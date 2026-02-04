3/3 des clubs masculins français en Coupe d’Europe : Le Mans s’ajoute à la fête !

L’ASVEL en EuroLeague, la JL Bourg en EuroCup, et maintenant… Le Mans en BCL ! Les trois clubs masculins français alignés ce mercredi 4 février en Coupe d’Europe ont tous gagné. Avec à chaque fois des scénarios plutôt stressants. Le MSB n’y a pas échappé. En recevant le Rytas Vilnius qui est tout simplement l’attaque la plus prolifique de la Ligue des Champions, les Manceaux comptaient 11 points de retard à la mi-temps (32-43). Le retour de Guillaume Vizade sur la scène européenne après son congé paternité ne se passait pas vraiment comme prévu. Mais cette équipe mancelle – largement complimentée par Gianmarco Pozzecco ou Pierric Poupet ces dernières semaines – est pleine de ressources.

« Notre victoire la plus laide »

Contrairement aux dernières sorties européennes, les Espoirs ont cette fois été peu utilisés (6 minutes pour Bastien Grasshoff, 1 pour Swann Penda et 0 pour David Simonovic). Le staff a plutôt eu besoin de ses cadres et de ses vétérans pour renverser la rencontre. Un choix payant. Car si l’équipe n’a pas trouvé la mire à 3-points (4/19) à l’image du sniper et MVP de BCL la semaine dernière David DiLeo (4 points à 0/3 aux tirs), les joueurs sont plutôt allés chercher leurs points dans la raquette.

Un changement de physionomie par rapport à leurs dernières victoires, qui s’étaient plutôt jouées sur l’adresse extérieure (le MSB a le 3e meilleur pourcentage à 3-points de BCL avec 39,7%). C’est dans la raquette que les artistes Johnny Berhanemeskel (20 points) et Trevor Hudgins (12 points, 5 passes décisives) ont excellé, eux qui préfèrent plutôt dégainer de loin.

Ce sont ces trois nord-américains qui ont eu les nerfs solides pour sortir un 8/8 aux lancers-francs dans les 30 dernières secondes et échapper au come-back des Lituaniens. Il y avait eu un 25-12 des Manceaux dans le troisième quart-temps avant ça. Au micro du Maine Libre, Guillaume Vizade a qualifié ce match comme ceci : « C’est peut-être notre victoire la plus laide mais que c’est pour ça que c’est probablement l’une des plus belles […] Elle a été tellement dure à accoucher que ça la rend très belle. Ce sont quelque part des actes un peu fondateurs pour une équipe parce qu’on est obligés d’aller puiser d’autres ressources. »

Cette victoire met le MSB en ballotage très favorable pour la qualification en quarts. L’équipe est montée en puissance au fur et à mesure de la saison européenne. Ils sont désormais sur une série de 6 victoires d’affilée, en comptant le play-in, et le dernier succès de la première phrase. Et dans cette deuxième phase, leur bilan de 3 victoires pour 0 défaite les place toujours en première position, devant Galatasaray (2 v. – 1 d.), qu’ils affronteront justement la semaine prochaine à Antarès.