Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom

L’AS Monaco Basket vit l’une des périodes les plus critiques de son histoire récente. Si le club continue de performer sur le terrain, la réalité économique est tout autre : la trésorerie ne permet plus de faire face aux charges colossales générées par un modèle devenu hors de contrôle.

Pour mieux comprendre cette situation, BeBasket partagera prochainement un tableau détaillant l’évolution des salaires de la Roca Team depuis la saison 2019-2020 jusqu’à 2024-2025, à partir de données issues de BasketEurope. Un document édifiant, qui met en lumière une progression spectaculaire des dépenses salariales.

Une masse salariale qui s’envole avec l’arrivée d’Aleksej Fedorycsev

L’analyse de ces chiffres montre une rupture nette à partir de la saison 2021-2022, correspondant à la prise de contrôle du club par Aleksej Fedorycsev en cours de saison. Depuis cette période, la masse salariale de l’AS Monaco a connu une croissance exponentielle, jusqu’à atteindre un niveau inédit dans le basket français.

Cette stratégie a permis au club du Rocher de changer de dimension sportive, avec deux titres de champion de France en 2023 et 2024, puis une finale d’EuroLeague en 2025. Mais elle s’est accompagnée d’un modèle économique extrêmement fragile, reposant quasi exclusivement sur la capacité financière de son président.

Retards de salaire et tensions internes

Aujourd’hui, ce modèle a atteint ses limites. La trésorerie d’Aleksej Fedorycsev est gelée dans le contexte du conflit russo-ukrainien, empêchant le club d’assumer ses engagements. Les joueurs de la Roca Team ont notamment perçu leur salaire de novembre à la mi-janvier, après avoir menacé de faire grève. Ces paiements tardifs, parfois partiels, se répètent depuis plusieurs mois.

Malgré cela, les performances sportives n’ont pas immédiatement chuté, illustrant le professionnalisme d’un effectif évoluant dans un climat de plus en plus instable.

Un passif lourd auprès de multiples acteurs

Les joueurs ne sont pas les seuls concernés par ces impayés. Le passif du club s’étend à de nombreux acteurs de l’écosystème du basket. La Ligue nationale de basket attend notamment le règlement de la Luxury Tax 2025-2026, estimée à 2,25 millions d’euros, ainsi qu’un reliquat de 340 000 euros lié au contrat de Mike James pour la saison 2024-2025. L’EuroLeague réclame également 300 000 euros, tandis que des agents et prestataires extérieurs attendent toujours le paiement de commissions et de factures.

Face à cette accumulation, la situation est devenue intenable.

La Principauté reprend la main pour solder le passif

Étudiée en conseil du gouvernement puis par le Parlement monégasque, une solution institutionnelle a été retenue. La Principauté va reprendre le contrôle de la situation afin de solder le passif et permettre au club de poursuivre son activité.

Dans un communiqué volontairement évasif, l’AS Monaco Basket évoque une « phase de transition structurée », assurant que la situation est « stable sur le plan opérationnel » et que « les activités sportives se poursuivent normalement ».

Un modèle à reconstruire pour l’après-Fedorycsev

Ce discours institutionnel vise avant tout à rassurer supporters, partenaires, joueurs et observateurs. Avec un budget de 38,7 millions d’euros et près de 20 millions de masse salariale cette saison, l’AS Monaco dispose toujours d’une attractivité sportive forte, susceptible d’intéresser des repreneurs.

Le club parle désormais d’une « solution à long terme » et d’une issue « dans un avenir très proche ». Une formule qui laisse entrevoir la fin prochaine de l’ère Fedorycsev, et surtout l’ouverture d’un nouveau chapitre, avec un modèle économique à réinventer pour éviter que cette crise ne se reproduise.

Les plus grands salaires de l’AS Monaco…

…sur une saison

…en cumulé

Et les salaires français ?

…sur une saison

…en cumulé

Les plus grandes promotions de salaires à l’AS Monaco…

Alpha Diallo: arrivé à Monaco à l’été 2021 pour seulement 160 K€, Alpha Diallo a vu son salaire revalorisé à 700 K€ dès l’été 2022, puis à 825 K€ à l’été 2023. Son salaire est encore estimé à 850 K€ pour la saison 2025-26. Matthew Strazel: arrivé en provenance de l’ASVEL pour un salaire dérisoire en 2022-23 de 75 K€, Matthew a ensuite connu une revalorisation continue: 200 K€ en 2023-24, 350 K€ en 2024-25 et 600 K€ en 2025-26. Élie Okobo: après un premier contrat de 3 ans à ~730 K€ par saison, Elie a signé un nouveau contrat à 1,3 M€ pour 2025-26.

Les salaires de Monaco pour la saison 2019-2020

Joueur Nationalité Salaire/mois Salaire total Nb de mois Norris Cole Etats-Unis 35 000 280 000 8 Dee Bost Etats-Unis 22 500 270 000 12 Elmedin Kikanovic Bosnie-Herzegovine 22 083 265 000 12 Eric Buckner Etats-Unis 19 167 230 000 12 Kim Tillie France 16 667 200 000 12 Paul Lacombe France 16 667 200 000 12 Wilfried Yeguete France 15 417 185 000 12 J.J. O’Brien Etats-Unis 15 000 180 000 12 Yakuba Ouattara France 15 000 180 000 12 Anthony Clemmons Etats-Unis 12 500 150 000 12 Landing Sane France 12 500 150 000 12

Les salaires de Monaco pour la saison 2020-2021

Joueur Nationalité Salaire/mois Salaire total Nb de mois Mathias Lessort France 20 833 250 000 12 Dee Bost Etats-Unis 17 500 210 000 12 Wilfried Yeguete France 15 417 185 000 12 Khadeen Carrington Etats-Unis 15 000 180 000 12 J.J. O’Brien Etats-Unis 13 750 165 000 12 Abdoulaye Ndoye France 13 333 160 000 12 Marcos Knight Etats-Unis 13 333 160 000 12 Damien Inglis France 10 000 120 000 12 Rob Gray Etats-Unis 15 000 120 000 8 Darral Willis Etats-Unis 15 000 75 000 5 Yohan Choupas France 2 750 33 000 12

Les salaires de Monaco pour la saison 2021-2022

Joueur Nationalité Salaire/mois Salaire total Nb de mois Mike James Etats-Unis 100 000 1 200 000 12 Donatas Motiejunas Lituanie 50 000 600 000 12 Will Thomas Etats-Unis 35 833 430 000 12 Danilo Andjusic Serbie 27 500 330 000 12 Donta Hall Etats-Unis 22 083 265 000 12 Dwayne Bacon Etats-Unis 33 125 265 000 8 Leo Westermann France 20 833 250 000 12 Brock Motum Australie 20 000 240 000 12 Rob Gray Etats-Unis 19 167 230 000 12 Jerry Boutsiele France 16 667 200 000 12 Yakuba Ouattara France 16 667 200 000 12 Paris Lee Etats-Unis 16 250 195 000 12 Ibrahima Fall Faye Senegal 15 000 180 000 12 Alpha Diallo Etats-Unis 13 333 160 000 12

Les salaires de Monaco pour la saison 2022-2023

Joueur Nationalité Salaire/mois Salaire total Nb de mois Mike James Etats-Unis 166 667 2 000 000 12 Jordan Loyd Etats-Unis 91 667 1 100 000 12 Adrien Moerman France 83 333 1 000 000 12 John Brown III Etats-Unis 75 000 900 000 12 Donatas Motiejunas Lituanie 66 667 800 000 12 Donta Hall Etats-Unis 62 500 750 000 12 Alpha Diallo Etats-Unis 58 333 700 000 12 Elie Okobo France 58 333 700 000 12 Jaron Blossomgame Etats-Unis 33 333 400 000 12 Yakuba Ouattara France 25 000 300 000 12 Yoan Makoundou France 25 000 300 000 12 Chima Moneke Nigeria 22 917 275 000 12 Matthew Strazel France 6 250 75 000 12

Les salaires de Monaco pour la saison 2023-2024

Joueur Nationalité Salaire/mois Salaire total Nb de mois Mike James Etats-Unis 200 000 2 000 000 10 Kemba Walker Etats-Unis 150 000 1 500 000 10 Jordan Loyd Etats-Unis 120 000 1 200 000 10 John Brown III Etats-Unis 90 000 900 000 10 Alpha Diallo Etats-Unis 82 500 825 000 10 Donatas Motiejunas Lituanie 82 500 825 000 10 Donta Hall Etats-Unis 80 000 800 000 10 Elie Okobo France 60 000 700 000 12 Mouhammadou Jaiteh France 60 000 700 000 12 Petr Cornelie France 60 000 700 000 12 Jaron Blossomgame Etats-Unis 42 500 425 000 10 Terry Tarpey France 31 250 375 000 12 Yakuba Ouattara France 25 000 300 000 12 Matthew Strazel France 16 500 200 000 12

Les salaires de Monaco pour la saison 2024-2025

Joueur Nationalité Salaire/mois Salaire total Nb de mois Mike James Etats-Unis 233 333 2 800 000 12 Nick Calathes Grece 140 000 1 400 000 10 Donatas Motiejunas Lituanie 83 333 1 000 000 12 Jordan Loyd Etats-Unis 102 222 920 000 9 Georgios Papagiannis Grece 84 000 840 000 10 Alpha Diallo Etats-Unis 68 333 820 000 12 Elie Okobo France 67 000 800 000 12 Petr Cornelie France 67 000 800 000 12 Mouhammadou Jaiteh France 58 000 700 000 12 Jaron Blossomgame Etats-Unis 54 167 650 000 12 Furkan Korkmaz Turquie 92 727 510 000 6 Vitto Brown Etats-Unis 46 500 465 000 10 Terry Tarpey France 33 300 400 000 12 Matthew Strazel France 29 000 350 000 12 Juhann Begarin France 22 500 225 000 10

Les salaires de Monaco pour la saison 2025-2026