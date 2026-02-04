À la veille de son anniversaire, Yanis Tonnellier s’offre son record de points en professionnel

Face à l’Unicaja ce mardi, Yanis Tonnellier (2,14 m, 22 ans) n’a pas seulement célébré son anniversaire. Dans une rencontre européenne compliquée pour l’Élan Chalon, l’intérieur a profité de ses minutes pour franchir un cap symbolique et établir sa meilleure marque en carrière professionnelle.

Joyeux anniversaire Yanis ❤️ Notre Young Star fête aujourd’hui ses 22 ans !! Joyeux anniversaire Yanis 🎂#RougeEtBlanc pic.twitter.com/F9T3RlwTQd — Elan Chalon (@ELANCHALON) February 4, 2026

Un record personnel dans un contexte européen exigeant

Dans une salle andalouse toujours difficile, l’Élan Chalon a puisé dans ses ressources mentales, un état d’esprit souligné après la rencontre par Elric Delord.

Sur le plan individuel, Yanis Tonnellier s’est distingué en atteignant pour la première fois la barre des 10 points chez les professionnels. Ce qui lui a valu les compliments de son coach, qui l’a qualifié « d’extraordinaire » et « monstrueux » au micro du JSL.

En 20 minutes de jeu, l’intérieur a compilé 10 points avec une efficacité notable (3/4 au tir, dont 3/3 à deux points), face à l’un des cadors européens. Jusqu’ici, son record était fixé à 9 points, réalisé le 15 novembre lors de la victoire chalonnaise face au Portel.

Un rôle appelé à évoluer dans les prochaines semaines

Passé par l’ensemble du cursus du club du Colisée, Yanis Tonnellier pourrait voir son temps de jeu augmenter dans les semaines à venir. L’absence du capitaine Lionel Gaudoux, éloigné des parquets jusqu’à la mi-mars, ainsi que les pépins physiques répétés d’Obinna Anochili-Killen, ouvrent des opportunités supplémentaires dans la rotation intérieure.

Déjà responsabilisé par séquences la saison passée, le jeune intérieur vit cette fois sa première saison pleine dans le monde professionnel, pour des statistiques modestes : 2,2 points, 1,5 rebond et 0,3 passe de moyenne en un peu plus de 10 minutes.

PROFIL JOUEUR Yanis TONNELLIER Poste(s): Pivot Taille: 214 cm Âge: 22 ans (04/02/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 2,2 #194 REB 1,5 #173 PD 0,3 #198

Une continuité logique après des saisons Espoirs solides

Avant de s’installer durablement chez les pros, Yanis Tonnellier restait sur deux saisons complètes en Espoirs Élite, conclues avec des moyennes d’au moins 11 points, 7 rebonds et 2 passes décisives. Une régularité qui trouve progressivement un prolongement au niveau supérieur, comme l’a illustré sa prestation à Malaga.