités sportives se poursuivent normalement ».

Un modèle à reconstruire pour l’après-Fedorycsev

Ce discours institutionnel vise avant tout à rassurer supporters, partenaires, joueurs et observateurs. Avec un budget de 38,7 millions d’euros et près de 20 millions de masse salariale cette saison, l’AS Monaco dispose toujours d’une attractivité sportive forte, susceptible d’intéresser des repreneurs.

Le club parle désormais d’une « solution à long terme » et d’une issue « dans un avenir très proche ». Une formule qui laisse entrevoir la fin prochaine de l’ère Fedorycsev, et surtout l’ouverture d’un nouveau chapitre, avec un modèle économique à réinventer pour éviter que cette crise ne se reproduise.

Les plus grands salaires de l’AS Monaco…

…sur une saison

  1. Mike James: 3,0 M€ (2025-26)
  2. Mike James: 2,8 M€ (2024-25)
  3. Nikola Mirotic: 2,2 M€ (2025-26)
  4. Mike James: 2,0 M€ (2022-23)
  5. Mike James: 2,0 M€ (2023-24)

…en cumulé

  1. Mike James: 11,0 M€ en 5 saisons
  2. Donatas Motiejunas: 4,1 M€ en 5 saisons
  3. Élie Okobo: 3,5 M€ en 4 saisons
  4. Alpha Diallo: 3,4 M€ en 5 saisons
  5. Jordan Loyd: 3,2 M€ en 3 saisons

Et les salaires français ?

…sur une saison

  1. Élie Okobo: 1,3 M€ (2025-26)
  2. Adrien Moerman: 1,0 M€ (2022-23)
  3. Élie Okobo: 0,8 M€ (2024-25)
  4. Petr Cornelie: 0,8 M€ (2024-25)
  5. lie Okobo: 0,7 M€ (2022-23)

…en cumulé

  1. Élie Okobo: 3,5 M€ en 4 saisons
  2. Petr Cornelie: 1,5 M€ en 2 saisons
  3. Mam Jaiteh: 1,4 M€ en 2 saisons
  4. Terry Tarpey: 1,38 M€ en 3 saisons
  5. Matthew Strazel: 1,2 M€ en 4 saisons

Les plus grandes promotions de salaires à l’AS Monaco…

  1. Alpha Diallo: arrivé à Monaco à l’été 2021 pour seulement 160 K€, Alpha Diallo a vu son salaire revalorisé à 700 K€ dès l’été 2022, puis à 825 K€ à l’été 2023. Son salaire est encore estimé à 850 K€ pour la saison 2025-26.
  2. Matthew Strazel: arrivé en provenance de l’ASVEL pour un salaire dérisoire en 2022-23 de 75 K€, Matthew a ensuite connu une revalorisation continue: 200 K€ en 2023-24, 350 K€ en 2024-25 et 600 K€ en 2025-26.
  3. Élie Okobo: après un premier contrat de 3 ans à ~730 K€ par saison, Elie a signé un nouveau contrat à 1,3 M€ pour 2025-26.

 

Les salaires de Monaco pour la saison 2019-2020

JoueurNationalitéSalaire/moisSalaire totalNb de mois
Norris ColeEtats-Unis35 000280 0008
Dee BostEtats-Unis22 500270 00012
Elmedin KikanovicBosnie-Herzegovine22 083265 00012
Eric BucknerEtats-Unis19 167230 00012
Kim TillieFrance16 667200 00012
Paul LacombeFrance16 667200 00012
Wilfried YegueteFrance15 417185 00012
J.J. O’BrienEtats-Unis15 000180 00012
Yakuba OuattaraFrance15 000180 00012
Anthony ClemmonsEtats-Unis12 500150 00012
Landing SaneFrance12 500150 00012

 

Les salaires de Monaco pour la saison 2020-2021

JoueurNationalitéSalaire/moisSalaire totalNb de mois
Mathias LessortFrance20 833250 00012
Dee BostEtats-Unis17 500210 00012
Wilfried YegueteFrance15 417185 00012
Khadeen CarringtonEtats-Unis15 000180 00012
J.J. O’BrienEtats-Unis13 750165 00012
Abdoulaye NdoyeFrance13 333160 00012
Marcos KnightEtats-Unis13 333160 00012
Damien InglisFrance10 000120 00012
Rob GrayEtats-Unis15 000120 0008
Darral WillisEtats-Unis15 00075 0005
Yohan ChoupasFrance2 75033 00012

 

Les salaires de Monaco pour la saison 2021-2022

JoueurNationalitéSalaire/moisSalaire totalNb de mois
Mike JamesEtats-Unis100 0001 200 00012
Donatas MotiejunasLituanie50 000600 00012
Will ThomasEtats-Unis35 833430 00012
Danilo AndjusicSerbie27 500330 00012
Donta HallEtats-Unis22 083265 00012
Dwayne BaconEtats-Unis33 125265 0008
Leo WestermannFrance20 833250 00012
Brock MotumAustralie20 000240 00012
Rob GrayEtats-Unis19 167230 00012
Jerry BoutsieleFrance16 667200 00012
Yakuba OuattaraFrance16 667200 00012
Paris LeeEtats-Unis16 250195 00012
Ibrahima Fall FayeSenegal15 000180 00012
Alpha DialloEtats-Unis13 333160 00012

 

Les salaires de Monaco pour la saison 2022-2023

JoueurNationalitéSalaire/moisSalaire totalNb de mois
Mike JamesEtats-Unis166 6672 000 00012
Jordan LoydEtats-Unis91 6671 100 00012
Adrien MoermanFrance83 3331 000 00012
John Brown IIIEtats-Unis75 000900 00012
Donatas MotiejunasLituanie66 667800 00012
Donta HallEtats-Unis62 500750 00012
Alpha DialloEtats-Unis58 333700 00012
Elie OkoboFrance58 333700 00012
Jaron BlossomgameEtats-Unis33 333400 00012
Yakuba OuattaraFrance25 000300 00012
Yoan MakoundouFrance25 000300 00012
Chima MonekeNigeria22 917275 00012
Matthew StrazelFrance6 25075 00012

 

Les salaires de Monaco pour la saison 2023-2024

JoueurNationalitéSalaire/moisSalaire totalNb de mois
Mike JamesEtats-Unis200 0002 000 00010
Kemba WalkerEtats-Unis150 0001 500 00010
Jordan LoydEtats-Unis120 0001 200 00010
John Brown IIIEtats-Unis90 000900 00010
Alpha DialloEtats-Unis82 500825 00010
Donatas MotiejunasLituanie82 500825 00010
Donta HallEtats-Unis80 000800 00010
Elie OkoboFrance60 000700 00012
Mouhammadou JaitehFrance60 000700 00012
Petr CornelieFrance60 000700 00012
Jaron BlossomgameEtats-Unis42 500425 00010
Terry TarpeyFrance31 250375 00012
Yakuba OuattaraFrance25 000300 00012
Matthew StrazelFrance16 500200 00012

 

Les salaires de Monaco pour la saison 2024-2025

JoueurNationalitéSalaire/moisSalaire totalNb de mois
Mike JamesEtats-Unis233 3332 800 00012
Nick CalathesGrece140 0001 400 00010
Donatas MotiejunasLituanie83 3331 000 00012
Jordan LoydEtats-Unis102 222920 0009
Georgios PapagiannisGrece84 000840 00010
Alpha DialloEtats-Unis68 333820 00012
Elie OkoboFrance67 000800 00012
Petr CornelieFrance67 000800 00012
Mouhammadou JaitehFrance58 000700 00012
Jaron BlossomgameEtats-Unis54 167650 00012
Furkan KorkmazTurquie92 727510 0006
Vitto BrownEtats-Unis46 500465 00010
Terry TarpeyFrance33 300400 00012
Matthew StrazelFrance29 000350 00012
Juhann BegarinFrance22 500225 00010

 

Les salaires de Monaco pour la saison 2025-2026

JoueurNationalitéSalaire/moisSalaire totalNb de mois
Mike JamesEtats-Unis250 0003 000 00012
Nikola MiroticEspagne183 3002 200 00012
Daniel TheisAllemagne145 8001 750 00012
Elie OkoboFrance108 3001 300 00012
Nick CalathesGrece106 2001 275 00012
Donatas MotiejunasLituanie71 700860 00012
Alpha DialloEtats-Unis70 800850 00012
Nemanja NedovicSerbie66 700800 00012
Jaron BlossomgameEtats-Unis57 100685 00012
Kevarrius HayesEtats-Unis50 000600 00012
Matthew StrazelFrance50 000600 00012
Terry TarpeyFrance50 000600 00012
Yoan MakoundouFrance41 700500 00012
Juhann BegarinFrance22 900275 00012
David MichineauFrance20 800250 00012
