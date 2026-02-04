Le message touchant de Mohammad Amini, qui refuse la sélection face à la répression en Iran : « Mon cœur est rempli de douleur »

Nouvelle star de l’équipe d’Iran, auteur de 15 points de moyenne l’été dernier lors du championnat d’Asie, international depuis ses 18 ans, Mohammad Amini ne répondra pas à l’appel du drapeau pour la prochaine fenêtre de qualifications pour la Coupe du Monde 2027 où la nation persique doit affronter la Jordanie et la Syrie.

L’Iran a évidemment d’autres priorités que deux matchs de basket. Alors qu’un mouvement de révolte a été initié début janvier contre la République islamique, la répression des autorités a été terrible : plus de 30 000 morts selon plusieurs ONG, un bilan sanglant qui a laissé place à un état de sidération collective en Iran. Mardi, l’ONG Human Rights Activists a également fait état d’au moins 50 235 interpellations liées aux manifestations.

« Un signe de respect envers les miens »

Dans ce contexte, le capitaine Behnam Yakhchali a décliné la sélection, et a donc été imité par Mohammad Amini. Originaire de Bandar Abass, ensuite domicilié à Téhéran, l’ancien monégasque a toujours des proches qui vivent en Iran. Et est donc logiquement très préoccupé par la situation dramatique.

Dans un texte poignant, écrit en Farsi, le Nancéien a annoncé sa décision de se mettre en retrait de la sélection. Une prise de position publique, en faveur du peuple, largement saluée par les siens, avec 128 000 likes et déjà près de 12 000 commentaires.

« Depuis mon enfance, je rêvais de porter un jour le maillot de l’équipe nationale de mon pays. Ce maillot n’était pas pour moi qu’un simple vêtement : c’était un engagement envers le peuple, fait d’espoirs, de prières et de l’amour d’une nation. Aujourd’hui, en ces jours où le cœur de mon peuple est en deuil, ne pas porter le maillot de l’équipe nationale est pour moi un signe de respect envers les miens. Mon cœur est rempli de douleur, jet e ne suis pas prêt à porter ce maillot. Mais mon respect et mon engagement envers le peuple iranien resteront à jamais dans mon cœur. En espérant un Iran paisible et uni. »