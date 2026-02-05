Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
L’AS Monaco Basket vit l’une des périodes les plus critiques de son histoire récente. Si le club continue de performer sur le terrain, la réalité économique est tout autre : la trésorerie ne permet plus de faire face aux charges colossales générées par un modèle devenu hors de contrôle.
Pour mieux comprendre cette situation, BeBasket partagera prochainement un tableau détaillant l’évolution des salaires de la Roca Team depuis la saison 2019-2020 jusqu’à 2024-2025, à partir de données issues de BasketEurope. Un document édifiant, qui met en lumière une progression spectaculaire des dépenses salariales.
Une masse salariale qui s’envole avec l’arrivée d’Aleksej Fedorycsev
L’analyse de ces chiffres montre une rupture nette à partir de la saison 2021-2022, correspondant à la prise de contrôle du club par Aleksej Fedorycsev en cours de saison. Depuis cette période, la masse salariale de l’AS Monaco a connu une croissance exponentielle, jusqu’à atteindre un niveau inédit dans le basket français.
Cette stratégie a permis au club du Rocher de changer de dimension sportive, avec deux titres de champion de France en 2023 et 2024, puis une finale d’EuroLeague en 2025. Mais elle s’est accompagnée d’un modèle économique extrêmement fragile, reposant quasi exclusivement sur la capacité financière de son président.
Retards de salaire et tensions internes
Aujourd’hui, ce modèle a atteint ses limites. La trésorerie d’Aleksej Fedorycsev est gelée dans le contexte du conflit russo-ukrainien, empêchant le club d’assumer ses engagements. Les joueurs de la Roca Team ont notamment perçu leur salaire de novembre à la mi-janvier, après avoir menacé de faire grève. Ces paiements tardifs, parfois partiels, se répètent depuis plusieurs mois.
Malgré cela, les performances sportives n’ont pas immédiatement chuté, illustrant le professionnalisme d’un effectif évoluant dans un climat de plus en plus instable.
Un passif lourd auprès de multiples acteurs
Les joueurs ne sont pas les seuls concernés par ces impayés. Le passif du club s’étend à de nombreux acteurs de l’écosystème du basket. La Ligue nationale de basket attend notamment le règlement de la Luxury Tax 2025-2026, estimée à 2,25 millions d’euros, ainsi qu’un reliquat de 340 000 euros lié au contrat de Mike James pour la saison 2024-2025. L’EuroLeague réclame également 300 000 euros, tandis que des agents et prestataires extérieurs attendent toujours le paiement de commissions et de factures.
Face à cette accumulation, la situation est devenue intenable.
La Principauté reprend la main pour solder le passif
Étudiée en conseil du gouvernement puis par le Parlement monégasque, une solution institutionnelle a été retenue. La Principauté va reprendre le contrôle de la situation afin de solder le passif et permettre au club de poursuivre son activité.
Dans un communiqué volontairement évasif, l’AS Monaco Basket évoque une « phase de transition structurée », assurant que la situation est « stable sur le plan opérationnel » et que « les activités sportives se poursuivent normalement ».
Un modèle à reconstruire pour l’après-Fedorycsev
Ce discours institutionnel vise avant tout à rassurer supporters, partenaires, joueurs et observateurs. Avec un budget de 38,7 millions d’euros et près de 20 millions de masse salariale cette saison, l’AS Monaco dispose toujours d’une attractivité sportive forte, susceptible d’intéresser des repreneurs.
Le club parle désormais d’une « solution à long terme » et d’une issue « dans un avenir très proche ». Une formule qui laisse entrevoir la fin prochaine de l’ère Fedorycsev, et surtout l’ouverture d’un nouveau chapitre, avec un modèle économique à réinventer pour éviter que cette crise ne se reproduise.
Les plus grands salaires de l’AS Monaco…
…sur une saison
- Mike James: 3,0 M€ (2025-26)
- Mike James: 2,8 M€ (2024-25)
- Nikola Mirotic: 2,2 M€ (2025-26)
- Mike James: 2,0 M€ (2022-23)
- Mike James: 2,0 M€ (2023-24)
…en cumulé
- Mike James: 11,0 M€ en 5 saisons
- Donatas Motiejunas: 4,1 M€ en 5 saisons
- Élie Okobo: 3,5 M€ en 4 saisons
- Alpha Diallo: 3,4 M€ en 5 saisons
- Jordan Loyd: 3,2 M€ en 3 saisons
Et les salaires français ?
…sur une saison
- Élie Okobo: 1,3 M€ (2025-26)
- Adrien Moerman: 1,0 M€ (2022-23)
- Élie Okobo: 0,8 M€ (2024-25)
- Petr Cornelie: 0,8 M€ (2024-25)
- lie Okobo: 0,7 M€ (2022-23)
…en cumulé
- Élie Okobo: 3,5 M€ en 4 saisons
- Petr Cornelie: 1,5 M€ en 2 saisons
- Mam Jaiteh: 1,4 M€ en 2 saisons
- Terry Tarpey: 1,38 M€ en 3 saisons
- Matthew Strazel: 1,2 M€ en 4 saisons
Les plus grandes promotions de salaires à l’AS Monaco…
- Alpha Diallo: arrivé à Monaco à l’été 2021 pour seulement 160 K€, Alpha Diallo a vu son salaire revalorisé à 700 K€ dès l’été 2022, puis à 825 K€ à l’été 2023. Son salaire est encore estimé à 850 K€ pour la saison 2025-26.
- Matthew Strazel: arrivé en provenance de l’ASVEL pour un salaire dérisoire en 2022-23 de 75 K€, Matthew a ensuite connu une revalorisation continue: 200 K€ en 2023-24, 350 K€ en 2024-25 et 600 K€ en 2025-26.
- Élie Okobo: après un premier contrat de 3 ans à ~730 K€ par saison, Elie a signé un nouveau contrat à 1,3 M€ pour 2025-26.
Les salaires de Monaco pour la saison 2019-2020
|Joueur
|Nationalité
|Salaire/mois
|Salaire total
|Nb de mois
|Norris Cole
|Etats-Unis
|35 000
|280 000
|8
|Dee Bost
|Etats-Unis
|22 500
|270 000
|12
|Elmedin Kikanovic
|Bosnie-Herzegovine
|22 083
|265 000
|12
|Eric Buckner
|Etats-Unis
|19 167
|230 000
|12
|Kim Tillie
|France
|16 667
|200 000
|12
|Paul Lacombe
|France
|16 667
|200 000
|12
|Wilfried Yeguete
|France
|15 417
|185 000
|12
|J.J. O’Brien
|Etats-Unis
|15 000
|180 000
|12
|Yakuba Ouattara
|France
|15 000
|180 000
|12
|Anthony Clemmons
|Etats-Unis
|12 500
|150 000
|12
|Landing Sane
|France
|12 500
|150 000
|12
Les salaires de Monaco pour la saison 2020-2021
|Joueur
|Nationalité
|Salaire/mois
|Salaire total
|Nb de mois
|Mathias Lessort
|France
|20 833
|250 000
|12
|Dee Bost
|Etats-Unis
|17 500
|210 000
|12
|Wilfried Yeguete
|France
|15 417
|185 000
|12
|Khadeen Carrington
|Etats-Unis
|15 000
|180 000
|12
|J.J. O’Brien
|Etats-Unis
|13 750
|165 000
|12
|Abdoulaye Ndoye
|France
|13 333
|160 000
|12
|Marcos Knight
|Etats-Unis
|13 333
|160 000
|12
|Damien Inglis
|France
|10 000
|120 000
|12
|Rob Gray
|Etats-Unis
|15 000
|120 000
|8
|Darral Willis
|Etats-Unis
|15 000
|75 000
|5
|Yohan Choupas
|France
|2 750
|33 000
|12
Les salaires de Monaco pour la saison 2021-2022
|Joueur
|Nationalité
|Salaire/mois
|Salaire total
|Nb de mois
|Mike James
|Etats-Unis
|100 000
|1 200 000
|12
|Donatas Motiejunas
|Lituanie
|50 000
|600 000
|12
|Will Thomas
|Etats-Unis
|35 833
|430 000
|12
|Danilo Andjusic
|Serbie
|27 500
|330 000
|12
|Donta Hall
|Etats-Unis
|22 083
|265 000
|12
|Dwayne Bacon
|Etats-Unis
|33 125
|265 000
|8
|Leo Westermann
|France
|20 833
|250 000
|12
|Brock Motum
|Australie
|20 000
|240 000
|12
|Rob Gray
|Etats-Unis
|19 167
|230 000
|12
|Jerry Boutsiele
|France
|16 667
|200 000
|12
|Yakuba Ouattara
|France
|16 667
|200 000
|12
|Paris Lee
|Etats-Unis
|16 250
|195 000
|12
|Ibrahima Fall Faye
|Senegal
|15 000
|180 000
|12
|Alpha Diallo
|Etats-Unis
|13 333
|160 000
|12
Les salaires de Monaco pour la saison 2022-2023
|Joueur
|Nationalité
|Salaire/mois
|Salaire total
|Nb de mois
|Mike James
|Etats-Unis
|166 667
|2 000 000
|12
|Jordan Loyd
|Etats-Unis
|91 667
|1 100 000
|12
|Adrien Moerman
|France
|83 333
|1 000 000
|12
|John Brown III
|Etats-Unis
|75 000
|900 000
|12
|Donatas Motiejunas
|Lituanie
|66 667
|800 000
|12
|Donta Hall
|Etats-Unis
|62 500
|750 000
|12
|Alpha Diallo
|Etats-Unis
|58 333
|700 000
|12
|Elie Okobo
|France
|58 333
|700 000
|12
|Jaron Blossomgame
|Etats-Unis
|33 333
|400 000
|12
|Yakuba Ouattara
|France
|25 000
|300 000
|12
|Yoan Makoundou
|France
|25 000
|300 000
|12
|Chima Moneke
|Nigeria
|22 917
|275 000
|12
|Matthew Strazel
|France
|6 250
|75 000
|12
Les salaires de Monaco pour la saison 2023-2024
|Joueur
|Nationalité
|Salaire/mois
|Salaire total
|Nb de mois
|Mike James
|Etats-Unis
|200 000
|2 000 000
|10
|Kemba Walker
|Etats-Unis
|150 000
|1 500 000
|10
|Jordan Loyd
|Etats-Unis
|120 000
|1 200 000
|10
|John Brown III
|Etats-Unis
|90 000
|900 000
|10
|Alpha Diallo
|Etats-Unis
|82 500
|825 000
|10
|Donatas Motiejunas
|Lituanie
|82 500
|825 000
|10
|Donta Hall
|Etats-Unis
|80 000
|800 000
|10
|Elie Okobo
|France
|60 000
|700 000
|12
|Mouhammadou Jaiteh
|France
|60 000
|700 000
|12
|Petr Cornelie
|France
|60 000
|700 000
|12
|Jaron Blossomgame
|Etats-Unis
|42 500
|425 000
|10
|Terry Tarpey
|France
|31 250
|375 000
|12
|Yakuba Ouattara
|France
|25 000
|300 000
|12
|Matthew Strazel
|France
|16 500
|200 000
|12
Les salaires de Monaco pour la saison 2024-2025
|Joueur
|Nationalité
|Salaire/mois
|Salaire total
|Nb de mois
|Mike James
|Etats-Unis
|233 333
|2 800 000
|12
|Nick Calathes
|Grece
|140 000
|1 400 000
|10
|Donatas Motiejunas
|Lituanie
|83 333
|1 000 000
|12
|Jordan Loyd
|Etats-Unis
|102 222
|920 000
|9
|Georgios Papagiannis
|Grece
|84 000
|840 000
|10
|Alpha Diallo
|Etats-Unis
|68 333
|820 000
|12
|Elie Okobo
|France
|67 000
|800 000
|12
|Petr Cornelie
|France
|67 000
|800 000
|12
|Mouhammadou Jaiteh
|France
|58 000
|700 000
|12
|Jaron Blossomgame
|Etats-Unis
|54 167
|650 000
|12
|Furkan Korkmaz
|Turquie
|92 727
|510 000
|6
|Vitto Brown
|Etats-Unis
|46 500
|465 000
|10
|Terry Tarpey
|France
|33 300
|400 000
|12
|Matthew Strazel
|France
|29 000
|350 000
|12
|Juhann Begarin
|France
|22 500
|225 000
|10
Les salaires de Monaco pour la saison 2025-2026
|Joueur
|Nationalité
|Salaire/mois
|Salaire total
|Nb de mois
|Mike James
|Etats-Unis
|250 000
|3 000 000
|12
|Nikola Mirotic
|Espagne
|183 300
|2 200 000
|12
|Daniel Theis
|Allemagne
|145 800
|1 750 000
|12
|Elie Okobo
|France
|108 300
|1 300 000
|12
|Nick Calathes
|Grece
|106 200
|1 275 000
|12
|Donatas Motiejunas
|Lituanie
|71 700
|860 000
|12
|Alpha Diallo
|Etats-Unis
|70 800
|850 000
|12
|Nemanja Nedovic
|Serbie
|66 700
|800 000
|12
|Jaron Blossomgame
|Etats-Unis
|57 100
|685 000
|12
|Kevarrius Hayes
|Etats-Unis
|50 000
|600 000
|12
|Matthew Strazel
|France
|50 000
|600 000
|12
|Terry Tarpey
|France
|50 000
|600 000
|12
|Yoan Makoundou
|France
|41 700
|500 000
|12
|Juhann Begarin
|France
|22 900
|275 000
|12
|David Michineau
|France
|20 800
|250 000
|12
