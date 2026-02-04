Recherche
Basketball Champions League

3/3 des clubs masculins français en Coupe d’Europe : Le Mans s’ajoute à la fête !

BCL - Après être passé par le play-in, Le Mans valide sa sixième victoire européenne consécutive en renversant le Rytas Vilnius (78-72), et s'envole en tête de son groupe.
|
00h00
Résumé
Écouter
3/3 des clubs masculins français en Coupe d’Europe : Le Mans s’ajoute à la fête !

Cette équipe mancelle séduit en BCL

Crédit photo : Basketball Champions League

L’ASVEL en EuroLeague, la JL Bourg en EuroCup, et maintenant… Le Mans en BCL ! Les trois clubs masculins français alignés ce mercredi 4 février en Coupe d’Europe ont tous gagné. Avec à chaque fois des scénarios plutôt stressants. Le MSB n’y a pas échappé. En recevant le Rytas Vilnius qui est tout simplement l’attaque la plus prolifique de la Ligue des Champions, les Manceaux comptaient 11 points de retard à la mi-temps (32-43). Le retour de Guillaume Vizade sur la scène européenne après son congé paternité ne se passait pas vraiment comme prévu. Mais cette équipe mancelle – largement complimentée par Gianmarco Pozzecco ou Pierric Poupet ces dernières semaines – est pleine de ressources.

– 2e Tour

 

« Notre victoire la plus laide »

Contrairement aux dernières sorties européennes, les Espoirs ont cette fois été peu utilisés (6 minutes pour Bastien Grasshoff, 1 pour Swann Penda et 0 pour David Simonovic). Le staff a plutôt eu besoin de ses cadres et de ses vétérans pour renverser la rencontre. Un choix payant. Car si l’équipe n’a pas trouvé la mire à 3-points (4/19) à l’image du sniper et MVP de BCL la semaine dernière David DiLeo (4 points à 0/3 aux tirs), les joueurs sont plutôt allés chercher leurs points dans la raquette.

Un changement de physionomie par rapport à leurs dernières victoires, qui s’étaient plutôt jouées sur l’adresse extérieure (le MSB a le 3e meilleur pourcentage à 3-points de BCL avec 39,7%). C’est dans la raquette que les artistes Johnny Berhanemeskel (20 points) et Trevor Hudgins (12 points, 5 passes décisives) ont excellé, eux qui préfèrent plutôt dégainer de loin.

Johnny BERHANEMESKEL
Johnny BERHANEMESKEL
20
PTS
3
REB
0
PDE
Logo Basketball Champions League
MSB
78 72
RYT

Ce sont ces trois nord-américains qui ont eu les nerfs solides pour sortir un 8/8 aux lancers-francs dans les 30 dernières secondes et échapper au come-back des Lituaniens. Il y avait eu un 25-12 des Manceaux dans le troisième quart-temps avant ça. Au micro du Maine Libre, Guillaume Vizade a qualifié ce match comme ceci : « C’est peut-être notre victoire la plus laide mais que c’est pour ça que c’est probablement l’une des plus belles […] Elle a été tellement dure à accoucher que ça la rend très belle. Ce sont quelque part des actes un peu fondateurs pour une équipe parce qu’on est obligés d’aller puiser d’autres ressources. »

Cette victoire met le MSB en ballotage très favorable pour la qualification en quarts. L’équipe est montée en puissance au fur et à mesure de la saison européenne. Ils sont désormais sur une série de 6 victoires d’affilée, en comptant le play-in, et le dernier succès de la première phrase. Et dans cette deuxième phase, leur bilan de 3 victoires pour 0 défaite les place toujours en première position, devant Galatasaray (2 v. – 1 d.), qu’ils affronteront justement la semaine prochaine à Antarès.

Le Mans
Le Mans
Suivre

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
