Basketball Champions League

À la veille de son anniversaire, Yanis Tonnellier s’offre son record de points en professionnel

À Malaga, malgré la lourde défaite de l’Élan Chalon (82-111) face à l’Unicaja, Yanis Tonnellier a vécu une soirée particulière. Le jeune intérieur chalonnais a signé son record de points en professionnel la veille de ses 22 ans, dans un contexte relevé en Ligue des Champions.
00h00
Yanis Tonnellier s’est amusé à Malaga

Face à l’Unicaja ce mardi, Yanis Tonnellier (2,14 m, 22 ans) n’a pas seulement célébré son anniversaire. Dans une rencontre européenne compliquée pour l’Élan Chalon, l’intérieur a profité de ses minutes pour franchir un cap symbolique et établir sa meilleure marque en carrière professionnelle.

Un record personnel dans un contexte européen exigeant

Dans une salle andalouse toujours difficile, l’Élan Chalon a puisé dans ses ressources mentales, un état d’esprit souligné après la rencontre par Elric Delord.

Sur le plan individuel, Yanis Tonnellier s’est distingué en atteignant pour la première fois la barre des 10 points chez les professionnels. Ce qui lui a valu les compliments de son coach, qui l’a qualifié « d’extraordinaire » et « monstrueux » au micro du JSL.

En 20 minutes de jeu, l’intérieur a compilé 10 points avec une efficacité notable (3/4 au tir, dont 3/3 à deux points), face à l’un des cadors européens. Jusqu’ici, son record était fixé à 9 points, réalisé le 15 novembre lors de la victoire chalonnaise face au Portel.

Yanis TONNELLIER
Yanis TONNELLIER
10
PTS
1
REB
1
PDE
MAL
111 82
CHA

Un rôle appelé à évoluer dans les prochaines semaines

Passé par l’ensemble du cursus du club du Colisée, Yanis Tonnellier pourrait voir son temps de jeu augmenter dans les semaines à venir. L’absence du capitaine Lionel Gaudoux, éloigné des parquets jusqu’à la mi-mars, ainsi que les pépins physiques répétés d’Obinna Anochili-Killen, ouvrent des opportunités supplémentaires dans la rotation intérieure.

Déjà responsabilisé par séquences la saison passée, le jeune intérieur vit cette fois sa première saison pleine dans le monde professionnel, pour des statistiques modestes : 2,2 points, 1,5 rebond et 0,3 passe de moyenne en un peu plus de 10 minutes.

PROFIL JOUEUR
yanis-tonnellier-2024.jpg
Yanis TONNELLIER
Poste(s): Pivot
Taille: 214 cm
Âge: 22 ans (04/02/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
2,2
#194
REB
1,5
#173
PD
0,3
#198

Une continuité logique après des saisons Espoirs solides

Avant de s’installer durablement chez les pros, Yanis Tonnellier restait sur deux saisons complètes en Espoirs Élite, conclues avec des moyennes d’au moins 11 points, 7 rebonds et 2 passes décisives. Une régularité qui trouve progressivement un prolongement au niveau supérieur, comme l’a illustré sa prestation à Malaga.

Chalon
Chalon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
elandu71- Modifié
J'espère que l'Elan Chalon ne va pas faire la connerie de le prêter à l'inter-saison à un club d'Elite 2. Je pense que ça va être une grosse saison si il reste parmi nous en BE et qu'il va éclore aux yeux de tout le monde, un futur bon pivot de BE voir plus. Surtout si le club ne se qualifie pas pour une nouvelle CE. On en aura plus que besoin. Ne pas refaire les mêmes erreurs comme avec Ouattara ou Besson dernièrement que le club avait prêté en Pro B et qu'on n'a jamais revu ou vu sous nos couleurs.
Répondre
(1) J'aime
cmnkm95
C'est clair ce jeune joueur de 2m14 faut le garder il va vite progresser en étant sur le terrain.
Répondre
(0) J'aime
