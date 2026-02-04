Recherche
Betclic Élite

Le message touchant de Mohammad Amini, qui refuse la sélection face à la répression en Iran : « Mon cœur est rempli de douleur »

Face à la situation dramatique en Iran, Mohammad Amini (Nancy) a refusé de répondre favorablement à sa convocation avec l'équipe nationale. Un signe de respect envers le peuple, explique-t-il, et une forme de soutien également.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mohammad Amini ne portera pas le maillot de l’Iran, « par respect »

Crédit photo : FIBA

Nouvelle star de l’équipe d’Iran, auteur de 15 points de moyenne l’été dernier lors du championnat d’Asie, international depuis ses 18 ans, Mohammad Amini ne répondra pas à l’appel du drapeau pour la prochaine fenêtre de qualifications pour la Coupe du Monde 2027 où la nation persique doit affronter la Jordanie et la Syrie.

L’Iran a évidemment d’autres priorités que deux matchs de basket. Alors qu’un mouvement de révolte a été initié début janvier contre la République islamique, la répression des autorités a été terrible : plus de 30 000 morts selon plusieurs ONG, un bilan sanglant qui a laissé place à un état de sidération collective en Iran. Mardi, l’ONG Human Rights Activists a également fait état d’au moins 50 235 interpellations liées aux manifestations.

« Un signe de respect envers les miens »

Dans ce contexte, le capitaine Behnam Yakhchali a décliné la sélection, et a donc été imité par Mohammad Amini. Originaire de Bandar Abass, ensuite domicilié à Téhéran, l’ancien monégasque a toujours des proches qui vivent en Iran. Et est donc logiquement très préoccupé par la situation dramatique.

Dans un texte poignant, écrit en Farsi, le Nancéien a annoncé sa décision de se mettre en retrait de la sélection. Une prise de position publique, en faveur du peuple, largement saluée par les siens, avec 128 000 likes et déjà près de 12 000 commentaires.

« Depuis mon enfance, je rêvais de porter un jour le maillot de l’équipe nationale de mon pays. Ce maillot n’était pas pour moi qu’un simple vêtement : c’était un engagement envers le peuple, fait d’espoirs, de prières et de l’amour d’une nation. Aujourd’hui, en ces jours où le cœur de mon peuple est en deuil, ne pas porter le maillot de l’équipe nationale est pour moi un signe de respect envers les miens. Mon cœur est rempli de douleur, jet e ne suis pas prêt à porter ce maillot. Mais mon respect et mon engagement envers le peuple iranien resteront à jamais dans mon cœur. En espérant un Iran paisible et uni. » 

Nancy
Nancy
Iran
Iran
Commentaires

chameaufou
C'est exactement la decision que devrait prendre Avdija pour son pays plutôt que de nous claquer à la tronche "vous ne comprenez pas ce qu'il se passe dans mon pays donc taisez-vous".
Répondre
(3) J'aime
beetlejuice53
Deux salles, deux ambiances... L’un est issu du peuple opprimé et donc, est concerné. L’autre, s’en fout parce que ne sont que des arabes qui sont tués. La déshumanisation des peuples noirs, maghrébins et arabes m’apparaissent chaque jour plus flagrant. Il suffit d’écouter nos "journalistes", nos politiques pour voir que la parole raciste est décomplexée, légitimité par les médias détenus par nos "amis" milliardaires qui ne cherchent qu’à diviser les peuples. Nos véritables ennemis, se sont les ultra riche, mon voisin, lui, ce devrait être mon camarade de la lutte de classe, pas un bouc émissaire.
Répondre
(2) J'aime
derniermot
Mon Dieu, LFI ça abime le cerveau. Le racisme est décomplexé, ça c'est sur, mais chez l'humain, pas chez les riches, et pas contre les noirs ou les maghrebins. L'etre humain est mauvais et obsédé, que certains en paient un prix economique plus fort, notamment en Occident évidemment, mais les Noirs haissent les Maghrebons en Afrique et vice versa. Nos Français de souche sont racistes envers les immigrés dont certains sont racistes envers leurs voisins immigrés. Si c'etait si simple, cet ignoble probleme de racisme serait réglé depuis bien longtemps. L'ennemi, c''est pas le riche, c'est le manque d'education
(0) J'aime
derniermot
Réussir à ramener Israel dans un sujet sur l'islamisme en Iran, c'est fort ! A peu près aussi obsessionnel que l'islamophobie chez Zemmour !
Répondre
(0) J'aime
elmanu
Le sujet c'est le massacre d'une peuple donc il est tout à fait normal de parler aussi d'Israel. Mais vous préférez fermer les yeux sur cet autre massacre.
(2) J'aime
derniermot
Et dire que nos amis islamistes nous expliquent que les Iraniens sont pour Khomenei et que ce sont de fausses manifs du Mossad
Répondre
(0) J'aime
seiguementvotre
A quand remonte la dernière fois où tu as mis les pieds dans ce pays ?
Répondre
(1) J'aime
derniermot
Moi, peu d'interet, Amini, faudrait lui demander !
(0) J'aime
seiguementvotre- Modifié
C'est ce qui me semblait... Donc au même titre que les gauchistes et autres macronards, il serait de bon ton que les droitardés sionistes, ne viennent pas nous prendre le chou avec leurs commentaires foireux, qu'en penses-tu ?
(0) J'aime
macroy
Croire que ce type de manifestations (ou révolution) arrive par hasard ou de manière spontanée, c'est faire preuve de beaucoup de candeur.. Bien a toi.
Répondre
(0) J'aime
cyril68
Une position d'un très courageux. En prenant ses distances avec les criminels qui dirigent le pays, il prend un risque pour lui, ses proches Il faut espérer que cet immense pays de culture retrouve sa liberté et qu'Amini puisse à nouveau défendre son pays avec honneur et fierté.
Répondre
(2) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
